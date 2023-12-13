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Работа в производстве, энергетике в Минске

Электромонтажник на объекты в Латвии
vip

5 480.96 р.

Электромонтажник на объекты в Латвии

Минск, Центральный

Слесарь-сварщик на полуавтомат
vip

2 500 р.

Слесарь-сварщик на полуавтомат

Минск, Московский

Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций
vip

1 000 р.

Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций

Минск, Московский

Договорная

Приглашаем швею на производство мебели

Работа на производстве раскрой пошив мягкой мебели оплата сдельная желательно опыт работы если нету обучим

Минск, Заводской

Договорная

Требуются литейщики и прессовщики

Приглашаем рабочих на производство в ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ» (ул. Кнорина, 50) Проводим обучение! Обязанности: работа связана с упаковкой и производством изделий из пластмасс. Условия: график ...

Минск, Советский

Маляр по металлу

1 500 р.

Маляр по металлу

Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра (металлоконструкции). Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адре...

Минск, Октябрьский

Электрогазосварщик требуется на постоянную работу

2 000 р.

Электрогазосварщик требуется на постоянную работу

Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - электрогазосварщик на п/а - ...

Минск, Октябрьский

Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР

1 700 р.

Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР

Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - слесарь по сборке металлокон...

Минск, Октябрьский

Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется

1 400 р.

Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется

Производственное предприятие приглашает на постоянную/сезонную работу в городе Минске подсобного рабочего Обязанности: Работа с металлом, перемещение грузов Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полны...

Минск, Октябрьский

Укладчик-упаковщик

Договорная

Укладчик-упаковщик

В связи с увеличением объемов производства стабильно-развивающееся предприятие по производству металлоконструкций приглашает Укладчиков-упаковщиков! За каждым принятым работником будет закреплен наста...

Минск, Ленинский

Сварщик

2 000 р.

Сварщик

Требуется сварщик для работы с черным металлом. Условия: хорошие условия труда, рабочий день с 8.00 до 17.00, график 5/2. Заработная плата от 2000 рублей и выше. Оформление по контракту, соцпакет.

Минск, Фрунзенский

Разнорабочий

3 173.30 р.

Разнорабочий

Срочный набор на лучшую вахту в мире! Только реальные условия! Только настоящие ставки! Условия: Оформление с 1-го дня официально или по договору подряда. Бесплатное проживание в квартире/хостеле. Гра...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Требуется сборщик грибов (шампиньоны)

1 000 р.

Требуется сборщик грибов (шампиньоны)

ПРИГЛАШАЕМ СБОРЩИКА ГРИБОВ График работы плавающий (зависит от роста грибов) Всему обучим, несложно-главное желание работать Курасовщина Ненормированный рабочий день. Смены с 08:00 длительностью от 6...

Минск, Центральный

Электромонтажник на объекты в Латвии
vip

5 480.96 р.

Электромонтажник на объекты в Латвии

Обязанности: Демонтаж и монтаж новых электрических сетей (наружные и внутренние); Обслуживание наружных сетей; Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; Сборка и подключение щитов ...

Минск, Центральный

2 500 р.

Швея/портной/портная (3-6разр) Притыцкого/Минина

ОДО "ДИКСОНИЯ" - предприятие по производству изделий из трикотажа и производству спецодежды. В связи с большим ростом заказов приглашаем в свою команду Швей! Рассматриваем также бригады швей вахтой (ж...

Минск, Фрунзенский

Руководитель цеха по сборке бань

5 000 р.

Руководитель цеха по сборке бань

Обязанности: - организация работы цеха по сборке бань (распределение задач, организация работы смен, планирование производства); - управление производственным персоналом; -чтение документации; - контр...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Упаковщик

3 000 р.

Упаковщик

На рыбоконсервный комбинат «ВелРыбПром» (г. Великин Луки) открыт набор на вакансии: рыбоукладчики, подсобные рабочие , фасовщицы, упаковщицы. ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН! Обязанности: -Разделка, укл...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

1 600 р.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

Производственная организация приглашает на работу водителя: - Работа на легковых и грузовых (5 т,10 т) автомобилях организации. - Экспедирование грузов в филиалы компании (краткосрочные командировки п...

