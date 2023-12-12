logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Стройматериалы
Пены и герметики
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтройматериалы

Пены и герметики в Могилеве

Герметик акриловый белый

6 р.

Герметик акриловый белый

Могилев

Пена монтажная

20 р.

Пена монтажная

Могилев

badge-icon
badge-icon
Пена монтажная профессиональная Fixer огнеупорная

19 р.

Пена монтажная профессиональная Fixer огнеупорная

Могилев

Герметик кровельный

17 р.

Герметик кровельный

Могилев

badge-icon
badge-icon
Герметик гибридный высокоэластичный Bostik H360

12 р.

Герметик гибридный высокоэластичный Bostik H360

Могилев

badge-icon
Силиконовый Герметик

20 р.

Силиконовый Герметик

Могилев

badge-icon
badge-icon
Пена монтажная ADMIRAL

11 р.

Пена монтажная ADMIRAL

Могилев

Клей пена для пенополистирола

19 р.

Клей пена для пенополистирола

Могилев

Доставка
Герметизирующая мастика

85 р.

Герметизирующая мастика

Могилев

badge-icon
badge-icon
Хим анкер SORMAT

35 р.

Хим анкер SORMAT

Могилев

badge-icon
Пена монтажная

14.16 р.

Пена монтажная

Могилев

Доставка по Беларуси
Технониколь

100 р.

Технониколь

Могилев

badge-icon
Пена противопожарная Титан

Договорная

Пена противопожарная Титан

Могилев

badge-icon
Aquaflax Nano Сантехническая паста для герметизаци

13 р.

Aquaflax Nano Сантехническая паста для герметизаци

Могилев

badge-icon
Пена монтажная

12 р.

Пена монтажная

Могилев

badge-icon
Пена монтажная

16 р.

Пена монтажная

Могилев

badge-icon
Герметик белый акриловый

5 р.

Герметик белый акриловый

Могилев

badge-icon
Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

3.80 р.

Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

Могилев

Доставка по Беларуси
Герметик мастика 2х40 Гидроизоляционная лента

8 р.

Герметик мастика 2х40 Гидроизоляционная лента

Могилев

badge-icon
пена монтажная

15 р.

пена монтажная

Могилев

badge-icon
badge-icon
Герметик вибро акустический

12 р.

Герметик вибро акустический

Могилев

Пена

13 р.

Пена

Могилев

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Договорная

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Гродно

Доставка по Беларуси
Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

10.80 р.

Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пена монтажная

14.16 р.

Пена монтажная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пена монтажная Soudal Soudafoam Maxi 70, 870 мл

16.30 р.

Пена монтажная Soudal Soudafoam Maxi 70, 870 мл

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

Договорная

Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Герметик акриловый для швов

19 р.

Герметик акриловый для швов

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

3.80 р.

Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

Могилев

Доставка по Беларуси
Пенопласт для утепления фасада

7 р.

Пенопласт для утепления фасада

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки