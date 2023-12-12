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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Минском районе

Монетница

15 р.

Монетница

Минская, Минский район

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КлеенкаПВХплотная

12 р.

КлеенкаПВХплотная

Минская, Минский район

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Коробка 38*28,5*20

0.80 р.

Коробка 38*28,5*20

Минская, Минский район

Стиральные доски

Договорная

Стиральные доски

Минская, Минский район

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Ершик для унитаза силиконовый

6 р.

Ершик для унитаза силиконовый

Минская, Минский район

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Лампа паяльная СССР

30 р.

Лампа паяльная СССР

Минская, Минский район

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Керосиновые лампы

Договорная

Керосиновые лампы

Минская, Минский район

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Договорная

Остатки гринвей

Минская, Минский район

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Освежитель воздуха

25 р.

Освежитель воздуха

Минская, Минский район

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Поднос лепестковый Zepter

Договорная

Поднос лепестковый Zepter

Минская, Минский район

Бочка хозяйственная

700 р.

Бочка хозяйственная

Минская, Минский район

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Полотенце ГРУША

3 р.

Полотенце ГРУША

Минская, Минский район

Канистра

3 р.

Канистра

Минская, Минский район

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Газовый баллон 50л

70 р.

Газовый баллон 50л

Минская, Минский район

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Подставки

15 р.

Подставки

Минская, Минский район

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Нитки для зашивки мешков,для подшивки документов

12 р.

Нитки для зашивки мешков,для подшивки документов

Минская, Минский район

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Нитки для рукоделия

10 р.

Нитки для рукоделия

Минская, Минский район

Glade automatic три блока

35 р.

Glade automatic три блока

Минская, Минский район

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Пластиковый органайзер

6 р.

Пластиковый органайзер

Минская, Минский район

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ЯЩИК почтовый кованный

Договорная

ЯЩИК почтовый кованный

Минская, Минский район

Деревянные ящики и бочки с лампами внутри

300 р.

Деревянные ящики и бочки с лампами внутри

Минская, Минский район

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Старинная ключница

410 р.

Старинная ключница

Минская, Минский район

Монетница

4 р.

Монетница

Минская, Минский район

Катушки для хоз.нужд.

40 р.

Катушки для хоз.нужд.

Минская, Минский район

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шланг для стиральной машины

13 р.

шланг для стиральной машины

Минская, Минский район

Тележка.

Договорная

Тележка.

Минская, Минский район

кмц (карбоксиметилцеллюлоза)

8.50 р.

кмц (карбоксиметилцеллюлоза)

Минская, Минский район

Редуктор на баллоны

50 р.

Редуктор на баллоны

Минская, Минский район

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Диспенсер для освежителя

10 р.

Диспенсер для освежителя

Минская, Минский район

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Соль дорожная

19 р.

Соль дорожная

Минская, Минский район

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Товары с доставкой от магазинов

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Онлайн-заказ

27 р.

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Онлайн-заказ

25 р.

Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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