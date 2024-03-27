Работа в IT в Минске
Договорная
Требуется администратор сайтов с навыками JAVA
Ищем способную администратора сайтов, с навыками программирования. Делатьа дминистративно-аналитическую работу. Иногда связываться с клиентами 5-6 в д...
Минск, Советский
Договорная
Бухгалтер
Требуется бухгалтер со знанием российского законодательства. Задачи: 1. Подготовка отчетности, контроль сроков подачи отчетности. 2. Занесение первичн...
Минск, Первомайский
Договорная
Дизайнер одежды с помощью нейросетей
Если у вас отлично развито чувство прекрасного и золотого сечения, вы умеете сделать красиво, быстро и просто, есть опыт в создании дизайнов футболок ...
Минск, Первомайский
4 882.05 р.
Трейдер в команду (з/п реальная) без подводных кам
НЕ СКАМ!Ищем в команду трейдера (можно с минимальным опытом).Ничего нам платить не нужно -платим мы вам и стабильно.Цифры указаны ОТ…Офис в центре Мин...
Минск, Центральный
Договорная
Требуется Системный администратор
Аутсорсинговой IT компании Нужен выездной сисадмин в Минске, по совместительству или на пол ставки и только в рабочее время 9.00 - 18.00. Нужны базовы...
Минск, Советский
Бесплатно
Вакансии в IT (рассматриваем новичков)
Кадровое агентство “VФокусе” объединяет заказчиков и специалистов со всего мира, наши клиенты находятся в разных часовых поясах и странах. Нашими зака...
Минск, Центральный
1 000 р.
Специалист по продажам
20-30% от проекта, фиксированная сумма за доп. услуги Откройте для себя уникальную возможность стать частью нашей команды! Наша компания занимается ра...
Минск, Ленинский
Договорная
Ищем html-верстальщика/программиста
Ищем html-верстальщика с опытом работы, который понимает что такое кроссбраузерная и адаптивная верстка. Условия обсуждаются лично. Занятость не обяза...
Могилев
Договорная
Менеджер по продажам услуг
Требуется специалист по продажам услуг в сфере веб-разработки и хостинга. Работа удаленно с гибким графиком. Основные обязанности включают поиск нов...
Гомель
Договорная
Менеджер по продажам услуг
Нужен менеджер по продажам услуг. Тематика: Разработка сайтов и услуги хостинга. Свободный график, работа на дому. Обязанность: Поиск новых клиентов п...
Гродно
Договорная
Разработка сайта-визитки
Для проектной организации необходимо разработать сайт-визитку с краткой информацией об организации и её услугах, согласно предварительного задания ( ...
Витебск
900 р.
Экономист
Требования: • Требуется специалист без опыта работы, окончивший учебу в 2021-2023; • Уверенный пользователь ПК. Обязанности: • Участие в нап...
Гомельская, Речица
Договорная
Смм специалист, сторисмейкер
создавать контент для сторис; разрабатывать стратегию для продвижения бренда; использовать сторителлинг; снимать видео, монтировать и обрабатывать; пр...
Брест
1 000 р.
Веб дизайнер
Обязанности веб-дизайнера следующие: разработка дизайна сайтов и отдельных веб-страниц, решающих конкретные задачи клиентов; проектирование макетов бу...
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Требуется инженер-программист и маркетолог
Требования к инженеру-программисту: Знание языков программирования. Умение анализировать и решать сложные проблемы, а также комплексное мышление. Нав...
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Требуется приемщик телефонов ноутбуков
Требуется приемщик оборудования на ремонт . Требования приемка и выдача оборудования.
Витебск