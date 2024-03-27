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Работа в IT в Минске

Договорная

Требуется администратор сайтов с навыками JAVA

Ищем способную администратора сайтов, с навыками программирования. Делатьа дминистративно-аналитическую работу. Иногда связываться с клиентами 5-6 в д...

Минск, Советский

Договорная

Бухгалтер

Требуется бухгалтер со знанием российского законодательства. Задачи: 1. Подготовка отчетности, контроль сроков подачи отчетности. 2. Занесение первичн...

Минск, Первомайский

Дизайнер одежды с помощью нейросетей

Договорная

Дизайнер одежды с помощью нейросетей

Если у вас отлично развито чувство прекрасного и золотого сечения, вы умеете сделать красиво, быстро и просто, есть опыт в создании дизайнов футболок ...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе
Трейдер в команду (з/п реальная) без подводных кам

4 882.05 р.

Трейдер в команду (з/п реальная) без подводных кам

НЕ СКАМ!Ищем в команду трейдера (можно с минимальным опытом).Ничего нам платить не нужно -платим мы вам и стабильно.Цифры указаны ОТ…Офис в центре Мин...

Минск, Центральный

Требуется Системный администратор

Договорная

Требуется Системный администратор

Аутсорсинговой IT компании Нужен выездной сисадмин в Минске, по совместительству или на пол ставки и только в рабочее время 9.00 - 18.00. Нужны базовы...

Минск, Советский

Вакансии в IT (рассматриваем новичков)

Бесплатно

Вакансии в IT (рассматриваем новичков)

Кадровое агентство “VФокусе” объединяет заказчиков и специалистов со всего мира, наши клиенты находятся в разных часовых поясах и странах. Нашими зака...

Минск, Центральный

Специалист по продажам

1 000 р.

Специалист по продажам

20-30% от проекта, фиксированная сумма за доп. услуги Откройте для себя уникальную возможность стать частью нашей команды! Наша компания занимается ра...

Минск, Ленинский

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Договорная

Ищем html-верстальщика/программиста

Ищем html-верстальщика с опытом работы, который понимает что такое кроссбраузерная и адаптивная верстка. Условия обсуждаются лично. Занятость не обяза...

Могилев

Менеджер по продажам услуг

Договорная

Менеджер по продажам услуг

Требуется специалист по продажам услуг в сфере веб-разработки и хостинга. Работа удаленно с гибким графиком. Основные обязанности включают поиск нов...

Гомель

Менеджер по продажам услуг

Договорная

Менеджер по продажам услуг

Нужен менеджер по продажам услуг. Тематика: Разработка сайтов и услуги хостинга. Свободный график, работа на дому. Обязанность: Поиск новых клиентов п...

Гродно

Договорная

Разработка сайта-визитки

Для проектной организации необходимо разработать сайт-визитку с краткой информацией об организации и её услугах, согласно предварительного задания ( ...

Витебск

900 р.

Экономист

Требования: • Требуется специалист без опыта работы, окончивший учебу в 2021-2023; • Уверенный пользователь ПК. Обязанности: • Участие в нап...

Гомельская, Речица

Договорная

Смм специалист, сторисмейкер

создавать контент для сторис; разрабатывать стратегию для продвижения бренда; использовать сторителлинг; снимать видео, монтировать и обрабатывать; пр...

Брест

1 000 р.

Веб дизайнер

Обязанности веб-дизайнера следующие: разработка дизайна сайтов и отдельных веб-страниц, решающих конкретные задачи клиентов; проектирование макетов бу...

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Требуется инженер-программист и маркетолог

Требования к инженеру-программисту: Знание языков программирования. Умение анализировать и решать сложные проблемы, а также комплексное мышление. Нав...

Гомельская, Светлогорск

Требуется приемщик телефонов ноутбуков

Договорная

Требуется приемщик телефонов ноутбуков

Требуется приемщик оборудования на ремонт . Требования приемка и выдача оборудования.

Витебск

Вакансии в других регионах

Дизайнер одежды с помощью нейросетей

Договорная

Дизайнер одежды с помощью нейросетей

Если у вас отлично развито чувство прекрасного и золотого сечения, вы умеете сделать красиво, быстро и просто, есть опыт в создании дизайнов футболок ...

Минск, Первомайский

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