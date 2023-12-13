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УслугиСтроительные работы

Буровые, земляные работы в Могилеве

Услуги мини-экскаватора

Договорная

Услуги мини-экскаватора

Могилев

Аренда экскаватора погрузчика

90 р.

Аренда экскаватора погрузчика

Могилев

Услуги мини -экскаватора

60 р.

Услуги мини -экскаватора

Могилев

Услуги экскаватора

Договорная

Услуги экскаватора

Могилев

Бурение скважин

40 р.

Бурение скважин

Могилев

Эксковатер

Договорная

Эксковатер

Могилев

60 р.

Аренда экскаватора

Могилев

Водопровод и канализация

Договорная

Водопровод и канализация

Могилев

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Могилев

Рассрочка
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Водопровод

Договорная

Водопровод

Могилев

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Могилев

Канализация, септики

Договорная

Канализация, септики

Могилев

Копка в ручную

19 р.

Копка в ручную

Могилев

канализации на даче

Договорная

канализации на даче

Могилев

Кольца железобетонны для септика

Договорная

Кольца железобетонны для септика

Могилев

Канализация (септик) для дачи.

Договорная

Канализация (септик) для дачи.

Могилев

Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Могилев

Земельные работы

Договорная

Земельные работы

Могилев

Аренда спецтехника

90 р.

Аренда спецтехника

Могилев

Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Могилев

Бурение бензобуром под сваи и забор

Договорная

Бурение бензобуром под сваи и забор

Могилев

услуги миниэкскаватора,погрузчика по всей РБ

70 р.

услуги миниэкскаватора,погрузчика по всей РБ

Могилев

Водопровод и канализация наружная и внутренняя

100 р.

Водопровод и канализация наружная и внутренняя

Могилев

Услуги/Аренда фронтального погрузчика

70 р.

Услуги/Аренда фронтального погрузчика

Могилев

Услуги мини-экскаватора

Договорная

Услуги мини-экскаватора

Могилев

Копка колодцев, канализации,чистка, углубление,зем

140 р.

Копка колодцев, канализации,чистка, углубление,зем

Могилев

Услуги мини-экскаватора, гидробура.

60 р.

Услуги мини-экскаватора, гидробура.

Могилев

Канализация частного дома под ключ в Могилеве

890 р.

Канализация частного дома под ключ в Могилеве

Могилев

мини-экскаватор, бур,гид-молот ,прокол ГНП,ГНБ

Договорная

мини-экскаватор, бур,гид-молот ,прокол ГНП,ГНБ

Могилев

Водопровод канализации Прокол под дорогой гнб

100 р.

Водопровод канализации Прокол под дорогой гнб

Могилев

Мини-экскаватор

70 р.

Мини-экскаватор

Могилев

Бурение скважин в Могилёве и области

Договорная

Бурение скважин в Могилёве и области

Могилев

Водопровод и канализация

Договорная

Водопровод и канализация

Могилев

Бурение скважин ''под ключ''

700 р.

Бурение скважин ''под ключ''

Могилев

Наружный Водопровод Канализация, Пол, Стяжка

Договорная

Наружный Водопровод Канализация, Пол, Стяжка

Могилев

Услуги мини-экскаватора

Договорная

Услуги мини-экскаватора

Могилев

Канализации и водопровод

Договорная

Канализации и водопровод

Могилев

наружняя канализация из жби колец

Договорная

наружняя канализация из жби колец

Могилев

Монтаж канализации и водоснабжения

Договорная

Монтаж канализации и водоснабжения

Могилев

Бурение скважин с установкой оборудования

60 р.

Бурение скважин с установкой оборудования

Могилев

Отбойный молоток, бетономешалка, бензогенератор

19 р.

Отбойный молоток, бетономешалка, бензогенератор

Могилев

Бурение

60 р.

Бурение

Могилев

Рассрочка

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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