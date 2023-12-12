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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Белье и пижамы для девочек в Могилеве

Классная пижама Gloria JeansКлассная пижама Gloria Jeans

25 р.

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Классная пижама Gloria Jeans

122 - 128 (7 лет)

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Термобелье для девочек Термобелье для девочек

85 р.

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Термобелье для девочек

152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Лот нижнего белья р.86-92смЛот нижнего белья р.86-92см

20 р.

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Лот нижнего белья р.86-92см

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Пижама для девочки Пижама для девочки

50 р.

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Пижама для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 104 - 110 (5 лет)

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Хлопковая пижама, 42-44 размерХлопковая пижама, 42-44 размер

Договорная

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Хлопковая пижама, 42-44 размер

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Платье домашнее Платье домашнее

7 р.

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Платье домашнее

146 - 152 (11 лет)

Халат детскийХалат детский

15 р.

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Халат детский

80 - 86 (1-2 года)

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ТрусикиТрусики

17 р.

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Трусики

98 - 104 (4 года)

Пижама новая Пижама новая

25 р.

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Пижама новая

86 - 92 (2 года)

Пижама Gap, на 8-10 летПижама Gap, на 8-10 лет

38 р.

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Пижама Gap, на 8-10 лет

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Одежда для девочки Одежда для девочки

15 р.

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Одежда для девочки

98 - 104 (4 года)

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Пижама теплаяПижама теплая

10 р.

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Пижама теплая

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Теплый слипТеплый слип

13 р.

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Теплый слип

80 - 86 (1-2 года)

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Пижамы лотом Bonito kids СРОЧНОПижамы лотом Bonito kids СРОЧНО

Договорная

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Пижамы лотом Bonito kids СРОЧНО

92 - 98 (3 года)

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Халаты Халаты

18 р.

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Халаты

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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ХалатикХалатик

15 р.

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Халатик

80 - 86 (1-2 года)

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Махровый халатМахровый халат

15 р.

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Махровый халат

98 - 104 (4 года)

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Халат махровый,р 86-92Халат махровый,р 86-92

15 р.

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Халат махровый,р 86-92

86 - 92 (2 года)

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Халат плюшевый до 6 летХалат плюшевый до 6 лет

25 р.

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Халат плюшевый до 6 лет

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Пижама Пижама

25 р.

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Пижама

128 - 134 (8 лет)

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Трусы, р.42-44Трусы, р.42-44

12 р.

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Трусы, р.42-44

146 - 152 (11 лет)

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Кигуруми флисовое Кигуруми флисовое

15 р.

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Кигуруми флисовое

146 - 152 (11 лет)

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Майки для девочки Baykar Новые 2 шт.Майки для девочки Baykar Новые 2 шт.

10 р.

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Майки для девочки Baykar Новые 2 шт.

146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет)

Халат махровый для девочки 4-6 летХалат махровый для девочки 4-6 лет

10 р.

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Халат махровый для девочки 4-6 лет

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Нательные маечки лотом 11 шт 86-98 ростНательные маечки лотом 11 шт 86-98 рост

15 р.

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Нательные маечки лотом 11 шт 86-98 рост

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Термобелье джемпер р.152-158 GlissadeТермобелье джемпер р.152-158 Glissade

15 р.

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Термобелье джемпер р.152-158 Glissade

152 - 158 (12 лет)

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Сет трусики vivance Германия Сет трусики vivance Германия

12 р.

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Сет трусики vivance Германия

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Домашний костюм-пижамаДомашний костюм-пижама

25 р.

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Домашний костюм-пижама

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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Халат рост 86-92 на девочкуХалат рост 86-92 на девочку

8 р.

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Халат рост 86-92 на девочку

86 - 92 (2 года)

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Фирменная пижамка миккиФирменная пижамка микки

13 р.

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Фирменная пижамка микки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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КигурумиКигуруми

20 р.

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Кигуруми

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Халат для девочки. См.замеры Халат для девочки. См.замеры

5 р.

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Халат для девочки. См.замеры

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Халат ,р 104,новыйХалат ,р 104,новый

15 р.

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Халат ,р 104,новый

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Пижама для девочки The childrens placeПижама для девочки The childrens place

11 р.

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Пижама для девочки The childrens place

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Теплые кофточки для снаТеплые кофточки для сна

6 р.

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Теплые кофточки для сна

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

2 майки на девочку2 майки на девочку

7 р.

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2 майки на девочку

86 - 92 (2 года)

Пижамы для девочки Waikiki Пижамы для девочки Waikiki

7 р.

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Пижамы для девочки Waikiki

98 - 104 (4 года)

Трусики новые DKNY ребенку/подросткуТрусики новые DKNY ребенку/подростку

35 р.

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Трусики новые DKNY ребенку/подростку

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Кигуруми плюш, 5-6 летКигуруми плюш, 5-6 лет

40 р.

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Кигуруми плюш, 5-6 лет

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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ПижамаПижама

10 р.

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Пижама

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Две одинаковые пижамы-Mothekare-15р.за 2штДве одинаковые пижамы-Mothekare-15р.за 2шт

15 р.

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Две одинаковые пижамы-Mothekare-15р.за 2шт

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Пижамка-Mayoral- ИспанияПижамка-Mayoral- Испания

10 р.

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Пижамка-Mayoral- Испания

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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ПИЖАМКА ДЛЯ ЛЮБИМКИПИЖАМКА ДЛЯ ЛЮБИМКИ

12 р.

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ПИЖАМКА ДЛЯ ЛЮБИМКИ

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

Термобелье для девочек

85 р.

Термобелье для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Уютный халат M&S 104, Унисекс

17 р.

Уютный халат M&S 104, Унисекс

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Поддева

25 р.

Поддева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пижама

20 р.

Пижама

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Флисовый халат 86-92 для девочки

11 р.

Флисовый халат 86-92 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пижама не утепленная

28.70 р.

Пижама не утепленная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пижама флисовая

20 р.

Пижама флисовая

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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