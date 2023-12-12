Оборудование для салонов красоты в Минском районе
99 р.
Кушетка для массажа наращивания ресниц
Минская, Минский район
5 р.
Лампы для солярия
Минская, Минский район
95 р.
Стул мастера
Минская, Минский район
350 р.
Педикюрное кресло
Минская, Минский район
400 р.
Стол визажиста / бровиста и стул
Минская, Минский район
19 900 р.
Лазер для удаления волос
Минская, Минский район
255 р.
Стол маникюрный 120*75*60
Минская, Минский район
35 р.
Стол для маникюра
Минская, Минский район
12 000 р.
Эндосфера
Минская, Минский район
400 р.
Массажная кушетка
Минская, Минский район
19 000 р.
Продам Эндосфера+есть манипула для электропорации.
Минская, Минский район
34 000 р.
Продам лазер.Диодный.Новый ,на гарантии.
Минская, Минский район
4 500 р.
Биоэнергомассажер
Минская, Минский район
150 р.
Кушетка
Минская, Минский район
50 р.
Стол маникюрный. Стол компьютерный.
Минская, Минский район
100 р.
Стол для маникюра
Гродно
950 р.
МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992
Минск, Московский
130 р.
Маникюрный стол
Могилевская, Бобруйск
110 р.
Стол для маникюра
Гомель
50 р.
Вытяжка для маникюра
Могилевская, Костюковичи
200 р.
Стул для парикмахера
Минск, Московский
3 000 р.
Косметологический комбайн ES-1008 (14 в 1)
Витебская, Новополоцк
100 р.
Стул
Гродненская, Ошмяны
50 р.
Тележка
Гродненская, Ошмяны
200 р.
Мойка со стулом
Гродненская, Ошмяны
260 р.
Стол массажный
Минск, Первомайский
420 р.
Ресепшен, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
390 р.
Ресепшен, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
440 р.
Ресепшен, стол (новый, в наличии)
Минск, Московский
230 р.
Кушетка
Минск, Советский
4 250 р.
Аппарат массажный Fohow биоэнергомассажер БЭМ 3.0
Минск, Фрунзенский
25 300 р.
Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц
Минск, Центральный
80 р.
Кушетка
Брест
55 р.
Тумба - стойка ресепшн
Минск, Фрунзенский
130 р.
Стол
Минская, Борисов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
550 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ
Минск, Советский
1 500 р.
Инфракрасные штаны
Минская, Жодино
525 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС
Минск, Советский
Договорная
Оборудование для студии
Минск, Фрунзенский
200 р.
Вытяжка Tan для моментального загара
Минская, Молодечно
110 р.
Стол для маникюра
Могилев
1 500 р.
Аппарат прессотерапии
Минская, Жодино
850 р.
Вытяжка для кератина, маникюра, педикюра
Гомельская, Мозырь
6 500 р.
Аппарат B-flexy
Минская, Жодино
450 р.
Кушетка
Могилев
100 р.
Кушетка
Брест
24 000 р.
Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG
Минск, Первомайский
100 р.
Кушетка косметологическая(массажная)
Минск, Первомайский
500 р.
Парикмахерское кресло.
Могилевская, Горки
250 р.
Кушетка косметолога
Могилевская, Быхов
150 р.
Кушетка ( чемодан) НОВАЯ
Гомель
100 р.
Стол маникюрный
Минск, Ленинский
15 300 р.
Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1
Минск, Центральный
130 р.
Кушетка
Могилев
2 000 р.
татуировка
Минск, Московский
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский