Работа бухгалтером, финансистом, юристом в Минске
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
1 100 р.
Бухгалтер на первичную документацию
Бухгалтер на первичную документацию. Выписка ТТН, выставление счетов-фактур, акты сверок. Организация занимается производством мебели.
Минск, Первомайский
1 500 р.
Вакансия бухгалтер
Знание 1С 8.3 (1С Предприятие 8.3 Хьюмен - приветствуется) Выписка счетов и накладных Розница, касса Расчет заработной платы (больничные листы, отпускные) кадровый учет (штат 35 человек) Экспорт РФ (п...
Минск, Партизанский
Договорная
Приглашаем на работу
Работа в нашей компании «Ваше агентство недвижимости» — это уникальная возможность наиболее полно проявить свои знания, способности и таланты. Работа в недвижимости — одна из самых перспективных и инт...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется второй бухгалтер
Требуется бухгалтер направление грузоперевозки, автосервис район Дражня. Обязанности работа с первичным документам. Юрий Николаевич.
Минск, Партизанский
2 000 р.
Менеджер по кредитным продуктам (кредитный брокер)
В новую компанию требуются сотрудники для работы! Мы ищем менеджера по продажам кредитных продуктов (кредитного брокера). Ваша задача - проводить консультации клиентов, подбирать кредиты и заключать д...
Минск, Центральный
1 000 р.
Специалист ломбарда
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...
Минск, Советский
700 р.
Оператор call-центра
Добрый день, дорогой кандидат. Эту вакансию для вас написал исполнительный директор (он же владелец). Я считаю, что отношение главы компании к сотрудникам – напрямую влияет на успех и рост бизнеса. По...
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Товаровед- оценщик
Приглашаем на работу в микрофинансовую организацию Полоцк, Новополоцк (жильем обеспечиваем) Полная занятость, сменный график, возможность карьерного роста Обучаем профессиональным навыкам непосредстве...
Минск, Октябрьский
Договорная
Требуется оператор РБУ
Требуется сотрудник на должность оператора РБУ, желательно с опытом работы. Только звонить либо писать на Viber.
Гродно
950 р.
бухгалтер
Обязанности: - работа в программе 1 С Бухгалтерия 8.3 -учет и списание материальных ценностей. -обработка первичной документации -учет материалов по складам -учет производимой готовой продукции. Треб...
Могилевская, Горки
500 р.
Требуется специалист по кадрам
Требуется специалист отдела кадров на неполный рабочий день. Зарплата указана после вычета налогов.
Гродно
Договорная
Главный бухгалтер
Клининговой компании требуется главной бухгалтер. Сфера услуг, численность работников 15-20чел, 1с - семерка, продаж товаров нету, иморта/экспорта нету. По договоренности может быть неполный рабочий...
Брест
Договорная
Бухгалтер
Предприятиюв агрогородке Октябрьская требуется бухгалтер. Ходит городской транспорт. Звонить в рабочие дни с 10 до 15 часов.
Витебск
Договорная
Агент по операциям с недвижимостью
Агентство недвижимости "АДРЕСАТ" объявляет набор кандидатов на должность "агент по операциям с недвижимостью". Отсутствие опыта в активных продажах не помешает Вам реализовать себя в данном направлени...
Витебск
1 200 р.
работа
опыт работы по начислению заработной платы, 1С бухгалтерия
Брестская, Барановичи
1 400 р.
Бухгалтер
Обязанности: бухгалтерский учёт з/платы и участок работы по договорённости (ОС и НМА, путевые листы, авансовые отчёты, ЭСЧФ) кадровая работа (приём-увольнение сотрудников, трудовые договора, отпуска, ...
Брест
1 150 р.
бухгалтер
Бухгалтер 1 150 Br на руки БугАвтоХит Брест, Старозадворская улица, 1 Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Обязанности: Банковские операции в системе "Интернет-банк", в том чи...
Брест
800 р.
Требуется товаровед ломбарда
-Опыт работы в сфере ломбардных услуг необязателен. -Проводим обучение на рабочем месте. -График работы сменный с 9.00 до 21.00. -Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РБ. -Комфортные условия ...
Могилев
Договорная
Требуется бухгалтер
Требуется бухгалтер для ведения И.П. сфера деятельности грузоперевозки
Гомель
Договорная
Агент по операциям с недвижимостью
Агентство недвижимости "АДРЕСАТ" объявляет набор кандидатов на должность "агента по операциям с недвижимостью"в г. Гродно. Отсутствие опыта в активных продажах не помешает Вам реализовать себя в данно...
Гродно
1 000 р.
Бухгалтерские услуги
Ведения бухгалтерского учёта,отчеты
Могилев
1 500 р.
Бухгалтер
Частное Предприятие по производству зоотоваров приглашает в свою дружную команду бухгалтера! Обязанности: - полный цикл бухгалтерского учёта предприятия (производственно-торговое); - ведение бухгалтер...
Брестская, Барановичи
700 р.
Бухгалтер
Полное ведение бухгалтерского и налогового учета. Бухгалтерская и финансовая отчетность. Первичная документация Документооборот Работа с ТМЦ, ведение кассовых и банковских операций, авансовые отчеты. ...
Могилев
Договорная
работа
Обязанности: -приход и выписка ТТН -акты перемещения и списания Требования: -внимательность -исполнительность -умение работать в команде З/П при собеседование
Гродно
Договорная
Бухгалтер
Участки работы: - Учет БСО, СИЗ, отходов: поступление, перемещение, списание, начисление амортизации. - Учет ОС и НМА поступление, перемещение, списание, модернизация, начисление амортизации, протокол...
Минская, Минский район
1 500 р.
Бухгалтер
ООО «ЛибертиФинанс» - один из лидеров в области консалтинговых услуг, с филиалами в Гродно и Минске, приглашает в свой гродненский офис Бухгалтера. Обязанности: • бухгалтерское сопровождение организац...
Гродно
0.99 р.
Требуется юрисконсульт
Требуется юрисконсульт на 0,5 ставки на производство по деревообработке древесины. Заработная плата договорная.
Брестская, Кобрин
1 000 р.
ИУОТ 24 управления ДИН МВД по Гродненской области
опыт приветствуется, знание 1С:бухгалтерия7, бюджетная организация, высшее образование.
Гродно
900 р.
Помощник бухгалтера в Гомеле
Требования: • Требуется специалист без опыта работы, окончивший учебу в 2021-2023; • Уверенный пользователь ПК; • Средне специальное или Высшее профильное образование (экономическое, финансово-экономи...
Гомель
1 600 р.
Бухгалтер-экономист со знанием калькуляции и 1С
В компанию по производству изделий из полиэтилена требуется бухгалтер-экономист со знанием калькуляции и 1С Требования: - Опыт работы по профессии, внимательность к деталям, ответственный подход; - Хо...
Могилевская, Осиповичи
1 000 р.
требуется Бухгалтер для ЧТУП Перевозки
Требуется Бухгалтер для работы в ЧТУП ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ свой парк авто маленькие,фирма работает с НДС. ЗП обсуждается.
Витебск
1 200 р.
Ведущий бухгалтер
Государственному строительному предприятию требуется ведущий бухгалтер. Обязанности: начисление заработной платы работникам; предоставление отчётов в ФСЗН; составление бизнес-плана; работа по экономич...
Витебск
Договорная
Бухгалтер
Производственному Унитарному Предприятию требуется гл. Бухгалтер.
Брест
600 р.
Товаровед оценщик
Приглашаем на работу в микрофинансовую организацию Полоцк, Новополоцк (жильем обеспечиваем) Полная занятость, сменный график, возможность карьерного роста Обучаем профессиональным навыкам непосредстве...
Витебск
600 р.
Товаровед- оценщик
Приглашаем на работу в микрофинансовую организацию Полоцк, Новополоцк (жильем обеспечиваем) Полная занятость, сменный график, возможность карьерного роста Обучаем профессиональным навыкам непосредстве...
Витебская, Новополоцк
600 р.
Товаровед -оценщик
Приглашаем на работу в микрофинансовую организацию Полоцк, Новополоцк (жильем обеспечиваем) Полная занятость, сменный график, возможность карьерного роста Обучаем профессиональным навыкам непосредстве...
Витебская, Полоцк
1 000 р.
Бухгалтер
Обязанности: - полное ведение бухгалтерского учета; - ПУ, ФСЗН, заработная плата; - формирование отчетов; - помощь руководителю в управлении организацией; - работа с рекламой. Требования: - профиль...
Гродно
Договорная
Бухгалтер
Требуется бухгалтер
Могилевская, Дрибин
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
1 000 р.
Специалист ломбарда
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...
Минск, Советский