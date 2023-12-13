Работа в авто, транспорте и логистике в Могилевской области
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилев
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию
автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей, трактора пунктуальность, ответственность. Требования: знание устройства грузового автомобиля опыт работы по ремонту грузовых а...
Могилев
2 000 р.
Водитель категории D
Обязанности: - пассажирские перевозки (Могилев - Москва) - регулярные рейсы Требования: - наличие водительских прав категории D - порядочность, вежливость За подробной информацией по телефону!!!
Могилев
2 000 р.
Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ
Приглашаем на работу на полную занятость водителя трактора-экскаватора АМКОДОР. 20р в час - при полной загрузке зарплата до 4000р в мес Требования :БЕЗ В/П. Опыт работы 3-5 лет и более! Необходимо нал...
Могилевская, Бобруйск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
2 000 р.
Водитель самосвала (кат.Е) Автослесарь.
Требуются водители самосвала (категория Е) Ивеко 4 оси + Прицеп. Автослесарь грузового транспорта.
Могилев
1 800 р.
Требуется водитель на автобетоносмеситель
Требуется водитель категории С на автобетоносмеситель. Требуемый опыт работы: от 2-х лет на грузовых автомобилях Обязанности: •Управление грузовым автомобилем Mercedes •Контроль технического состояния...
Могилев
2 200 р.
Сварщик
В автосервис требуется сварщик-кузовщик. Без вредных привычек. Опыт работы обязателен.Оплата труда соответствует квалификации мастера.
Могилев
2 000 р.
Машинист автовышки
Требуется водитель категории С с наличием удостоверения машиниста автовышки и автогидроподъемника (возможно так же обучение). Оплата сдельно-премиальная. г. Могилёв
Могилев
1 800 р.
Водитель
Требуется Водитель категории "В" для развоза продуктов питания. Возраст от 25 до 50 лет .Ночные и утренние загрузки.
Могилев
1 200 р.
Водитель такси
Работа на автомобилях организации, все авто на КАСКО, возможна подработка, поддержка по приложению 24/7, ремонт за счет организации Перевозка пассажиров по г.Могилев Выполнение заказов по приложен...
Могилев
Договорная
Требуется водитель Е категории
Требуется водитель Е категории на маршрут Могилев Московская область
Могилев
Договорная
Требуется , автослесарь
Требуется автослесарь,шиномонтажник. Можно Без опыта работы , Зароботная плата высокая .
Могилев
Договорная
шиномонтажник автослесарь
На СТО требуется шиномонтажник - автослесарь, с возможным обучением. Находимся в центре города возле ТЦ Панорама Просьба звонить, смс читаю редко.
Могилев
Договорная
Требуется Шиномонтажник. Возможна подработка
Требуется шиномонтажник. Возможна подработка. С обязательным опытом работы. Район МИР-2. Зарплата сдельная. По всем вопросам звоните по телефону.
Могилев
2 000 р.
Водитель самосвала СЕ
Требуется водитель самосвала (зерновоз). Работа по РБ, РФ-РБ
Могилев
2 000 р.
Автослесарь
Требуется автослесарь для обслуживания собственного автопарка!Мужчина до 45 лет, без вредный привычек! Рабочий график ненармированный! Заработная плата от 1500 рублей!Рассмотрю кондидата без опыта раб...
Могилев
Договорная
Водитель на тент
Водитель на тент (шторный полуприцеп) по РБ-РФ, РБ-РБ. Полная занятость, оформление, зп дважды в месяц. Тел. ,
Могилев
4 000 р.
Водитель международник
Требуется водитель международник , категория СЕ , работаем Белорусь Россия , зарплата 15% от фрахта , без задержек , простоя нет , полуприцеп мешок , полный соц пакет . Находимся Славгородское шоссе ...
Могилев
Договорная
Автомойщик
Требуется автомойщик . Опыт работы не обязателен , всему научим. Без вредных привычек! Хорошие условия
Могилев
Договорная
Водитель Такси
Требуются водители на работу в такси!! Стаж от двух лет!! Постоянная не подработка! График работы индивидуальный!!! Аренды нет!!!
