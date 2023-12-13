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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Минском районе

Вещь СССР. Мельхиор, хрусталь.

Договорная

Вещь СССР. Мельхиор, хрусталь.

Минская, Минский район

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Фишки А4 Бургер Кинг ПРОДАЖА

1 р.

Фишки А4 Бургер Кинг ПРОДАЖА

Минская, Минский район

Ложки, вилки мельхиоровые

100 р.

Ложки, вилки мельхиоровые

Минская, Минский район

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Автолегенды СССР

15 р.

Автолегенды СССР

Минская, Минский район

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Легендарные советские автомобили

25 р.

Легендарные советские автомобили

Минская, Минский район

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Статуэтка Овчарка ЛФЗ

75 р.

Статуэтка Овчарка ЛФЗ

Минская, Минский район

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Лебеди СССР

Договорная

Лебеди СССР

Минская, Минский район

Ваза латунь индия

60 р.

Ваза латунь индия

Минская, Минский район

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маска летчика

50 р.

маска летчика

Минская, Минский район

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маска летчика

200 р.

маска летчика

Минская, Минский район

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Маска летчика

280 р.

Маска летчика

Минская, Минский район

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противогаз летчика

50 р.

противогаз летчика

Минская, Минский район

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шлемофон

50 р.

шлемофон

Минская, Минский район

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Шлемофон

50 р.

Шлемофон

Минская, Минский район

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Детская энциклопедия

50 р.

Детская энциклопедия

Минская, Минский район

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Перья

0.50 р.

Перья

Минская, Минский район

Старые пломбы

3 р.

Старые пломбы

Минская, Минский район

15 коп СССР 1977-1991м,л

Договорная

15 коп СССР 1977-1991м,л

Минская, Минский район

Часы луч

Договорная

Часы луч

Минская, Минский район

Монеты России, рубли

Договорная

Монеты России, рубли

Минская, Минский район

Кукла Италия Ручная работа Керамика 27см

85 р.

Кукла Италия Ручная работа Керамика 27см

Минская, Минский район

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Кофейные пары+конфетница

45 р.

Кофейные пары+конфетница

Минская, Минский район

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Башмаки СССР

10 р.

Башмаки СССР

Минская, Минский район

Ложки мельхиоровые

40 р.

Ложки мельхиоровые

Минская, Минский район

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Фарфоровая статуэтка Голландия

75 р.

Фарфоровая статуэтка Голландия

Минская, Минский район

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Часы Победа

30 р.

Часы Победа

Минская, Минский район

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Часы

100 р.

Часы

Минская, Минский район

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Марки СССР

2.70 р.

Марки СССР

Минская, Минский район

Набор чистых открыток160штПосткроссинг,в коллекцию

55 р.

Набор чистых открыток160штПосткроссинг,в коллекцию

Минская, Минский район

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Сервиз японский SONE.

1 800 р.

Сервиз японский SONE.

Минская, Минский район

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Барельеф

Договорная

Барельеф

Минская, Минский район

Пуговица РИ

Договорная

Пуговица РИ

Минская, Минский район

Скатерть

85 р.

Скатерть

Минская, Минский район

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Монеты

100 р.

Монеты

Минская, Минский район

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Предметы старины

Договорная

Предметы старины

Минская, Минский район

Комплект 17 шт

5 р.

Комплект 17 шт

Минская, Минский район

Открытки СССР

Договорная

Открытки СССР

Минская, Минский район

Монеты СССР 1930

Договорная

Монеты СССР 1930

Минская, Минский район

Монеты 1929 г

Договорная

Монеты 1929 г

Минская, Минский район

Продаю липуна глент

2 р.

Продаю липуна глент

Минская, Минский район

Керамика шкатулка

Договорная

Керамика шкатулка

Минская, Минский район

Чемоданчик ссср

85 р.

Чемоданчик ссср

Минская, Минский район

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Кулон

Договорная

Кулон

Минская, Минский район

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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