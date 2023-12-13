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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Могилеве

Кронштейн для верхнего душа Kaiser L-37 / art120

70 р.

Кронштейн для верхнего душа Kaiser L-37 / art120

Могилев

Держатель для душа

5 р.

Держатель для душа

Могилев

Сантехника

5 р.

Сантехника

Могилев

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Держатель для туалетной бумаги.

60 р.

Держатель для туалетной бумаги.

Могилев

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Набор для ванной

12 р.

Набор для ванной

Могилев

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лейка доя душа

4 р.

лейка доя душа

Могилев

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Мыльница

1 р.

Мыльница

Могилев

Полка в ванную , душевую

10 р.

Полка в ванную , душевую

Могилев

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Мыльница из искусственного камня

13 р.

Мыльница из искусственного камня

Могилев

Мыльница

4 р.

Мыльница

Могилев

Постомент

15 р.

Постомент

Могилев

Ситечко для ванны/раковины

3.50 р.

Ситечко для ванны/раковины

Могилев

Пьедестал под умывальник

20 р.

Пьедестал под умывальник

Могилев

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Защита в ванную или умывальник

2.50 р.

Защита в ванную или умывальник

Могилев

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Держатель для полотенец

37 р.

Держатель для полотенец

Могилев

Набор аксессуаров для ванной

10 р.

Набор аксессуаров для ванной

Могилев

Крепление для душа и отрожатели

5 р.

Крепление для душа и отрожатели

Могилев

Штора на ванну Coliseum F003-170

450 р.

Штора на ванну Coliseum F003-170

Могилев

Ручка поручень

8 р.

Ручка поручень

Могилев

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Шланг для крана

100 р.

Шланг для крана

Могилев

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Лейка для ручного душа

5 р.

Лейка для ручного душа

Могилев

Для ванной

5 р.

Для ванной

Могилев

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Диспенсер бокс для туалетной бумаги голубой навесн

12 р.

Диспенсер бокс для туалетной бумаги голубой навесн

Могилев

Детская седушка на унитаз и мыльницы на ванну

8 р.

Детская седушка на унитаз и мыльницы на ванну

Могилев

Новый керамический стакан для ванной

5 р.

Новый керамический стакан для ванной

Могилев

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Стеклянная шторка-ширма 1000x1400.правый разворот

450 р.

Стеклянная шторка-ширма 1000x1400.правый разворот

Могилев

душ

25 р.

душ

Могилев

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Для ванны

60 р.

Для ванны

Могилев

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Hansgrohe держатель для душевой лейки

20 р.

Hansgrohe держатель для душевой лейки

Могилев

Штора для ванной

5 р.

Штора для ванной

Могилев

Полка при зеркальная для ванны.

Договорная

Полка при зеркальная для ванны.

Могилев

Термометр для душа Loskii LW-101 LED с большим дис

43 р.

Термометр для душа Loskii LW-101 LED с большим дис

Могилев

Крепеж мебельный

3 р.

Крепеж мебельный

Могилев

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Поручень для ванны Ledeme

45 р.

Поручень для ванны Ledeme

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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