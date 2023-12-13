Работа в производстве, энергетике в Могилевской области
1 500 р.
Вакансия швеи. ул.Криулина 57
Могилев
2 000 р.
Рамщик/подсобник на ленточную пилораму
Могилев
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
1 500 р.
Рамщик
Требуется рамщик на ленточную пилораму. подсобный. 38р за куб Оформление по договору подряда. Оплата сдельная. Пилить Китай, палетку и др заказы. По всем вопросам звоните. Зп от 1500р
Могилев
3 500 р.
Рабочие на морепродукты. (РФ. Без опыта работы)
Набираем рабочих на рыба перерабатывающее предприятие (Орловская обл, РФ). Вахта 60 дней. Мужчины, женщины, семейные пары - 18 - 55 лет, можно без опыта работы. График работы с 9.00 до 21.00. 6/1 (1 в...
Могилев
1 000 р.
Юрисконсульт
Организация правового обеспечения предприятия; защита имущественных и иных интересов организации; организация работы по проверке и визировании хозяйственных договоров, отслеживание дебиторов и кредит...
Могилевская, Горки
9 р.
Вальщик леса
Требуется вальщик леса с опытом работы, ставка 8 рублей за м3, порода ольха с елкой, 1100м3, сплошная рубка, со своей бензопилой 9 рублей, все остальное предоставляю, оплата после приемки делянки, тол...
Могилев
800 р.
Кладовщик
Прием материальных ценностей, оформление документов; хранение, выдача материалов и учет движения материальных ценностей; контроль за состоянием складского хозяйства; чистота и порядок хранения материа...
Могилевская, Горки
Договорная
Работа на производстве полиэтиленовой упаковки
Требуются мужчины и женщины для работы на станках по производству полиэтиленовых пакетов. График сменный, по 12 часов, дневные и ночные смены. Зарплата сдельно-премиальная, 1000-1200 рублей и выше. Об...
Могилев
Договорная
Заточник
На ленточную пилораму требуется специалист по заточке ленточных пил.
Могилев
1 800 р.
Рамщик на самоходную ленточную пилораму
Требуется рамщик на ленточную пилораму . Также требуются подсобные рабочие . Предприятие находится в г. Могилеве , район , Казимировка . График работы : 5 дней в неделю . Все вопросы по телефону ....
Могилев
1 000 р.
Начальник гаража
Обеспечение содержания автомобилей в надлежащем состоянии и организация их выпуска на линию; контроль за обеспечением горюче-смазочными материалами. Учет и списание материальных ценностей.
Могилевская, Горки
Договорная
Сборщик декоративных изделий
Сборщик декоративных изделий ООО Грин Хаус Бокс Могилев Грин Хаус Бокс - активно развивающаяся группа компаний, Основные направления нашей деятельности - производство и продажи товаров через маркетпле...
Могилев
1 500 р.
Требуется мастер
Деревообрабатывающему предприятию требуется мастер. Опыт непосредственно в деревообработке необязателен. Способность к обучению. Цех временно расположен в аг.Буйничи, постоянная дислокация планируется...
Могилев
1 400 р.
Мастер цеховых подразделений/ производственного участка, мастер контрольный
Изготовление продукции высокого качества в полном соответствии с требованиями ГОСТов, технических условий и технологии производства, строгое соблюдение производственной, технологической и трудовой дис...
Могилевская, Горки
1 000 р.
Инженер-технолог
2 вакантные должности: инженер-технолог по металлообработке; инженер-технолог по швейному производству. Разработка и внедрение прогрессивных технологических процессов, видов оборудования и технологиче...
Могилевская, Горки
Договорная
Требуется мастер
Требуется мастер деревообрабатывающего производства. Опыт по специальности необязателен. Способность к обучению. Производство расположено в Аг.Буйничи. Наличие автомобиля обязательно.
Могилев
1 800 р.
Сварщик
Требуется сварщик дверей заработная плата высокая до 3500 руб вопросы по телефону
Могилев
Договорная
Работа
Требуется тракторист, слесарь по обслуживанию техники на деревообрабатывающее производство. Возможна работа по свободному графику.
Могилевская, Чаусы
Договорная
Работа
Требуется работник на лесопильное и деревообрабатывающее оборудование. Специальные навыки не требуются. Возможен вахтовый метод или работа по свободному графику.
Могилевская, Чаусы
1 000 р.
Ученик на производство (металлообработка)
ООО "Стилтач" приглашает на постоянную работу учеников на производство. График 2/2 (с 08.00 до 20.00). ЗП ОТ 1000 руб Что будете делать: -Фрезерные работы -Токарные работы -Шлифовальные работы -Работ...
