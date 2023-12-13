logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Бани, хозблоки, санузлы
Бани
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Бани в Минском районе

Баня-квадро 4 метра

7 600 р.

Баня-квадро 4 метра

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня-квадро 4,0 Стандарт

7 600 р.

Баня-квадро 4,0 Стандарт

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня- квадро 3,0 с козырьком

6 250 р.

Баня- квадро 3,0 с козырьком

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Кател печь в баню

650 р.

Кател печь в баню

Минская, Минский район

badge-icon
Вывеска для бани

20 р.

Вывеска для бани

Минская, Минский район

Баня бочка 3,0 метра от производителя

6 000 р.

Баня бочка 3,0 метра от производителя

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
готовая баня 2,35х5,0 с террасой

14 000 р.

готовая баня 2,35х5,0 с террасой

Минская, Минский район

Доставка
Баня- квадро 4,0 с террасой

8 000 р.

Баня- квадро 4,0 с террасой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Вешалка табличка для бани сауны

21 р.

Вешалка табличка для бани сауны

Минская, Минский район

badge-icon
Баня-квадро в Минской области под ключ: 2,5 метра 1 помещение

5 190 р.

Баня-квадро в Минской области под ключ: 2,5 метра 1 помещение

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня-квадро в Минской области под ключ: 4,5 метра 2 помещения

8 090 р.

Баня-квадро в Минской области под ключ: 4,5 метра 2 помещения

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня-бочка

5 500 р.

Баня-бочка

Минская, Минский район

Баня-бочка 3 метра (под ключ)

6 000 р.

Баня-бочка 3 метра (под ключ)

Минская, Минский район

Квадро баня-бочка 3 метра + козырек (под ключ)

6 600 р.

Квадро баня-бочка 3 метра + козырек (под ключ)

Минская, Минский район

Баня квадро-бочка 6 метров (под ключ)

10 600 р.

Баня квадро-бочка 6 метров (под ключ)

Минская, Минский район

Бани

Договорная

Бани

Минская, Минский район

Сруб бани

5 500 р.

Сруб бани

Минская, Минский район

badge-icon
Дверь в парилку.

250 р.

Дверь в парилку.

Минская, Минский район

badge-icon
Производство Бань

Договорная

Производство Бань

Минская, Минский район

Сруб бани в Ратомке

6 000 р.

Сруб бани в Ратомке

Минская, Минский район

Аренда бани-бочки

80 р.

Аренда бани-бочки

Минская, Минский район

badge-icon
Печь для бани

380 р.

Печь для бани

Минская, Минский район

Продам баню

Договорная

Продам баню

Минская, Минский район

badge-icon
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Сруб Баня 4х4 + сарай

Договорная

Сруб Баня 4х4 + сарай

Минская, Минский район

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода