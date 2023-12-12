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Компьютерная техника

Ноутбуки в Могилеве

Lenovo 81lw

850 р.

Lenovo 81lw

Могилев

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Ноутбук ASUS

800 р.

Ноутбук ASUS

Могилев

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Macbook 12

600 р.

Macbook 12

Могилев

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Ноутбук ASUS

550 р.

Ноутбук ASUS

Могилев

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Игровой ноутбук Asus

3 600 р.

Игровой ноутбук Asus

Могилев

Ноутбук acer

650 р.

Ноутбук acer

Могилев

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Lenovo Legion 5/R5-5600H/16GB/SSD512/RTX3060 6GB

3 790 р.

Lenovo Legion 5/R5-5600H/16GB/SSD512/RTX3060 6GB

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук Asus Vivobook PRO 2023, RTX 3050

2 700 р.

Ноутбук Asus Vivobook PRO 2023, RTX 3050

Могилев

Notebook n150

50 р.

Notebook n150

Могилев

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Польский ноутбук ntt corrino 696SR

Договорная

Польский ноутбук ntt corrino 696SR

Могилев

Продам ноутбук

300 р.

Продам ноутбук

Могилев

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Ноутбук ASUS игровой 16.1''. Рассрочка

Договорная

Ноутбук ASUS игровой 16.1''. Рассрочка

Могилев

Доставка по Беларуси
Ноутбук

100 р.

Ноутбук

Могилев

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Ноутбук

270 р.

Ноутбук

Могилев

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502Z Новый

1 490 р.

Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502Z Новый

Могилев

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Ноутбук Самсунг

850 р.

Ноутбук Самсунг

Могилев

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Ноутбук Asus /Intel Core i5/ GF 840M - 2 Гб

600 р.

Ноутбук Asus /Intel Core i5/ GF 840M - 2 Гб

Могилев

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Прокат ноутбуков по низкой цене в Могилёве

40 р.

Прокат ноутбуков по низкой цене в Могилёве

Могилев

Рассрочка
ASUS K40IN

145 р.

ASUS K40IN

Могилев

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HP Compaq nx6325

100 р.

HP Compaq nx6325

Могилев

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Ноутбук Asus

145 р.

Ноутбук Asus

Могилев

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Ноутбук Toshiba 850 / Intel 2020M / 7670M / 6Gb

480 р.

Ноутбук Toshiba 850 / Intel 2020M / 7670M / 6Gb

Могилев

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Ноутбук HP i7 16 gb ssd

799 р.

Ноутбук HP i7 16 gb ssd

Могилев

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Hp TPN-C125

Договорная

Hp TPN-C125

Могилев

Ноутбук ASUS 4ядра 8gb+SSD-128gb+HDD-500gb

450 р.

Ноутбук ASUS 4ядра 8gb+SSD-128gb+HDD-500gb

Могилев

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Lenovo g550 цена за оба

35 р.

Lenovo g550 цена за оба

Могилев

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Hp 635

20 р.

Hp 635

Могилев

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Ноутбук DELL

120 р.

Ноутбук DELL

Могилев

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Xiaomi Redmi G 2022

3 300 р.

Xiaomi Redmi G 2022

Могилев

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Игровой ноутбук MSI GP65 Leopard.

2 650 р.

Игровой ноутбук MSI GP65 Leopard.

Могилев

Ноуутбукr HP Pavillion 4/500

350 р.

Ноуутбукr HP Pavillion 4/500

Могилев

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MacBook Pro 13 2017

1 400 р.

MacBook Pro 13 2017

Могилев

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Ноутбук SONY VAIO

550 р.

Ноутбук SONY VAIO

Могилев

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Ноутбук

950 р.

Ноутбук

Могилев

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Ноутбук asus

900 р.

Ноутбук asus

Могилев

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Ноутбук Asus/игры/4потока/core i3/gt520mx/hdd500gb

485 р.

Ноутбук Asus/игры/4потока/core i3/gt520mx/hdd500gb

Могилев

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Lenovo Z510 на i7

600 р.

Lenovo Z510 на i7

Могилев

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Apple MacBook Air 13'' (A2681) M2,8Gb,256Gb Silver

3 450 р.

Apple MacBook Air 13'' (A2681) M2,8Gb,256Gb Silver

Могилев

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MSI GE75 Raider 9SF

4 300 р.

MSI GE75 Raider 9SF

Могилев

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HP ZBook 17 G3

1 500 р.

HP ZBook 17 G3

Могилев

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НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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