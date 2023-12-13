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Буровые, земляные работы в Минском районе

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

Бурение скважины

Договорная

Бурение скважины

Минская, Минский район

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД

500 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД

Минская, Минский район

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА

Договорная

АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА

Минская, Минский район

Услуги мини экскаватора

65 р.

Услуги мини экскаватора

Минская, Минский район

Рассрочка
Бурение скважин Смолевичи

40 р.

Бурение скважин Смолевичи

Минская, Минский район

Канализация,септик

500 р.

Канализация,септик

Минская, Минский район

Чистка и уборка снега, МИНИ ПОГРУЗЧИКОМ

Договорная

Чистка и уборка снега, МИНИ ПОГРУЗЧИКОМ

Минская, Минский район

Услуга экскаватора погрузчика JCB 4CX

Договорная

Услуга экскаватора погрузчика JCB 4CX

Минская, Минский район

Канализация и водопровод под ключ

700 р.

Канализация и водопровод под ключ

Минская, Минский район

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин по всей Беларуси

Договорная

Бурение скважин по всей Беларуси

Минская, Минский район

Рассрочка
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Минская обл. Вся Беларусь

30 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Минская обл. Вся Беларусь

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Геологические изыскания

Договорная

Геологические изыскания

Минская, Минский район

Бурение скважин на воду. Канализация.

Договорная

Бурение скважин на воду. Канализация.

Минская, Минский район

Рассрочка
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Минск и Минская обл

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Минск и Минская обл

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Скважина. Бурение скважин под насосную станцию

Договорная

Скважина. Бурение скважин под насосную станцию

Минская, Минский район

Услуги мини экскаватора +гидробур

Договорная

Услуги мини экскаватора +гидробур

Минская, Минский район

Бурение скважин Минская область

45 р.

Бурение скважин Минская область

Минская, Минский район

Рассрочка
Копаем колодцы для питьевой воды,канализации,транш

Договорная

Копаем колодцы для питьевой воды,канализации,транш

Минская, Минский район

Бурение скважин на воду

56 р.

Бурение скважин на воду

Минская, Минский район

Бурение скважин, качественно

60 р.

Бурение скважин, качественно

Минская, Минский район

Миниэкскаватор

Договорная

Миниэкскаватор

Минская, Минский район

Песок сеяный мытый штукатурный кварцевый.

220 р.

Песок сеяный мытый штукатурный кварцевый.

Минская, Минский район

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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