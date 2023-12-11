logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Вакансии
Наука и образование
Профессия
Зарплата
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Частота выплат
Продавец
РаботаВакансии

Работа в науке, образовании в Минске

800 р.

преподаватель автошколы

Ищем преподавателя автошколы! Требования: Высшее или среднее-специальное образование, водительское удостоверение, свидетельство о повышении квалификации преподавателей (можем отправить на обучение при...

Минск, Первомайский

Преподаватель финского языка

Договорная

Преподаватель финского языка

Преподаватель финского языка Требования: компетентный, дружелюбный, ответственный и открытый для всего нового человек Владение финского: от уровня Б2 График работы: гибкий Форма работы: очно и онл...

Минск, Центральный

650 р.

Уборщица помещений в детский сад

Требуется уборщик помещений для уборки коридоров, лестниц, кабинетов. Требования: медсправка , чистолюбие, трудолюбие, ответственность.

Минск, Заводской

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

1 000 р.

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе

800 р.

Инструктор-методист по АФК

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре: Обязанности: ведение документации инструктора-методиста по АФК; проведение занятий по АФК с детьми с особенностями психофизического развития. Тре...

Минск, Ленинский

no-resultsПохожие объявления из других городов

1 300 р.

Учитель физкультуры

В школу д.Страдечь,15 км от Бреста требуется учитель физкультуры

Брест

требуется ведущий специалист по кадрам

1 100 р.

требуется ведущий специалист по кадрам

На время декретного отпуска основного работника требуется ведущий специалист по кадрам. В обязанности входит ведение полного объема кадрового делопроизводства организации (штат 100 чел.). Заработная п...

Гродно

Администратор детского центра

Договорная

Администратор детского центра

Открыта вакансия администратора. Молодой коллектив, сменный график работы. Наши требования: уверенный пользователь ПК, знание мессенджеров, работа с клиентами и кассой. Желание обучаться, работать и з...

Витебск

500 р.

Воспитатель для занятий мама+малыш

В детскую академию в г.Солигорск ( Бульвар Шахтеров) требуется педагог (воспитатель) для работы в группе мама+малыш. Дети от 1,5 до 3 лет). Требования: опыт работы с маленькими детьми, подготовка заня...

Минская, Солигорск

Договорная

Требуется шеф повар

В государственный детский сад требуется шеф повар в микрорайоне восток.

Брест

Договорная

Помощник воспитателя

В государственный детский сад требуется помощник воспитателя. Микрорайон Восток.

Брест

Работа

Договорная

Работа

В детский развивающий центр требуется педагог дополнительного образования (0,5 ставки). Все вопросы по указанному телефону. Звоните)

Витебск

Бесплатно

Педагог-психолог

В детский сад 55 (западный район г.Гомеля)на постоянную работу требуется педагог-психолог на 0,5 ставки, график работы возможен посменный (первая,вторая). Возможна подработка воспитателем. Образование...

Гомель

Требуется преподаватель ПДД

Договорная

Требуется преподаватель ПДД

Частной автошколе в г. Белоозёрск требуется преподаватель правил дорожного движения.

Брестская, Белоозёрск

Договорная

Инструктор по вождению категории В

Требуется инструктор по вождению категории В

Брест

Бесплатно

Вакансии: Повар, шеф-повар, воспитатель

ГУО "Детский сад №23 г. Борисова" (пер. Зеленый, 26) на постоянное место работы требуются: повар 4-го разряда, шеф-повар, воспитатель дошкольного образования; кухонный рабочий Вопросы по тел. 75-12-00

Минская, Борисов

1 500 р.

Человек в команду

Нужен человек в команду. Желательно девушка, с вышкой, с мин.опытом работы и без детей. Целеустремлённая, порядочная, внимательная и способная оперативно выполнять задачи. Сфера деятельности bykot и n...

Могилев

Психолог-консультант

1 000 р.

Психолог-консультант

Для активных, ответственных, организованных и способных работать самостоятельно! Использование современных технологий и способов организации работы. Вы дипломированный психолог? Вы обладаете знаниями,...

Гомель

Автоинструктор

800 р.

Автоинструктор

Требования: образование не ниже средне-специального, водительский стаж не менее 3-ёх лет.

Витебская, Орша

1 100 р.

Заведующий столовой

В школу д.Страдечь(15 км от Бреста) требуется заведующий столовой.

Брест

Вакансии в других регионах

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

1 000 р.

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее