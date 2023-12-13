Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Могилеве
250 р.
Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм
Могилев
400 р.
Аккумулятор Makita BL4040 XGT 40V (191B26-6)
Могилев
120 р.
Зарядное устройство Makita XGT
Могилев
10 р.
Высокотоковые АКБ 18650 на 2 а/ч
Могилев
250 р.
Электроотвертка Makita
Могилев
300 р.
Гайковерт аккумуляторный бесщеточный ProfiPower T-900N
Могилев
199 р.
Зарядное устройство Metabo Метабо
Могилев
10 р.
Зубило большое
Могилев
300 р.
Гайковёрт DeWALTбесщеточный 900 Нм аналог
Могилев
15 р.
Ножовка
Могилев
15 р.
Wurth отрезные круги
Могилев
Договорная
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 03
Могилев
20 р.
Фомка -Гвоздадер.
Могилев
100 р.
Зарядное устройство BOSCH GAL 1230 CV
Могилев
Договорная
Продам мех.инструмент
Могилев
170 р.
Миксер строительный Onex 1800w mg с регулировкой
Могилев
5 р.
Биты шестигранные
Могилев
20 р.
Ломы для улицы и двора
Могилев
200 р.
Резак Норд
Могилев
8 р.
Диски на паркетку
Могилев
Договорная
Электропила на запчасти .
Могилев
35 р.
Клупп трубный
Могилев
70 р.
Хоппер-ковш
Могилев
40 р.
Ручной инструмент для чистки сантехники
Могилев
300 р.
Кассета для транспортировки баллонов
Могилев
Договорная
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 10:1
Могилев
20 р.
Круги отрезные
Могилев
160 р.
JOKARI Super 4 Pro
Могилев
50 р.
Свёрла
Могилев
Договорная
Адаптеры разные новые
Могилев
1.50 р.
Круг лепестковый 125 p80
Могилев
2 р.
Круг 230 на большую болгарку
Могилев
5 р.
Тёрка для шлифования
Могилев
300 р.
Наковальня
Могилев
110 р.
Круг на бензорез
Могилев
120 р.
Бур для грунта (диаметр 100мм)
Могилев
Договорная
Кусачки
Могилев
7 р.
Горелка насадка газовая
Могилев
350 р.
Аккумуляторный гайковерт GANTA 21V 4.0AH 600Нм,
Могилев
17 р.
Диски алмазные по бетону плитке
Могилев
30 р.
Обжимник КВТ
Могилев
20 р.
Аккумулятоы
Могилев
15 р.
Кручок для вязки арматуры
Могилев
10 р.
Диск отрезной по бетону
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
105.15 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный