Ремонтно-строительные работы в Могилеве
Договорная
Газоснабжение частного дома под ключ
Могилев
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
Договорная
Изготовление каминов, печей, барбекю.
Могилев
Договорная
Услуги мини-экскаватора
Могилев
9 р.
Штукатурные работы
Могилев
Договорная
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков
Могилев
Договорная
Устройство кровли, ремонт, реконструкция
Могилев
Договорная
Замена венцов, ремонт фундамента дома, Утепление.
Могилев
100 р.
Баня Сауна под Ключ
Могилев
25 р.
Ремонт Кровли Дома Фундамента
Могилев
25 р.
Кровельные работы ,утепление ,ремонт
Могилев
10 р.
Стяжка строительная
Могилев
90 р.
Аренда экскаватора погрузчика
Могилев
Договорная
Строительо монтажные и демонтажные работы
Могилев
Договорная
Промышленные альпинисты
Могилев
Договорная
Герметизация швов , утепление квартир , балконов
Могилев
60 р.
Услуги мини -экскаватора
Могилев
5 р.
Выполняем кровельные работы, гидроизоляцию
Могилев
Договорная
Вагонка-ламинат-сауны-бани
Могилев
Договорная
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, РЕМОНТ''под ключ''
Могилев
Договорная
Ремонт коммерческих помещений ООО Строй-24
Могилев
30 р.
Кровля под ключ
Могилев
1 000 р.
Газификация жилых домов
Могилев
Договорная
Кровельные и фасадные работы
Могилев
Договорная
Печник
Могилев
Договорная
Помогу с покраской крыши
Могилев
Договорная
Изготовление лестниц
Могилев
Договорная
Бетонные работы
Могилев
16 р.
Кровельные, бетонные работы, кладка. Демонтаж
Могилев
Договорная
Монтаж кондиционеров, алмазное сверление,электромо
Могилев
Договорная
ремонт домов
Могилев
2.80 р.
Металлоштакетник. Евроштакетник на забор
Могилев
Договорная
Отделка бани, сауны ,Баня под ключ
Могилев
Договорная
Построим дом ,дачу качественно и быстро
Могилев
Договорная
Стяжка пола (полусухая , за 1 день)
Могилев
Договорная
Шлифовка деревянного сруба, отделка
Могилев
Договорная
Ремонт крыши гаража / кровли гаража
Могилев
Договорная
Ремонт плоской кровли под ключ
Могилев
33 р.
Бетонные работы. Фундамент. Полы.
Могилев
Договорная
БЛАГОУСТРОЙСТВО Демонтаж Вывоз мусора грузоперевоз
Могилев
Договорная
Услуги экскаватора
Могилев
1 500 р.
Строительные работы
Могилев
40 р.
Бурение скважин
Могилев
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный