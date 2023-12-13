Товары от Куфар Маркета
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Бани, хозблоки, постройки в Минском районе
5 500 р.
хозблок-бытовка
Минская, Минский район
7 600 р.
Баня-квадро 4 метра
Минская, Минский район
4 500 р.
Хозблок с террасой
Минская, Минский район
7 000 р.
хозблок с террасой 3D
Минская, Минский район
4 200 р.
Бытовка 2,30х4,0 м
Минская, Минский район
7 600 р.
Баня-квадро 4,0 Стандарт
Минская, Минский район
6 250 р.
Баня- квадро 3,0 с козырьком
Минская, Минский район
4 790 р.
Хозблок ХБ10 3в1 3х2,5м
Минская, Минский район
650 р.
Кател печь в баню
Минская, Минский район
20 р.
Вывеска для бани
Минская, Минский район
6 000 р.
Баня бочка 3,0 метра от производителя
Минская, Минский район
14 000 р.
готовая баня 2,35х5,0 с террасой
Минская, Минский район
350 р.
Печь для бани Каменка
Минская, Минский район
8 000 р.
Баня- квадро 4,0 с террасой
Минская, Минский район
380 р.
Дрова колотые
Минская, Минский район
7 000 р.
Хозблок-бытовка 6х2,70
Минская, Минский район
21 р.
Вешалка табличка для бани сауны
Минская, Минский район
530 р.
Туалет ''Эконом''
Минская, Минский район
1 р.
Беседка
Минская, Минский район
1 900 р.
Печь банная ПБ-116 С 8 KronosКолизей 16 Панорама 2
Минская, Минский район
5 190 р.
Баня-квадро в Минской области под ключ: 2,5 метра 1 помещение
Минская, Минский район
8 090 р.
Баня-квадро в Минской области под ключ: 4,5 метра 2 помещения
Минская, Минский район
3 500 р.
Хозблок
Минская, Минский район
5 500 р.
Баня-бочка
Минская, Минский район
6 000 р.
Баня-бочка 3 метра (под ключ)
Минская, Минский район
6 600 р.
Квадро баня-бочка 3 метра + козырек (под ключ)
Минская, Минский район
10 600 р.
Баня квадро-бочка 6 метров (под ключ)
Минская, Минский район
500 р.
Туалет деревянный Минский рн с Доставкой
Минская, Минский район
11 р.
Мочалка для душа и для бани
Минская, Минский район
900 р.
Печь электрическая для бани
Минская, Минский район
3 р.
Веники
Минская, Минский район
Договорная
Бани
Минская, Минский район
220 р.
Хозблок (сарай, бытовка, гараж)
Минская, Минский район
600 р.
Бытовка
Минская, Минский район
300 р.
Летний душ
Минская, Минский район
130 р.
Дверь для бани бочки
Минская, Минский район
1 200 р.
Биотуалет
Минская, Минский район
1 300 р.
Печь в баню
Минская, Минский район
5 500 р.
Сруб бани
Минская, Минский район
250 р.
Дверь в парилку.
Минская, Минский район
400 р.
Туалет
Минская, Минский район
550 р.
Строительная бытовка
Минская, Минский район
2 500 р.
Вагончик
Минская, Минский район
Товары с доставкой от магазинов
8.42 р.
Донник в пучке
Минск, Первомайский
8.42 р.
Полынь в пучках для бани
Минск, Первомайский
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский