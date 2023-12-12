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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Могилеве

Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus

160 р.

Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus

Могилев

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Аренда робота-мойщика окон

35 р.

Аренда робота-мойщика окон

Могилев

Доставка
Ультрафиолетовая лампа

15 р.

Ультрафиолетовая лампа

Могилев

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Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5

300 р.

Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5

Могилев

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Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40SSK4

750 р.

Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40SSK4

Могилев

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Магнитная щётка для мытья окон.

20 р.

Магнитная щётка для мытья окон.

Могилев

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Турбощетка для Ковров и мебели Samsung

25 р.

Турбощетка для Ковров и мебели Samsung

Могилев

Патрубок для Керхер

55 р.

Патрубок для Керхер

Могилев

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Ковровый экстрактер

3 200 р.

Ковровый экстрактер

Могилев

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Сменная щётка к механическому венику

10 р.

Сменная щётка к механическому венику

Могилев

Бытовая техника

150 р.

Бытовая техника

Могилев

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Chemspec formula 90

50 р.

Chemspec formula 90

Могилев

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Пылесос Xiaomi

60 р.

Пылесос Xiaomi

Могилев

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Щётка

10 р.

Щётка

Могилев

Мойка высокого давления

140 р.

Мойка высокого давления

Могилев

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Робот для мойки окон

450 р.

Робот для мойки окон

Могилев

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Робот-швабра EVERYBOT

620 р.

Робот-швабра EVERYBOT

Могилев

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Турбощётка пылесоса Samsung PetBrush.

40 р.

Турбощётка пылесоса Samsung PetBrush.

Могилев

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Апарат высокого давления

2 100 р.

Апарат высокого давления

Могилев

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Насадки для вертикального пылесоса

10 р.

Насадки для вертикального пылесоса

Могилев

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Тряпки ткань

5 р.

Тряпки ткань

Могилев

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Щетки в шуруповерт для чистки и уборки

12 р.

Щетки в шуруповерт для чистки и уборки

Могилев

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Стеклоочиститель karcher

130 р.

Стеклоочиститель karcher

Могилев

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Комплектующие для пылесоса

Договорная

Комплектующие для пылесоса

Могилев

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Паровая швабра MAUNFELD MF-1935R

99 р.

Паровая швабра MAUNFELD MF-1935R

Могилев

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нижняя часть туры

250 р.

нижняя часть туры

Могилев

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Паровая швабра Kitfort KT-1001

80 р.

Паровая швабра Kitfort KT-1001

Могилев

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Электродвигатель от пылесоса СССР

10 р.

Электродвигатель от пылесоса СССР

Могилев

Колба для пылесоса Самсунг

40 р.

Колба для пылесоса Самсунг

Могилев

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Диски на dBOT 100 и его аналоги

20 р.

Диски на dBOT 100 и его аналоги

Могилев

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Насадки паровой швабры Kitfort KT-1004

49 р.

Насадки паровой швабры Kitfort KT-1004

Могилев

Турбощетка для пылесоса

13 р.

Турбощетка для пылесоса

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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