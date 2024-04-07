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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Могилеве

Семенной картофель

Договорная

Семенной картофель

Могилев

20 р.

Пшеница

Могилев

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Домашний семенной картофель

25 р.

Домашний семенной картофель

Могилев

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Договорная

Цветы многолетние

Могилев

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Ирисы , цена за 1 корневище .

0.20 р.

Ирисы , цена за 1 корневище .

Могилев

Плетёные деревья

Договорная

Плетёные деревья

Могилев

Лилейник, цена за точку роста.

0.20 р.

Лилейник, цена за точку роста.

Могилев

Морозник, садовое растение

30 р.

Морозник, садовое растение

Могилев

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Бруннера.

3 р.

Бруннера.

Могилев

Флоксы.

3 р.

Флоксы.

Могилев

Сухоцветы

Договорная

Сухоцветы

Могилев

Форзиция европейская

Договорная

Форзиция европейская

Могилев

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Саженцы

5 р.

Саженцы

Могилев

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Семена элита и 1я репродукция

25 р.

Семена элита и 1я репродукция

Могилев

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Лаванда Крымская узколистная

10 р.

Лаванда Крымская узколистная

Могилев

Туи смарагд

215 р.

Туи смарагд

Могилев

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Климатис, медуница, вегела розовая

25 р.

Климатис, медуница, вегела розовая

Могилев

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Петрушка

2 р.

Петрушка

Могилев

Руккола

2 р.

Руккола

Могилев

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Смарагд

50 р.

Туи Смарагд

Могилев

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Фасоль 1стакан, 2.50.Почта.

2.50 р.

Фасоль 1стакан, 2.50.Почта.

Могилев

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0.50 р.

Картофель семенной

Могилев

СУХОЦВЕТЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

2 р.

СУХОЦВЕТЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Могилев

Договорная

Можжевельник стелющийся

Могилев

Фацелия сорт элита. Хороший медонос и сидерат

10 р.

Фацелия сорт элита. Хороший медонос и сидерат

Могилев

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Цветы

Договорная

Цветы

Могилев

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кусты жимолости, крыжовника, смородины

Договорная

кусты жимолости, крыжовника, смородины

Могилев

Картофель семенной

1 р.

Картофель семенной

Могилев

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прут сортовой ивы для плетения деревьев, изгородей

52 р.

прут сортовой ивы для плетения деревьев, изгородей

Могилев

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Предлагается к продаже Адрамискус

15 р.

Предлагается к продаже Адрамискус

Могилев

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Картофель семенной

20 р.

Картофель семенной

Могилев

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Колеус

1 р.

Колеус

Могилев

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0.80 р.

Картофель

Могилев

Картофель семенной супер элитный

Договорная

Картофель семенной супер элитный

Могилев

Лилейник

3 р.

Лилейник

Могилев

Флоксы

3 р.

Флоксы

Могилев

Мелкий картофель

Договорная

Мелкий картофель

Могилев

Горшки 0.2 л 150 шт

14 р.

Горшки 0.2 л 150 шт

Могилев

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Миска для хризантем 3 шт 5 руб

5 р.

Миска для хризантем 3 шт 5 руб

Могилев

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0.60 р.

Чеснок летний

Могилев

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Продам тюльпан на опт

0.50 р.

Продам тюльпан на опт

Могилев

Ирисы шоколадные, желтые,фиолетовые

3 р.

Ирисы шоколадные, желтые,фиолетовые

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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