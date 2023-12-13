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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Могилеве

Счеты 2шт СССР

5 р.

Счеты 2шт СССР

Могилев

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Куклы Германия, цена за две

30 р.

Куклы Германия, цена за две

Могилев

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Часы наручные

Договорная

Часы наручные

Могилев

Солдатики оловянные

Договорная

Солдатики оловянные

Могилев

ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ СССР РАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

12 р.

ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ СССР РАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

Могилев

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Старинная бутылка

30 р.

Старинная бутылка

Могилев

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Часы МАЯК СССР

10 р.

Часы МАЯК СССР

Могилев

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Наклейки из 90 х лот 2 цена за все

50 р.

Наклейки из 90 х лот 2 цена за все

Могилев

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Чайная пара кобальт лфз Версаль СССР

30 р.

Чайная пара кобальт лфз Версаль СССР

Могилев

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Часы СССР США

3 р.

Часы СССР США

Могилев

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Вкладыши Турбо Turbo цена за все

80 р.

Вкладыши Турбо Turbo цена за все

Могилев

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Матрёшка деревянная новая

20 р.

Матрёшка деревянная новая

Могилев

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Монеты на обмен на сварочный аппарат времён СССР

Договорная

Монеты на обмен на сварочный аппарат времён СССР

Могилев

Знак.

40 р.

Знак.

Могилев

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Ёлочные игрушки СССР набор Белоснежка

40 р.

Ёлочные игрушки СССР набор Белоснежка

Могилев

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Монеты разных государств и ктнтинентов

Договорная

Монеты разных государств и ктнтинентов

Могилев

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Сувенирные медали

5 р.

Сувенирные медали

Могилев

Ёлочные игрушки СССР

10 р.

Ёлочные игрушки СССР

Могилев

Монеты соединённых штатов

Договорная

Монеты соединённых штатов

Могилев

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Статуэтка Мальчик с рыбкой лфз Счастливое детство

350 р.

Статуэтка Мальчик с рыбкой лфз Счастливое детство

Могилев

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Настольная медаль

15 р.

Настольная медаль

Могилев

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Пишущая машинка

50 р.

Пишущая машинка

Могилев

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Статуэтка Майская ночь

70 р.

Статуэтка Майская ночь

Могилев

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Гоампластинка

25 р.

Гоампластинка

Могилев

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Куклы одним лотом

25 р.

Куклы одним лотом

Могилев

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Часы

Договорная

Часы

Могилев

Панно-барельеф

30 р.

Панно-барельеф

Могилев

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Армейский ремень

Договорная

Армейский ремень

Могилев

Ленин картина

Договорная

Ленин картина

Могилев

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БПЦ 8*30 КОМЗ родом из СССР....

200 р.

БПЦ 8*30 КОМЗ родом из СССР....

Могилев

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Ручная кофемолка СССР

45 р.

Ручная кофемолка СССР

Могилев

Штоф графин петух ГФЗ фарфор, СССР Высота 25 см

30 р.

Штоф графин петух ГФЗ фарфор, СССР Высота 25 см

Могилев

Фарфоровый светильник-ночник ''Домик'' (ГДР)

50 р.

Фарфоровый светильник-ночник ''Домик'' (ГДР)

Могилев

Статуэтка

250 р.

Статуэтка

Могилев

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Ёлочные игрушки СССР

130 р.

Ёлочные игрушки СССР

Могилев

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Антикварный старинный шкаф

200 р.

Антикварный старинный шкаф

Могилев

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Фляга

Договорная

Фляга

Могилев

Хрустальные туфельки

60 р.

Хрустальные туфельки

Могилев

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Статуэтка ''Белый тигр''

20 р.

Статуэтка ''Белый тигр''

Могилев

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Игрушки из киндера

25 р.

Игрушки из киндера

Могилев

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Портсигар металл СССР

7 р.

Портсигар металл СССР

Могилев

Ги де Мопассан 7 томов Художник С. Бродский

45 р.

Ги де Мопассан 7 томов Художник С. Бродский

Могилев

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Хрустальная туфелька

35 р.

Хрустальная туфелька

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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