Буровые, земляные работы в Могилеве
Договорная
Услуги мини-экскаватора
Могилев
90 р.
Аренда экскаватора погрузчика
Могилев
60 р.
Услуги мини -экскаватора
Могилев
Договорная
Услуги экскаватора
Могилев
40 р.
Бурение скважин
Могилев
Договорная
Эксковатер
Могилев
60 р.
Аренда экскаватора
Могилев
Договорная
Водопровод и канализация
Могилев
Договорная
Бурение скважин на воду
Могилев
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Могилев
Договорная
Водопровод
Могилев
40 р.
Бурение скважин на воду
Могилев
Договорная
Канализация, септики
Могилев
19 р.
Копка в ручную
Могилев
Договорная
канализации на даче
Могилев
Договорная
Кольца железобетонны для септика
Могилев
Договорная
Канализация (септик) для дачи.
Могилев
Договорная
Бурение скважин
Могилев
Договорная
Земельные работы
Могилев
90 р.
Аренда спецтехника
Могилев
Договорная
Бурение скважин
Могилев
Договорная
Бурение бензобуром под сваи и забор
Могилев
70 р.
услуги миниэкскаватора,погрузчика по всей РБ
Могилев
100 р.
Водопровод и канализация наружная и внутренняя
Могилев
70 р.
Услуги/Аренда фронтального погрузчика
Могилев
Договорная
Услуги мини-экскаватора
Могилев
140 р.
Копка колодцев, канализации,чистка, углубление,зем
Могилев
60 р.
Услуги мини-экскаватора, гидробура.
Могилев
890 р.
Канализация частного дома под ключ в Могилеве
Могилев
Договорная
мини-экскаватор, бур,гид-молот ,прокол ГНП,ГНБ
Могилев
100 р.
Водопровод канализации Прокол под дорогой гнб
Могилев
70 р.
Мини-экскаватор
Могилев
Договорная
Бурение скважин в Могилёве и области
Могилев
Договорная
Водопровод и канализация
Могилев
700 р.
Бурение скважин ''под ключ''
Могилев
Договорная
Наружный Водопровод Канализация, Пол, Стяжка
Могилев
Договорная
Услуги мини-экскаватора
Могилев
Договорная
Канализации и водопровод
Могилев
Договорная
наружняя канализация из жби колец
Могилев
Договорная
Монтаж канализации и водоснабжения
Могилев
60 р.
Бурение скважин с установкой оборудования
Могилев
19 р.
Отбойный молоток, бетономешалка, бензогенератор
Могилев
60 р.
Бурение
Могилев
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
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170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
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170 р.
Копка колодца Пуховичи
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