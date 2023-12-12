Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Могилеве
160 р.
Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus
Могилев
35 р.
Аренда робота-мойщика окон
Могилев
15 р.
Ультрафиолетовая лампа
Могилев
300 р.
Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5
Могилев
750 р.
Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40SSK4
Могилев
20 р.
Магнитная щётка для мытья окон.
Могилев
25 р.
Турбощетка для Ковров и мебели Samsung
Могилев
55 р.
Патрубок для Керхер
Могилев
3 200 р.
Ковровый экстрактер
Могилев
10 р.
Сменная щётка к механическому венику
Могилев
150 р.
Бытовая техника
Могилев
50 р.
Chemspec formula 90
Могилев
60 р.
Пылесос Xiaomi
Могилев
10 р.
Щётка
Могилев
140 р.
Мойка высокого давления
Могилев
450 р.
Робот для мойки окон
Могилев
620 р.
Робот-швабра EVERYBOT
Могилев
40 р.
Турбощётка пылесоса Samsung PetBrush.
Могилев
2 100 р.
Апарат высокого давления
Могилев
10 р.
Насадки для вертикального пылесоса
Могилев
5 р.
Тряпки ткань
Могилев
12 р.
Щетки в шуруповерт для чистки и уборки
Могилев
130 р.
Стеклоочиститель karcher
Могилев
Договорная
Комплектующие для пылесоса
Могилев
99 р.
Паровая швабра MAUNFELD MF-1935R
Могилев
250 р.
нижняя часть туры
Могилев
80 р.
Паровая швабра Kitfort KT-1001
Могилев
10 р.
Электродвигатель от пылесоса СССР
Могилев
40 р.
Колба для пылесоса Самсунг
Могилев
20 р.
Диски на dBOT 100 и его аналоги
Могилев
49 р.
Насадки паровой швабры Kitfort KT-1004
Могилев
13 р.
Турбощетка для пылесоса
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
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45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный