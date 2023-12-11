Работа в науке, образовании в Минске
800 р.
преподаватель автошколы
Ищем преподавателя автошколы! Требования: Высшее или среднее-специальное образование, водительское удостоверение, свидетельство о повышении квалификации преподавателей (можем отправить на обучение при...
Минск, Первомайский
Договорная
Преподаватель финского языка
Преподаватель финского языка Требования: компетентный, дружелюбный, ответственный и открытый для всего нового человек Владение финского: от уровня Б2 График работы: гибкий Форма работы: очно и онл...
Минск, Центральный
650 р.
Уборщица помещений в детский сад
Требуется уборщик помещений для уборки коридоров, лестниц, кабинетов. Требования: медсправка , чистолюбие, трудолюбие, ответственность.
Минск, Заводской
1 000 р.
Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...
Минск, Советский
800 р.
Инструктор-методист по АФК
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре: Обязанности: ведение документации инструктора-методиста по АФК; проведение занятий по АФК с детьми с особенностями психофизического развития. Тре...
Минск, Ленинский
1 300 р.
Учитель физкультуры
В школу д.Страдечь,15 км от Бреста требуется учитель физкультуры
Брест
1 100 р.
требуется ведущий специалист по кадрам
На время декретного отпуска основного работника требуется ведущий специалист по кадрам. В обязанности входит ведение полного объема кадрового делопроизводства организации (штат 100 чел.). Заработная п...
Гродно
Договорная
Администратор детского центра
Открыта вакансия администратора. Молодой коллектив, сменный график работы. Наши требования: уверенный пользователь ПК, знание мессенджеров, работа с клиентами и кассой. Желание обучаться, работать и з...
Витебск
500 р.
Воспитатель для занятий мама+малыш
В детскую академию в г.Солигорск ( Бульвар Шахтеров) требуется педагог (воспитатель) для работы в группе мама+малыш. Дети от 1,5 до 3 лет). Требования: опыт работы с маленькими детьми, подготовка заня...
Минская, Солигорск
Договорная
Требуется шеф повар
В государственный детский сад требуется шеф повар в микрорайоне восток.
Брест
Договорная
Помощник воспитателя
В государственный детский сад требуется помощник воспитателя. Микрорайон Восток.
Брест
Договорная
Работа
В детский развивающий центр требуется педагог дополнительного образования (0,5 ставки). Все вопросы по указанному телефону. Звоните)
Витебск
Бесплатно
Педагог-психолог
В детский сад 55 (западный район г.Гомеля)на постоянную работу требуется педагог-психолог на 0,5 ставки, график работы возможен посменный (первая,вторая). Возможна подработка воспитателем. Образование...
Гомель
Договорная
Требуется преподаватель ПДД
Частной автошколе в г. Белоозёрск требуется преподаватель правил дорожного движения.
Брестская, Белоозёрск
Договорная
Инструктор по вождению категории В
Требуется инструктор по вождению категории В
Брест
Бесплатно
Вакансии: Повар, шеф-повар, воспитатель
ГУО "Детский сад №23 г. Борисова" (пер. Зеленый, 26) на постоянное место работы требуются: повар 4-го разряда, шеф-повар, воспитатель дошкольного образования; кухонный рабочий Вопросы по тел. 75-12-00
Минская, Борисов
1 500 р.
Человек в команду
Нужен человек в команду. Желательно девушка, с вышкой, с мин.опытом работы и без детей. Целеустремлённая, порядочная, внимательная и способная оперативно выполнять задачи. Сфера деятельности bykot и n...
Могилев
1 000 р.
Психолог-консультант
Для активных, ответственных, организованных и способных работать самостоятельно! Использование современных технологий и способов организации работы. Вы дипломированный психолог? Вы обладаете знаниями,...
Гомель
800 р.
Автоинструктор
Требования: образование не ниже средне-специального, водительский стаж не менее 3-ёх лет.
Витебская, Орша
1 100 р.
Заведующий столовой
В школу д.Страдечь(15 км от Бреста) требуется заведующий столовой.
Брест
Вакансии в других регионах
1 000 р.
Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...
Минск, Советский