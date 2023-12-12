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Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Могилеве
90 р.
Ортез фиксатор на голеностопный сустав.
Могилев
60 р.
Ортез новый.Для колена с регулировкой жёсткости.
Могилев
5 р.
Корсет для ребенка при ограниченном разведении ног
Могилев
1 000 р.
Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез
Могилев
100 р.
Ортез на голеностопный сустав LAB 221
Могилев
90 р.
Ортез наколенный Orlett
Могилев
50 р.
Ортез на голеностопный сустав
Могилев
130 р.
ОРТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ORLETT Оводящий
Могилев
490 р.
Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез
Могилев
Договорная
Абдукционная подушка
Могилев
100 р.
Ортез по Джону и Корну
Могилев
15 р.
Воротник Шанца
Могилев
30 р.
Ортез шейный
Могилев
5 р.
Ортез на лучезапястный сустав
Могилев
110 р.
Ортез коленного сустава
Могилев
60 р.
Шейный ортез
Могилев
120 р.
Ортез X X L
Могилев
100 р.
Ортез на голеностопный сустав
Могилев
150 р.
Бандаж на колено
Могилев
40 р.
Ортез ortex пястно-фаланговый сустав
Могилев
280 р.
Ортез
Могилев
15 р.
Шина Виленского
Могилев
15 р.
Шина фрейка (бандаж)
Могилев
5 р.
Бандаж ортез Шанца & 3
Могилев
60 р.
Ортез Orlett на лучезапястный сустав и пальцы
Могилев
120 р.
Ортопедическая отводящая шина
Могилев
40 р.
Ортез для голеностопного сустава
Могилев
40 р.
Ортез отводящий Виленского
Могилев
110 р.
Ортез на голеностопный сустав
Могилев
25 р.
Корректор осанки Oppo р. 40-42
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси