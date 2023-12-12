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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Минском районе

Кушетка для массажа наращивания ресниц

99 р.

Кушетка для массажа наращивания ресниц

Минская, Минский район

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Лампы для солярия

5 р.

Лампы для солярия

Минская, Минский район

Стул мастера

95 р.

Стул мастера

Минская, Минский район

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Педикюрное кресло

350 р.

Педикюрное кресло

Минская, Минский район

Стол визажиста / бровиста и стул

400 р.

Стол визажиста / бровиста и стул

Минская, Минский район

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Лазер для удаления волос

19 900 р.

Лазер для удаления волос

Минская, Минский район

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Стол маникюрный 120*75*60

255 р.

Стол маникюрный 120*75*60

Минская, Минский район

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Стол для маникюра

35 р.

Стол для маникюра

Минская, Минский район

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Эндосфера

12 000 р.

Эндосфера

Минская, Минский район

Массажная кушетка

400 р.

Массажная кушетка

Минская, Минский район

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Продам Эндосфера+есть манипула для электропорации.

19 000 р.

Продам Эндосфера+есть манипула для электропорации.

Минская, Минский район

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Продам лазер.Диодный.Новый ,на гарантии.

34 000 р.

Продам лазер.Диодный.Новый ,на гарантии.

Минская, Минский район

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Биоэнергомассажер

4 500 р.

Биоэнергомассажер

Минская, Минский район

Кушетка

150 р.

Кушетка

Минская, Минский район

Стол маникюрный. Стол компьютерный.

50 р.

Стол маникюрный. Стол компьютерный.

Минская, Минский район

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Стол для маникюра

100 р.

Стол для маникюра

Гродно

МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992

950 р.

МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992

Минск, Московский

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Маникюрный стол

130 р.

Маникюрный стол

Могилевская, Бобруйск

Стол для маникюра

110 р.

Стол для маникюра

Гомель

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Вытяжка для маникюра

50 р.

Вытяжка для маникюра

Могилевская, Костюковичи

Стул для парикмахера

200 р.

Стул для парикмахера

Минск, Московский

Косметологический комбайн ES-1008 (14 в 1)

3 000 р.

Косметологический комбайн ES-1008 (14 в 1)

Витебская, Новополоцк

Стул

100 р.

Стул

Гродненская, Ошмяны

Тележка

50 р.

Тележка

Гродненская, Ошмяны

Мойка со стулом

200 р.

Мойка со стулом

Гродненская, Ошмяны

Стол массажный

260 р.

Стол массажный

Минск, Первомайский

Ресепшен, стойка администратора (новая)

420 р.

Ресепшен, стойка администратора (новая)

Минск, Московский

Ресепшен, стойка администратора (новая)

390 р.

Ресепшен, стойка администратора (новая)

Минск, Московский

Ресепшен, стол (новый, в наличии)

440 р.

Ресепшен, стол (новый, в наличии)

Минск, Московский

Кушетка

230 р.

Кушетка

Минск, Советский

4 250 р.

Аппарат массажный Fohow биоэнергомассажер БЭМ 3.0

Минск, Фрунзенский

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Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц

25 300 р.

Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц

Минск, Центральный

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80 р.

Кушетка

Брест

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Тумба - стойка ресепшн

55 р.

Тумба - стойка ресепшн

Минск, Фрунзенский

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Стол

130 р.

Стол

Минская, Борисов

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Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло КОМФОРТ

550 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ

Минск, Советский

Инфракрасные штаны

1 500 р.

Инфракрасные штаны

Минская, Жодино

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Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

525 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

Минск, Советский

Оборудование для студии

Договорная

Оборудование для студии

Минск, Фрунзенский

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Вытяжка Tan для моментального загара

200 р.

Вытяжка Tan для моментального загара

Минская, Молодечно

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Стол для маникюра

110 р.

Стол для маникюра

Могилев

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Аппарат прессотерапии

1 500 р.

Аппарат прессотерапии

Минская, Жодино

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Вытяжка для кератина, маникюра, педикюра

850 р.

Вытяжка для кератина, маникюра, педикюра

Гомельская, Мозырь

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Аппарат B-flexy

6 500 р.

Аппарат B-flexy

Минская, Жодино

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Кушетка

450 р.

Кушетка

Могилев

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Кушетка

100 р.

Кушетка

Брест

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Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG

24 000 р.

Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG

Минск, Первомайский

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Кушетка косметологическая(массажная)

100 р.

Кушетка косметологическая(массажная)

Минск, Первомайский

Парикмахерское кресло.

500 р.

Парикмахерское кресло.

Могилевская, Горки

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Кушетка косметолога

250 р.

Кушетка косметолога

Могилевская, Быхов

Кушетка ( чемодан) НОВАЯ

150 р.

Кушетка ( чемодан) НОВАЯ

Гомель

Стол маникюрный

100 р.

Стол маникюрный

Минск, Ленинский

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Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1

15 300 р.

Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1

Минск, Центральный

Кушетка

130 р.

Кушетка

Могилев

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татуировка

2 000 р.

татуировка

Минск, Московский

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Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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