Минск, Заводской

Токарь на производство металлоконструкций

1 600 р.

Токарь на производство металлоконструкций

Производственная компания (производство металлоконструкций) приглашает на работу токаря. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет (оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов). ...

Минск, Октябрьский

2 000 р.

Станочник

Распил ДСП, ДВП. Адрес производства: г.Минск, Долгиновский тракт, 51. Официальное трудоустройство. Соцпакет.

Минск, Центральный

Вакансия швеи. мебель.

1 800 р.

Вакансия швеи. мебель.

В связи с расширением приглашаем швею на не большое мебельное производство.(перетяжка мебели, изготовление по индивидуальному заказу) Обязанности: пошив чехлов. Снятие размеров и крой НЕ НУЖНО делать...

Минск, Фрунзенский

Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций
vip

1 000 р.

Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций

Приглашаем в небольшой дружный коллектив слесаря - разнорабочего в цех металлоконструкций С нами у вас есть шанс хорошо зарабатывать, а также больше отдыхать! Обязанности: - выполнение поручений руков...

Минск, Московский

Сварщик

2 200 р.

Сварщик

ООО БЭБИСТРОЙ - playground.by Производитель детских игровых площадок (народная марка Беларуси 2020), лидер рынка Беларуси в сфере детского игрового и спортивного оборудования, на постоянную работу при...

Минск, Центральный

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ / ИЩЕМ ШВЕЮ. ЗВОНИТЕ. ЗП от 1500 бр

1 500 р.

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ / ИЩЕМ ШВЕЮ. ЗВОНИТЕ. ЗП от 1500 бр

Производству, специализирующемуся на изготовлении бескаркасной мебели (кресел-мешков), требуется швея. Производство находится в г. Минске в 10 минутах ходьбы от ст.м. Парк Челюскинцев. Обязанности: -...

Минск, Первомайский

Слесарь-сварщик на полуавтомат
vip

2 500 р.

Слесарь-сварщик на полуавтомат

Приглашаем в небольшой дружный коллектив слесаря - сварщика металлоконструкций С нами у вас есть шанс хорошо зарабатывать, а также больше отдыхать! Обязанности: Изготовление легких металлоконструкций ...

Минск, Московский

Сварщик

3 500 р.

Сварщик

Приглашаем на постоянную работу сварщиков на полуавтомат! Обязанности: - сварочные работы в цеху; - сварочные работы металлоконструкций по чертежам и образцам; - зачистка конструкций Требования: - уме...

Минск, Октябрьский

Работа помощником на производство

1 500 р.

Работа помощником на производство

Ищу помощника мастера в столярный цех. Работа не сложная, основные требования ответственность, честность и стабильность. Возраст любой. Территориально работа в а/г Ждановичи. Звонить

Минск, Фрунзенский

Помощник столяра/столяр

Договорная

Помощник столяра/столяр

Ищу помошника столяра : Требования: Прямые руки, навык работы с инструментами. Обязанности: Выполнение поручений столяра, шлифовка мебельных деталей из фанеры и шпона, покраска маслом (если не умеете ...

Минск, Фрунзенский

Резчик на ленточных пилах

1 700 р.

Резчик на ленточных пилах

Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске резчика на ленточных пилах. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адре...

Минск, Октябрьский

Нужен сварщик tig (аргонщик)

2 600 р.

Нужен сварщик tig (аргонщик)

На небольшое производство нужен сварщик на нержавейку с опытом работы ,зп 2200-2800р чистыми Варим печки емкости итд. пишите коротко о себе и тел в лс.

Минск, Московский

Маляр по металлу (поллимерщик)

Договорная

Маляр по металлу (поллимерщик)

Приглашаем к сотрудничеству МАЛЯРА ПО МЕТАЛЛУ (ПОЛИМЕРЩИКА)! Обязанности: - подготовка металла к покраске; - напыление порошковой краски на изделия; - контроль качества. Требования: - опыт работы на а...

Минск, Заводской

Мастер мягкой мебели

Договорная

Мастер мягкой мебели

Ищу напарника на изготовление мягкой мебели, сейчас работаю один, помещение есть, оборудование тоже. Основное направление - кровати Необходим опыт в мягкой мебели и Ваше желание развиваться в этой сфе...

Минск, Первомайский

Сметчик

2 000 р.

Сметчик

Обязанности: Составление всех необходимых документов для выполнения работ (смета, исполнительная документация) Требования: Умение читать проекты Строительное образование (желательно) Обучаемость Услов...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

1 200 р.

Упаковщик

Требуется работник на упаковку, дефектовку, погрузку мебельных деталей

Минск, Московский

1 100 р.

Сборщицы бумажных пакетов и коробок

На производство требуются люди для выполнения различных работ по сборке/склейке изделий. Работа руками. Опыт не требуется. Но требуется аккуратность и скорость. Работа в комфортном помещении. Тепло, ...

Минск, Партизанский

Приглашаем на работу Слесаря-оператора

1 600 р.

Приглашаем на работу Слесаря-оператора

«Минский завод игристых вин» - это современные технологии, основанные на лучших традициях виноделия. « Приглашаем в нашу команду Слесаря-оператора! Обязанности: Контроль правильной технологической экс...

Минск, Центральный

2 000 р.

Монтажник металлоконструкций

На производство требуется монтажник металлоконструкций. Обязанности: Сборка, разборка, трубных узлов, металлоконструкций. Умение работать с инструментом. Должны уметь собирать сложные и ответственные ...

Минск, Партизанский

Договорная

Требуется слесарь-сварщик

На постоянное место работы в а/г Колодищи требуется слесарь-сварщик с навыками сварки аргоном. Работа на производстве с нестандартными металлоконструкциями.

Минск, Первомайский

Договорная

Требуется Фрезеровщик

На постоянную работу требуется фрезеровщик. Оплата сдельная. Обработка алюминиевого профиля на вертикальном консольно-фрезерном станке. Г. Минск, ул Промышленная 9. Зарплата по факту выполненных работ...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Полировщик нержавеющей стали требуется

Требуется шлифовщик полировщик нержавеющей стали, с опытом работы. Работа отличным инструментом, тёплый цех.

Минск, Московский

Менеджер по продажам B2B

2 000 р.

Менеджер по продажам B2B

Обязанности: • Поиск и развитие новых клиентов. • Удержание и развитие существующих клиентов. • Личные встречи с первыми лицами и руководителями подразделений на производственных местах. • Холодные з...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Столяр

Договорная

Столяр

Стабильная работа с хорошим заработком!!! Без задержек по заработной плате!!! Официальное трудоустройство!!! Обязанности: Выполнение работ по производству дверей из дерева Выполнение работ по производ...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

1 400 р.

Электрик на производство металлоконструкций

Производственная компания (производство опор наружного освещения) приглашает на работу электрика Требования к кандидату: Опыт работы. Должностные обязанности: - ремонт и обслуживание оборудования (ста...

Минск, Октябрьский

1 000 р.

Уборщица(кухонный рабочий)

В Минск требуются - Кухонные рабочие, уборщицы вахтовым методом Работа в магазинах, ресторанах и кафе. Заработная плата 1000 р. Своевременные выплаты. Вахтовый метод работы. Оформление трудовых отноше...

Минск, Центральный

1 000 р.

Приглашаем ГРУЗЧИКОВ

Приглашаем грузчиков. Мужчины от 18+ Официальное трудоустройство по договору подряда. Оплата больничных листков. Еженедельные авансы График работы 2/2 или 5/2..

Минск, Центральный

3 000 р.

Инженер по обслуживание бензо- и дизельгенераторов

Инженер по обслуживание бензо- и дизельгенераторов. Наладка и ремонт бензо и дизельгенераторов . Опыт работы с электрооборудованием. Разряд желательно . Проживание Фрунзенский или Московский р-н. Рез...

Минск, Фрунзенский

Вакансии в других регионах

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

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