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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Могилеве

Ковролин 2.8/3.8

20 р.

Ковролин 2.8/3.8

Могилев

Ламинат на пол

5 р.

Ламинат на пол

Могилев

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Виниловые полы под камень и керамическую плитку

Договорная

Виниловые полы под камень и керамическую плитку

Могилев

Пороги алюминевые напольные ширина 37мм

3 р.

Пороги алюминевые напольные ширина 37мм

Могилев

Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок

16.75 р.

Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок

Могилев

Линолеум остатки

5 р.

Линолеум остатки

Могилев

Доставка
Рассрочка
Линолеум Juteks Simply

13 р.

Линолеум Juteks Simply

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ламинат Krono-ORIGINAL РБ

20.09 р.

Ламинат Krono-ORIGINAL РБ

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ламинат KronoStar РФ

20 р.

Ламинат KronoStar РФ

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ламинат Kastamonu РФ

23.36 р.

Ламинат Kastamonu РФ

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ламинат Egger РФ-Германия

23.40 р.

Ламинат Egger РФ-Германия

Могилев

Доставка
Рассрочка
Виниловые полы SPC

59 р.

Виниловые полы SPC

Могилев

Доставка
Рассрочка
ламинат egger супер-акция

17.90 р.

ламинат egger супер-акция

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ламинат 32класс 8мм РАСПРОДАЖА

18.50 р.

Ламинат 32класс 8мм РАСПРОДАЖА

Могилев

Доставка
Рассрочка
Линолеум

200 р.

Линолеум

Могилев

Линолеум

Договорная

Линолеум

Могилев

Доставка
Рассрочка
Номинат из новастройки.

620 р.

Номинат из новастройки.

Могилев

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Ламинат эггер

16.60 р.

Ламинат эггер

Могилев

инженерная доска бамбук

25 р.

инженерная доска бамбук

Могилев

Ламинат с подложкой на 9.5кв.м.

120 р.

Ламинат с подложкой на 9.5кв.м.

Могилев

Ламинат kronospan castello k042

15 р.

Ламинат kronospan castello k042

Могилев

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Ламинат кроношпан

16.77 р.

Ламинат кроношпан

Могилев

Кварц Винил замковой влагостойкий VOX

Договорная

Кварц Винил замковой влагостойкий VOX

Могилев

Виниловый пол TARKETT ART VINYL (Влагостойкий)

39.90 р.

Виниловый пол TARKETT ART VINYL (Влагостойкий)

Могилев

Линолеум

80 р.

Линолеум

Могилев

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Линолеум

Договорная

Линолеум

Могилев

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Доска Tarkett (остаток 1,65 кв.м)

80 р.

Доска Tarkett (остаток 1,65 кв.м)

Могилев

Ламинат CLASSEN Германия (влагостойкий)

Договорная

Ламинат CLASSEN Германия (влагостойкий)

Могилев

Доставка
Линолеум б_у

20 р.

Линолеум б_у

Могилев

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Ламинат остатки

15.50 р.

Ламинат остатки

Могилев

Плинтуса в наличии огромный выбор

4.50 р.

Плинтуса в наличии огромный выбор

Могилев

Линолеум Tarkett РФ-Сербия

13 р.

Линолеум Tarkett РФ-Сербия

Могилев

Доставка
Рассрочка
Плинтусы напольные. Большой выбор в наличии

3 р.

Плинтусы напольные. Большой выбор в наличии

Могилев

Доставка
Рассрочка
ЛаминатCLASSEN под плитку(влагостойкий)Германия

Договорная

ЛаминатCLASSEN под плитку(влагостойкий)Германия

Могилев

Доставка
Ламинат TARKETT колекция эстэтика 2024

Договорная

Ламинат TARKETT колекция эстэтика 2024

Могилев

Ковролин покрытие

50 р.

Ковролин покрытие

Могилев

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Пороги напольные

Договорная

Пороги напольные

Могилев

Доставка
Рассрочка
Линолеум спортивный Graboflex Start

28 р.

Линолеум спортивный Graboflex Start

Могилев

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Пороги алюминевые напольные ширина 25мм

3 р.

Пороги алюминевые напольные ширина 25мм

Могилев

Ламинат EGGER (Германия) распродажа

25.42 р.

Ламинат EGGER (Германия) распродажа

Могилев

Ламинат Kronostep

Договорная

Ламинат Kronostep

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ламинат EGGER Германия (72часа влагостойкасть)под

Договорная

Ламинат EGGER Германия (72часа влагостойкасть)под

Могилев

Доставка
Плинтус напольный из полиуретана Европласт

50 р.

Плинтус напольный из полиуретана Европласт

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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