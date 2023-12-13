Товары от Куфар Маркета
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Снаряжение для альпинизма в Могилеве
70 р.
Скальники скальные туфли
Могилев
200 р.
Скальные туфли
Могилев
70 р.
Альпинистское снаряжение Капля Vento
Могилев
50 р.
Скальники
Могилев
65 р.
Палки доя скандинавской ходьбы
Могилев
170 р.
Шведская стенка
Могилев
20 р.
Шагомер
Могилев
30 р.
Коврик
Могилев
10 р.
Наколенники
Могилев
290 р.
Скальники новые размер 36
Могилев
4 р.
Карабины 14 см
Могилев
80 р.
Блок ролик одинарный vento большой
Могилев
68 р.
Блок ролик одинарный vento
Могилев
45 р.
Мешочек для заброса. Арбористика
Минск, Заводской
25 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Витебская, Орша
49 р.
Скальные туфли
Витебская, Новополоцк
25 р.
Зимние кроссовки ''Марко'' 36р.
Витебск
1 400 р.
Снаряжение альпиниста
Гомель
Договорная
Палки для скандинавской хотьбы
Гродно
60 р.
Палки телескопические для скандинавской ходьбы
Гродно
320 р.
Ботинки альпинистские
Гомель
150 р.
Каска PETZL BOREO
Минск, Советский
80 р.
Скальники
Брестская, Пинск
Бесплатно
Скальники
Гродно
15 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Брест
16 р.
Солнцезащитные очки, для вождения, походов, рыбалк
Минск, Ленинский
75 р.
Рюкзак 40 l
Минск, Фрунзенский
5 р.
Карабины
Гомель
150 р.
Скальники скальные туфли
Минск, Октябрьский
20 р.
Обвязка грудная
Брест
70 р.
Каска Camp Rock Star
Минск, Заводской
600 р.
Ледоруб Petzl SUMMIT EVO
Минская, Заславль
260 р.
Petzl Elia Каска для альпинизма
Минская, Заславль
100 р.
Жумар
Витебск
30 р.
Ледоступы (шипы) Springyard (Швеция) для прогулок
Минск, Московский
15 р.
Ракс карабин латунный для стакселя (яхтинг)
Витебск
190 р.
Скальные туфли женские OCUN STRIKE QC
Минск, Московский
170 р.
Беговая дорожка
Гомель
30 р.
Зацеп для скалолазанья, скалодрома
Минск, Первомайский
325 р.
Скальники женские Tarantula W 37,5
Минск, Центральный
Договорная
Edelrid Fuse
Минск, Первомайский
50 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Минская, Молодечно
200 р.
Скальники
Минск, Ленинский
39.85 р.
Трость складная
Минск, Советский
36.99 р.
Рюкзак Fjallraven Kanken
Минск, Советский
12 р.
Продам новые ледоступы где-то на р.37-38
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Рюкзак
Минск, Первомайский
30 р.
Пояс боевой, по
Минская, Другие города
20 р.
Штаны утепленные
Минск, Советский
40 р.
Трос страховочный для альпинизма
Гомельская, Речица
120 р.
Полная обвязка ВЕНТО
Минск, Октябрьский
830 р.
Продам обвязку PETZL AVAO SIT FAST
Минская, Жодино
299 р.
Спусковое устройство Indy Evo с системой ''антипаник'' (KONG) (а.60-010996)
Минск, Ленинский
75 р.
Скальники ROCK PILLARS
Витебск
40 р.
Ремень штангиста
Минск, Заводской
130 р.
Треккенговые палки фирмы ''SPLAV'' ''Спорт компакт
Брестская, Береза
558 р.
Мужской спортивный костюм Jack Wolfskin
Минск, Первомайский