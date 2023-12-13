Буровые, земляные работы в Минском районе
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
700 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
Минская, Минский район
Договорная
Бурение скважины
Минская, Минский район
500 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД
Минская, Минский район
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
700 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
Минская, Минский район
Договорная
АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА
Минская, Минский район
65 р.
Услуги мини экскаватора
Минская, Минский район
40 р.
Бурение скважин Смолевичи
Минская, Минский район
500 р.
Канализация,септик
Минская, Минский район
Договорная
Чистка и уборка снега, МИНИ ПОГРУЗЧИКОМ
Минская, Минский район
Договорная
Услуга экскаватора погрузчика JCB 4CX
Минская, Минский район
700 р.
Канализация и водопровод под ключ
Минская, Минский район
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Минская, Минский район
Договорная
Бурение скважин по всей Беларуси
Минская, Минский район
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Минская обл. Вся Беларусь
Минская, Минский район
Договорная
Геологические изыскания
Минская, Минский район
Договорная
Бурение скважин на воду. Канализация.
Минская, Минский район
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Минск и Минская обл
Минская, Минский район
Договорная
Скважина. Бурение скважин под насосную станцию
Минская, Минский район
Договорная
Услуги мини экскаватора +гидробур
Минская, Минский район
45 р.
Бурение скважин Минская область
Минская, Минский район
Договорная
Копаем колодцы для питьевой воды,канализации,транш
Минская, Минский район
56 р.
Бурение скважин на воду
Минская, Минский район
60 р.
Бурение скважин, качественно
Минская, Минский район
Договорная
Миниэкскаватор
Минская, Минский район
220 р.
Песок сеяный мытый штукатурный кварцевый.
Минская, Минский район
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень