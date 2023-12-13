Хорошо оплачиваемая работа на СТО в Могилеве для автослесаря, сварщика. УСЛОВИЯ: Режим работы - два дня через два дня с 9-00 до 19-00. Воскресенье- общий выходной. (12 рабочих дней в месяц) . Проезд в...

Могилев