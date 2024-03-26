Товары от Куфар Маркета
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Портативные зарядные устройства для часов и планшетов в Могилеве
15 р.
Блоки питания 5v 3a и 4а, цена за штуку.
Могилев
14.66 р.
Кабель Hoco x93Tupe-C_Tupe-C 2m 60w
Могилев
1 р.
Зарядное за mi band 3
Могилев
5 р.
Кабель для зарядки Xiaomi Mi Band 5,6
Могилев
17 р.
Блок питания, зарядное 5v 2.5a для планшета, тонки
Могилев
Договорная
Зарядные
Гомельская, Речица
15 р.
Пауэрбанк WOLT PRO 10000mAh (Q53PD)
Минск, Центральный
20 р.
Павербанк на 4400Ма
Гродненская, Лида
60 р.
Apple Watch Magnetic USB-C Fast Charging
Минск, Центральный
40 р.
Apple Watch Magnetic Charging Cable type-c
Минск, Центральный
30 р.
Зарядка на часы Самсунг
Минск, Заводской
25 р.
Зарядное устройство для путешествий модель IY163
Минск, Московский
110 р.
Солнечная панель портативная зарядка usb 30 Ватт
Минск, Советский
20 р.
зарядка Apple 20W
Минск, Советский
38 р.
Зарядное UltraFire TR-001 для 18650 и не только
Минск, Заводской
5 р.
Адаптер питания Texet 1.5A
Гомель
85 р.
Зарядное устройство FENIX ARE-C2+
Минск, Ленинский
25 р.
Кабель для Apple Watch Magnetic Charger Cable (1 m
Минск, Первомайский
300 р.
Планшет
Минск, Центральный
50 р.
MageSafe
Минск, Советский
5 р.
Провод зарядки ми бэнд
Могилевская, Бобруйск
3 р.
Зарядное устройство '' КОСМОС''
Минск, Первомайский
5 р.
Зарядное устройство для MiBand 3
Минск, Московский
5 р.
Зарядное для Samsung Gear Fit
Минск, Советский
5 р.
магнитная зарядка для часов
Гродно
5 р.
Кабель для Huawei Watch Fit, watch Fit 2
Минск, Центральный
10 р.
Адаптер DC 9V, 12V - 0.5 A
Гомель
8 р.
Зарядное устройство xiaomi mi band 4
Минск, Заводской
10 р.
Коробка + зарядка. Xiaomi Mi Smart Band 5
Минск, Партизанский
15 р.
Пауэр банк power bank
Минская, Солигорск
1 р.
Зарядный кабель для Xiaomi mi band 2
Минск, Московский
5 р.
Зарядка от mi band 2
Гомель
5 р.
Зарядное устройство для mi band 5/6/7
Минск, Московский
4 р.
Кабель для зарядки/зарядное устройство mi band 4
Минск, Московский
38 р.
Зарядка для часов Apple. Оригинал
Гродно
70 р.
Apple World Travel MB974ZM/B Адаптеры Оригинал
Минск, Первомайский
5 р.
Зарядное устройство/зарядка для детских часов Leef
Минск, Московский
95 р.
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD226 GaN 100w
Минск, Московский
20 р.
Розетка 220 в. Врезная. С USB зарядкой.
Минск, Центральный
Договорная
Крона
Гомельская, Речица
4 р.
зарядка для xiaomi mi band 3
Гродно
29.99 р.
Беспроводное зарядное Watch Magnetic Charging Cable 1m
Минск, Фрунзенский
30 р.
Потративная зарядка PowerBank
Минск, Фрунзенский
60 р.
Зарядка apple watch
Минск, Советский
3 р.
Зарядное устройство для xiaomi mi band 4
Брестская, Жабинка
15 р.
Зарядка для смарт часов
Минск, Заводской
85 р.
Беспроводное зарядное устпойство
Минск, Фрунзенский
5 р.
Зарядное устройство Xiaomi mi band 5/6/7
Минск, Советский
20 р.
Повербанк MI 10.000
Минская, Солигорск
60 р.
Зарядное устройство для АА. ААА
Минская, Борисов
30 р.
Пауэрбанк
Гомель
5 р.
Зарядное MiBand 2
Гродненская, Сморгонь
10 р.
Блок зарядного 5V-2A-10W
Минская, Борисов
33 р.
Сетевое зарядное Samsung EP-TA12 ОРИГИНАЛ
Минск, Центральный
0.90 р.
Зарядный кабель для Mi band
Минск, Ленинский
15 р.
Ультратонкий внешний аккумулятор, powerbank
Минск, Советский
Договорная
Кабель Acme, 1м.
Минск, Заводской
8 р.
Повербанк
Брестская, Пинск
2 р.
Кабель для зарядки Mi Band 2 и коробка
Минск, Фрунзенский