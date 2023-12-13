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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Могилеве

Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм
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250 р.

Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм

Могилев

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Makita BL4040 XGT 40V (191B26-6)

400 р.

Аккумулятор Makita BL4040 XGT 40V (191B26-6)

Могилев

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Зарядное устройство Makita XGT

120 р.

Зарядное устройство Makita XGT

Могилев

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Высокотоковые АКБ 18650 на 2 а/ч

10 р.

Высокотоковые АКБ 18650 на 2 а/ч

Могилев

Электроотвертка Makita

250 р.

Электроотвертка Makita

Могилев

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Гайковерт аккумуляторный бесщеточный ProfiPower T-900N

300 р.

Гайковерт аккумуляторный бесщеточный ProfiPower T-900N

Могилев

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Metabo Метабо

199 р.

Зарядное устройство Metabo Метабо

Могилев

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Зубило большое

10 р.

Зубило большое

Могилев

Гайковёрт DeWALTбесщеточный 900 Нм аналог

300 р.

Гайковёрт DeWALTбесщеточный 900 Нм аналог

Могилев

Доставка по Беларуси
Ножовка

15 р.

Ножовка

Могилев

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Wurth отрезные круги

15 р.

Wurth отрезные круги

Могилев

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универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 03

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 03

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фомка -Гвоздадер.

20 р.

Фомка -Гвоздадер.

Могилев

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Зарядное устройство BOSCH GAL 1230 CV

100 р.

Зарядное устройство BOSCH GAL 1230 CV

Могилев

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Продам мех.инструмент

Договорная

Продам мех.инструмент

Могилев

Миксер строительный Onex 1800w mg с регулировкой

170 р.

Миксер строительный Onex 1800w mg с регулировкой

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Биты шестигранные

5 р.

Биты шестигранные

Могилев

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Ломы для улицы и двора

20 р.

Ломы для улицы и двора

Могилев

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Резак Норд

200 р.

Резак Норд

Могилев

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Диски на паркетку

8 р.

Диски на паркетку

Могилев

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Электропила на запчасти .

Договорная

Электропила на запчасти .

Могилев

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Клупп трубный

35 р.

Клупп трубный

Могилев

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Хоппер-ковш

70 р.

Хоппер-ковш

Могилев

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Ручной инструмент для чистки сантехники

40 р.

Ручной инструмент для чистки сантехники

Могилев

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Кассета для транспортировки баллонов

300 р.

Кассета для транспортировки баллонов

Могилев

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НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 10:1

Договорная

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 10:1

Могилев

Доставка
Рассрочка
Круги отрезные

20 р.

Круги отрезные

Могилев

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JOKARI Super 4 Pro

160 р.

JOKARI Super 4 Pro

Могилев

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Свёрла

50 р.

Свёрла

Могилев

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Адаптеры разные новые

Договорная

Адаптеры разные новые

Могилев

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Круг лепестковый 125 p80

1.50 р.

Круг лепестковый 125 p80

Могилев

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Круг 230 на большую болгарку

2 р.

Круг 230 на большую болгарку

Могилев

Тёрка для шлифования

5 р.

Тёрка для шлифования

Могилев

Наковальня

300 р.

Наковальня

Могилев

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Круг на бензорез

110 р.

Круг на бензорез

Могилев

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Бур для грунта (диаметр 100мм)

120 р.

Бур для грунта (диаметр 100мм)

Могилев

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Договорная

Кусачки

Могилев

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Горелка насадка газовая

7 р.

Горелка насадка газовая

Могилев

Аккумуляторный гайковерт GANTA 21V 4.0AH 600Нм,

350 р.

Аккумуляторный гайковерт GANTA 21V 4.0AH 600Нм,

Могилев

Доставка по Беларуси
Диски алмазные по бетону плитке

17 р.

Диски алмазные по бетону плитке

Могилев

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Обжимник КВТ

30 р.

Обжимник КВТ

Могилев

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Аккумулятоы

20 р.

Аккумулятоы

Могилев

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Кручок для вязки арматуры

15 р.

Кручок для вязки арматуры

Могилев

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Диск отрезной по бетону

10 р.

Диск отрезной по бетону

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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