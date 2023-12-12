Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Могилеве
70 р.
Буры коронки
Могилев
Договорная
Дики отрезные,шлифовальные.
Могилев
3 р.
Круг зачистной 230x6x22.23 Kronenflex
Могилев
20 р.
Патрон сверлильный СССР
Могилев
25 р.
Наконечник алмазный
Могилев
2.50 р.
Круг зачистной по металлу 125мм Wurth
Могилев
6 р.
Лезвия-крюки GERAL. Новые
Могилев
5 р.
Ручка на болгарку.
Могилев
15 р.
Биты для шуруповерта
Могилев
4 р.
Свёрло-бур 6х110, 4 грани. Rennbohr.
Могилев
20 р.
Переходники для храповых механизмов
Могилев
120 р.
Шарошка ,фреза. Цена договорная
Могилев
0.80 р.
Круг отрезной 125х1,0
Могилев
20 р.
Круг алмазный отрезной по плитке Ф125мм.
Могилев
25 р.
Бур SDS MAX Hilti 18й
Могилев
20 р.
Круг отрезной BOSCH для шлифмашинки 350×2,8×25,4
Могилев
55 р.
Чашка алмазная зачистная, 230 мм, MATRIX 72992
Могилев
35 р.
Пильный диск
Могилев
5 р.
Круги шлифовальные
Могилев
5 р.
Щётка чашечная
Могилев
10 р.
бур по бетону
Могилев
10 р.
Бур по бетону
Могилев
5 р.
Патроны в электроинструмент
Могилев
15 р.
Круг Бош
Могилев
70 р.
Круг Алмазный Шлифовальный 125 мм KERN KE118814
Могилев
Договорная
метчики и плашки
Могилев
50 р.
Быстро зажимной патрон BOSCH
Могилев
2 р.
Буры по бетону
Могилев
1 000 р.
Строгальный барабан / кукурузы
Могилев
7 р.
Пильный диск
Могилев
0.80 р.
Круг отрезной 125 х 1,0
Могилев
30 р.
Диски алмазные
Могилев
2 р.
свёрла.плашки.метчики.
Могилев
15 р.
Торцевая головка универсальная
Могилев
70 р.
Патрон быстрозажимной Макита
Могилев
50 р.
Коронка биметаллическая BOSCH 2609255618, оригинал
Могилев
70 р.
Патрон для перфоратора
Могилев
20 р.
Пилки по ламинату, свёрла по дереву
Могилев
15 р.
Круг точильный 32 мм диаметр
Могилев
2.50 р.
Круг лепестковый торцевой 125/22,23
Могилев
2.50 р.
Круг зачистной wurth
Могилев
2 р.
Круги отрезные
Могилев
55 р.
Диск алмазный отрезной Bosch. 230
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный