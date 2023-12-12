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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Могилеве

Буры коронки

70 р.

Буры коронки

Могилев

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Дики отрезные,шлифовальные.

Договорная

Дики отрезные,шлифовальные.

Могилев

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Круг зачистной 230x6x22.23 Kronenflex

3 р.

Круг зачистной 230x6x22.23 Kronenflex

Могилев

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Патрон сверлильный СССР

20 р.

Патрон сверлильный СССР

Могилев

Наконечник алмазный

25 р.

Наконечник алмазный

Могилев

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Круг зачистной по металлу 125мм Wurth

2.50 р.

Круг зачистной по металлу 125мм Wurth

Могилев

Лезвия-крюки GERAL. Новые

6 р.

Лезвия-крюки GERAL. Новые

Могилев

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Ручка на болгарку.

5 р.

Ручка на болгарку.

Могилев

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Биты для шуруповерта

15 р.

Биты для шуруповерта

Могилев

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Свёрло-бур 6х110, 4 грани. Rennbohr.

4 р.

Свёрло-бур 6х110, 4 грани. Rennbohr.

Могилев

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Переходники для храповых механизмов

20 р.

Переходники для храповых механизмов

Могилев

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Шарошка ,фреза. Цена договорная

120 р.

Шарошка ,фреза. Цена договорная

Могилев

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Круг отрезной 125х1,0

0.80 р.

Круг отрезной 125х1,0

Могилев

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Круг алмазный отрезной по плитке Ф125мм.

20 р.

Круг алмазный отрезной по плитке Ф125мм.

Могилев

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Бур SDS MAX Hilti 18й

25 р.

Бур SDS MAX Hilti 18й

Могилев

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Круг отрезной BOSCH для шлифмашинки 350×2,8×25,4

20 р.

Круг отрезной BOSCH для шлифмашинки 350×2,8×25,4

Могилев

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Чашка алмазная зачистная, 230 мм, MATRIX 72992

55 р.

Чашка алмазная зачистная, 230 мм, MATRIX 72992

Могилев

Пильный диск

35 р.

Пильный диск

Могилев

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Круги шлифовальные

5 р.

Круги шлифовальные

Могилев

Щётка чашечная

5 р.

Щётка чашечная

Могилев

бур по бетону

10 р.

бур по бетону

Могилев

Бур по бетону

10 р.

Бур по бетону

Могилев

Патроны в электроинструмент

5 р.

Патроны в электроинструмент

Могилев

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Круг Бош

15 р.

Круг Бош

Могилев

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Круг Алмазный Шлифовальный 125 мм KERN KE118814

70 р.

Круг Алмазный Шлифовальный 125 мм KERN KE118814

Могилев

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метчики и плашки

Договорная

метчики и плашки

Могилев

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Быстро зажимной патрон BOSCH

50 р.

Быстро зажимной патрон BOSCH

Могилев

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Буры по бетону

2 р.

Буры по бетону

Могилев

Строгальный барабан / кукурузы

1 000 р.

Строгальный барабан / кукурузы

Могилев

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Пильный диск

7 р.

Пильный диск

Могилев

Круг отрезной 125 х 1,0

0.80 р.

Круг отрезной 125 х 1,0

Могилев

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Диски алмазные

30 р.

Диски алмазные

Могилев

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свёрла.плашки.метчики.

2 р.

свёрла.плашки.метчики.

Могилев

Торцевая головка универсальная

15 р.

Торцевая головка универсальная

Могилев

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Патрон быстрозажимной Макита

70 р.

Патрон быстрозажимной Макита

Могилев

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Коронка биметаллическая BOSCH 2609255618, оригинал

50 р.

Коронка биметаллическая BOSCH 2609255618, оригинал

Могилев

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Патрон для перфоратора

70 р.

Патрон для перфоратора

Могилев

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Пилки по ламинату, свёрла по дереву

20 р.

Пилки по ламинату, свёрла по дереву

Могилев

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Круг точильный 32 мм диаметр

15 р.

Круг точильный 32 мм диаметр

Могилев

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Круг лепестковый торцевой 125/22,23

2.50 р.

Круг лепестковый торцевой 125/22,23

Могилев

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Круг зачистной wurth

2.50 р.

Круг зачистной wurth

Могилев

Круги отрезные

2 р.

Круги отрезные

Могилев

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Диск алмазный отрезной Bosch. 230

55 р.

Диск алмазный отрезной Bosch. 230

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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