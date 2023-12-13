Сервис и быт в Минске
Договорная
Официант
Минск, Фрунзенский
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Грузчики
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка за пожилыми и инвалидами.Без проживания.
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу - УБОРЩИЦА на офис,дом,квартиру.
Минск, Центральный
Договорная
Домработница
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу уборщицей.Утром или вечером.Подработка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Швея на дому
Минск, Первомайский
Договорная
В поиске работы, подработки.
Минск, Заводской
Договорная
Домауправление
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу курьером на выходные на своём авто
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу работу. Подработку помощницей по хозяйству. Ня
Минск, Ленинский
Договорная
Личный водитель
Минск, Ленинский
Договорная
ищу работу/подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборщик служебных помещений
Минск, Заводской
Договорная
уборка дома или квартиры 16 руб в час
Минск, Первомайский
Договорная
Няня педагог, психолог. Садик на дому
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу подработку горничной, посуточной аренды жилья
Минск, Заводской
Договорная
Специалист по уходу за растениями (офис)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу человека на уборку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Обучусь вскрытию замков
Минск, Московский
Договорная
Ищу коллегу в прачечную
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу/подработку.
Минск, Первомайский
Договорная
Личный водитель
Минск, Центральный
Договорная
ГРУЗЧИК ВЫПОЛНЮ РАБОТУ
Минск, Московский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Центральный
Договорная
ищу коллегу в прачечную
Минск, Центральный
Договорная
Ищу подработку (вечер/выходные)
Минск, Центральный
Договорная
Сфера ритуальных услуг
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу мастер на час
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Центральный
Договорная
Помощница по хозяйству для пожилого человека
Минск, Московский
Договорная
Швея на дому
Минск, Центральный
Договорная
Ищу партнеров по оцифровке аналоговых носителей
Минск, Фрунзенский
Договорная
Швея
Минск, Московский
Договорная
Ищу подработку по Уборке Помещений
Минск, Октябрьский
Договорная
Сиделка
Минск, Центральный
Договорная
Портной, пошив, ремонт одежды
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу уборщицей.Квартира,дом,офис.
Минск, Центральный
Договорная
Личный помощник. Семейный водитель.
Минск, Центральный
Договорная
Пошив/ ремонт одежды
Минск, Октябрьский
Договорная
Швея, портной, конструктор одежды
Минск, Московский