Могилев
1 800 р.
Автомеханик
Требуется авто механик с опытом работы в ремонте грузовых авто , полный соц пакет
Могилев
3 000 р.
Водитель, работа на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Могилев
2 000 р.
Автослесарь
В связи с расширением приглашает на работу автослесаря. Требования: • знание устройства автомобиля; • качественное выполнение работ; • опыт работы по профилю от 1 года. Мы гарантируем: • официальное т...
Могилев
2 000 р.
Требуются Автослесарь
Требуются автослесарь
Могилевская, Бобруйск
Договорная
СРОЧНО требуется водитель кат. CE
Перевозка сыпучих грузов РБ - РФ 4000 - 5000 НА РУКИ
Могилев
Бесплатно
Автоэлектрик. Вакансия.
Требуется автоэлектрик для ремонта легковых автомобилей
Могилев
Договорная
Менеджер по логистике
Требуется менеджер по логистике (экспедитор, диспетчер). Работа с ПК и документами на транспортно-грузовых сайтах и биржах. Требования: ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, иници...
Могилев
Договорная
Водитель манипулятора
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Водители на манипулятор с категорией С,СЕ м. Марьино. Район Люблино. Требуются для работы в Москве, МО на кран-манипуляторах с кат. С,СЕ. ...
Могилев
Договорная
Водитель категории D
Требуется водитель для работы на маршрутном такси по городу.
Могилев
2 200 р.
Автослесарь
Хорошо оплачиваемая работа на СТО в Могилеве для автослесаря, сварщика. УСЛОВИЯ: Режим работы - два дня через два дня с 9-00 до 19-00. Воскресенье- общий выходной. (12 рабочих дней в месяц) . Проезд в...
Могилев
1 400 р.
Водитель
Приглашаем водителей на постоянную работу в наш парк на наших автомобилях Volkswagen Polo на метане: - полностью оборудованные автомобили (таксометр,СКНО) -наличие страховок -официальное трудоустройст...
Могилев
Договорная
Автомойщик
На студию автомойки с уклоном детейлинга требуется автомойщик с опытом и без опыта работы,желательно до 30 лет!!!График работы по договоренности с 8:00 до 20:00 (до последнего клиента)!!!Зарплата сдел...
Могилев
Договорная
Водитель категорий С,Е
Приглашаем на работу водителя категории СЕ. Работа РБ-РФ. Достойная оплата труда Официальное трудоустройство.
Могилевская, Быхов
1 900 р.
Требуются курьеры в Яндекс
- работа посменная - свой личный автомобиль - стаж водительского удостоверения от 2-х лет - официальное трудоустройство - отличный коллектив - приятные бонусы
Могилев
Договорная
Водитель на фронтальный погрузчик и самосвал
Требуется водитель на фронтальный погрузчик и самосвал с опытом работы, ответственного. Возраст от 22 до 45. Работа в самом городе Могилеве. Постоянная работа!!! Хорошая заработная плата!!! Ваши функц...
Могилев
1 200 р.
Водитель Микроавтобуса
в МГКУ САП требуется водитель микроавтобуса. Телефон для справок
Могилев
Договорная
Требуется Водители категории Е
Требуется водитель категории Е ,седельный тягач с полуприцепом( штора ) , рб - рф-рб , официальное трудоустройство
Могилев
1 400 р.
Водитель Мусоровоза
В МГКУ САП требуется водитель погрузчика
Могилев
2 500 р.
Автослесарь грузовых автомобилей
Требуетcя автoслесарь по pемонту гpузoвыx aвтoмобилей! Требовaния: Знaние уcтрoйcтва грузовых автoмобилeй, Опыт работы не менее 1 года с грузовыми автомобилями Обязaннoсти: Современный автопарк (Мерсе...
Могилев
Договорная
Требуются водители для работы в Яндекс Такси
- работа посменная - стаж водительского удостоверения от 2-х лет - официальное трудоустройство - обслуживание автомобилей на собственном СТО - автомобили на газовом оборудованиии Метан
Могилев
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский