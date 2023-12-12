logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Минском районе

Детская энциклопедия

50 р.

Детская энциклопедия

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Кофейные пары+конфетница

45 р.

Кофейные пары+конфетница

Минская, Минский район

badge-icon
Ложки мельхиоровые

40 р.

Ложки мельхиоровые

Минская, Минский район

badge-icon
Барельеф

Договорная

Барельеф

Минская, Минский район

Керамика шкатулка

Договорная

Керамика шкатулка

Минская, Минский район

Кулон

Договорная

Кулон

Минская, Минский район

Карта банка рекламная

0.50 р.

Карта банка рекламная

Минская, Минский район

Пепельницы СССР

20 р.

Пепельницы СССР

Минская, Минский район

badge-icon
Ложки мельхиоровые с позолотой

80 р.

Ложки мельхиоровые с позолотой

Минская, Минский район

badge-icon
Хрустальные рюмочки

40 р.

Хрустальные рюмочки

Минская, Минский район

badge-icon
Лопатка для торта (мельхиор)

45 р.

Лопатка для торта (мельхиор)

Минская, Минский район

badge-icon
Икона

Договорная

Икона

Минская, Минский район

badge-icon
Сахарница, конфетница (мельхиор СССР)

Договорная

Сахарница, конфетница (мельхиор СССР)

Минская, Минский район

Продам росписи

Договорная

Продам росписи

Минская, Минский район

Печатная машинка Листвица

90 р.

Печатная машинка Листвица

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Советские игрушки

Договорная

Советские игрушки

Минская, Минский район

Нитки ссср

35 р.

Нитки ссср

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Нитки ссср

30 р.

Нитки ссср

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Нитки хлопок ссср

28 р.

Нитки хлопок ссср

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Нитки хлопок ссср

25 р.

Нитки хлопок ссср

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Подсвечник СССР

25 р.

Подсвечник СССР

Минская, Минский район

badge-icon
Пепельницы из силумина

25 р.

Пепельницы из силумина

Минская, Минский район

badge-icon
Фигурка Funko pop Genshin impact

45 р.

Фигурка Funko pop Genshin impact

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Ложки чайные мельхиоровые

80 р.

Ложки чайные мельхиоровые

Минская, Минский район

badge-icon
Ложки, вилки мельхиоровые

100 р.

Ложки, вилки мельхиоровые

Минская, Минский район

badge-icon
Чемодан

60 р.

Чемодан

Минская, Минский район

badge-icon
Фигурка коня. Торг

55 р.

Фигурка коня. Торг

Минская, Минский район

badge-icon
Ваза ссср. Торг

50 р.

Ваза ссср. Торг

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Мясорубка ссср

15 р.

Мясорубка ссср

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Наклейки Panini Fifa 2023

0.50 р.

Наклейки Panini Fifa 2023

Минская, Минский район

badge-icon
Радиола Беларусь

330 р.

Радиола Беларусь

Минская, Минский район

Набор угловых мер

40 р.

Набор угловых мер

Минская, Минский район

badge-icon
Кран для бочки

50 р.

Кран для бочки

Минская, Минский район

badge-icon
карточки стрей кидс

5.40 р.

карточки стрей кидс

Минская, Минский район

Ссср

Договорная

Ссср

Минская, Минский район

Книга. О чем рассказывают монеты.

15 р.

Книга. О чем рассказывают монеты.

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм