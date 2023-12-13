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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Минском районе

хозблок-бытовка

5 500 р.

хозблок-бытовка

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня-квадро 4 метра

7 600 р.

Баня-квадро 4 метра

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Хозблок с террасой

4 500 р.

Хозблок с террасой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
хозблок с террасой 3D

7 000 р.

хозблок с террасой 3D

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Бытовка 2,30х4,0 м

4 200 р.

Бытовка 2,30х4,0 м

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня-квадро 4,0 Стандарт

7 600 р.

Баня-квадро 4,0 Стандарт

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня- квадро 3,0 с козырьком

6 250 р.

Баня- квадро 3,0 с козырьком

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Хозблок ХБ10 3в1 3х2,5м

4 790 р.

Хозблок ХБ10 3в1 3х2,5м

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кател печь в баню

650 р.

Кател печь в баню

Минская, Минский район

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Вывеска для бани

20 р.

Вывеска для бани

Минская, Минский район

Баня бочка 3,0 метра от производителя

6 000 р.

Баня бочка 3,0 метра от производителя

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
готовая баня 2,35х5,0 с террасой

14 000 р.

готовая баня 2,35х5,0 с террасой

Минская, Минский район

Доставка
Печь для бани Каменка

350 р.

Печь для бани Каменка

Минская, Минский район

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Баня- квадро 4,0 с террасой

8 000 р.

Баня- квадро 4,0 с террасой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Дрова колотые

380 р.

Дрова колотые

Минская, Минский район

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Хозблок-бытовка 6х2,70

7 000 р.

Хозблок-бытовка 6х2,70

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Вешалка табличка для бани сауны

21 р.

Вешалка табличка для бани сауны

Минская, Минский район

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Туалет ''Эконом''

530 р.

Туалет ''Эконом''

Минская, Минский район

1 р.

Беседка

Минская, Минский район

1 900 р.

Печь банная ПБ-116 С 8 KronosКолизей 16 Панорама 2

Минская, Минский район

Баня-квадро в Минской области под ключ: 2,5 метра 1 помещение

5 190 р.

Баня-квадро в Минской области под ключ: 2,5 метра 1 помещение

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня-квадро в Минской области под ключ: 4,5 метра 2 помещения

8 090 р.

Баня-квадро в Минской области под ключ: 4,5 метра 2 помещения

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Хозблок

3 500 р.

Хозблок

Минская, Минский район

Баня-бочка

5 500 р.

Баня-бочка

Минская, Минский район

Баня-бочка 3 метра (под ключ)

6 000 р.

Баня-бочка 3 метра (под ключ)

Минская, Минский район

Квадро баня-бочка 3 метра + козырек (под ключ)

6 600 р.

Квадро баня-бочка 3 метра + козырек (под ключ)

Минская, Минский район

Баня квадро-бочка 6 метров (под ключ)

10 600 р.

Баня квадро-бочка 6 метров (под ключ)

Минская, Минский район

Туалет деревянный Минский рн с Доставкой

500 р.

Туалет деревянный Минский рн с Доставкой

Минская, Минский район

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Мочалка для душа и для бани

11 р.

Мочалка для душа и для бани

Минская, Минский район

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Печь электрическая для бани

900 р.

Печь электрическая для бани

Минская, Минский район

Веники

3 р.

Веники

Минская, Минский район

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Бани

Договорная

Бани

Минская, Минский район

Хозблок (сарай, бытовка, гараж)

220 р.

Хозблок (сарай, бытовка, гараж)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Бытовка

600 р.

Бытовка

Минская, Минский район

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Летний душ

300 р.

Летний душ

Минская, Минский район

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Дверь для бани бочки

130 р.

Дверь для бани бочки

Минская, Минский район

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Биотуалет

1 200 р.

Биотуалет

Минская, Минский район

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Печь в баню

1 300 р.

Печь в баню

Минская, Минский район

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Сруб бани

5 500 р.

Сруб бани

Минская, Минский район

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Дверь в парилку.

250 р.

Дверь в парилку.

Минская, Минский район

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Туалет

400 р.

Туалет

Минская, Минский район

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Строительная бытовка

550 р.

Строительная бытовка

Минская, Минский район

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Вагончик

2 500 р.

Вагончик

Минская, Минский район

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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