Могилев
Договорная
Работа
В швейную организацию на постоянную работу требуются швеи, закройщики и на спеццех. Условия труда хорошие, зароботная плата достойная, полный соц пакет.
Могилев
1 200 р.
Слесарь/аппаратчик диспергирования красок
Ищем в команду слесаря/аппаратчика диспергирования красок. З\п от 1200 Br на руки. Обязанности: Сборка, комплектация, обслуживание, ремонт оборудования Приготовление продукции согласно рецептуре Фасов...
Могилев
800 р.
Кладовщик дверной фурнитуры
Выдача дверной фурнитуры , оплата от 700 до 1000 руб
Могилев
1 500 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
Хорошо оплачиваемая работа в Могилеве для электромонтёра УСЛОВИЯ: Проезд в маршрутном такси для иногородних сотрудников и жителей района оплачивается . Заработная плата -1500 рублей + премия. Оформле...
Могилев
2 000 р.
Требуется рамщик
Требуется рамщик ,можно с подсобным рабочим , с опытом работы на ленточной пилораме ,без вредных привычек ,район 8-й кирпичный
Могилев
1 500 р.
Требуется на работу жестянщик
Требуется на работу жестянщик/гибщик отливов, листового металла. Заработная плата по результатам собеседования.
Могилев
1 250 р.
Подсобный рабочий на пилораму (лесопильное произво
Требуются подсобные рабочие на пилораму Работа на кромко обрезном станке, и переборке Необходимо 2 человека
Могилев
1 500 р.
Станочник на многопил
Требуется станочник на многопил МКС 1000, Во время отсутствия работы на многопильном станке необходимо работать на сортировке доски. Умение пользоваться погрузчиком будет вашим конкурентным преимущес...
Могилев
1 300 р.
Аппаратчик
ЗАО "Серволюкс Агро" приглашает на работу аппаратчика. Зона ответственности: — Выполнение ТО оборудования согласно графику. — Выполнение ТО оборудования согласно графику. — Контроль исправности оборуд...
Могилев
2 500 р.
Рамщик на ленточную пилораму МВ 2000М
На пилораму в аг. Буйничи требуется рамщик на ленточную пилораму МВ2000М. Желательно со своим подсобником. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Работа в ночные смены и субботу, воскресенье. При качественном пил...
Могилев
2 000 р.
Сварщик
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству сварщиков, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -полный соц. пакет; -дружный коллектив...
Могилевская, Горки
1 600 р.
Слесарь
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству слесарей, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -полный соц. пакет; -дружная команда; -...
Могилевская, Горки
Договорная
Слесарь по ремонту оборудования
Требуется слесарь по ремонту оборудования. Официальное трудоустройство. Прлный соц пакет. Возможна подработка.
Могилевская, Горки
2 000 р.
Требуются рамщики
На лесопильное производство требуются: станочники на ленточнопильные и дисковые станки, машинист козлового крана, слесари по ремонту и обслуживанию лесопильного оборудования, электрослесари по ремонт...
Могилев
Договорная
Рамщик на Пилораму
Рамщик на Пилораму з.п высокая удобный график
Могилев
Договорная
Рамщик на пилораму
На пилораму в г. Чаусы требуется рамщик. Заработная плата высокая. Доставка до места работы из Могилева транспортом работодателя.
Могилев
Договорная
Кладовщик
Требуется кладовщик для ведения и учета товарно материальных ценностей. Работа будние дни с 8 до 17.
Могилев
1 000 р.
Подсобник на пилораму
На пилораму в аг. Буйничи требуется подсобник. Без вредных привычек.
Могилев
1 700 р.
Станочник
На производство межкомнатных дверей требуется СТАНОЧНИК деревообрабатывающих станков. ЗП от 1700р Опыт работы приветствуется. Рассмотрим все кандидатуры. Обязанности: - работа на деревообрабатывающих...
Могилев
1 200 р.
Оператор кромкооблицовочной линии
Требуется Оклейщик кромки ПВХ. Работа на автоматизированной линии по оклейки кромки ПВХ. Обязанности: Нанесение кромки на мебельные детали на кромкооблицовочном станке. Прямолинейная и криволинейная ...
Могилев
1 000 р.
Ученик на производство мебели
Требуется ученик на мебельное производство,работа связана с ДСП,оклейка кромкой,фрезеровка,все покажем ,научим,от вас желание работать и развиваться,опыт работы приветствуется,все вопросы по телефону.
Могилев
1 300 р.
Сборщик мебели
Требуется сборщик мебели. Официальное трудоустройство.
Могилев
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск