Производство и энергетика в Минске
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Электрик - Электромонтер
Минск, Московский
Договорная
Обслуживание приборов учёта тепла
Минск, Центральный
Договорная
Работа по электрике
Минск, Московский
Договорная
Сварщик-аргонщик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу работу
Минск, Ленинский
Договорная
Ищем электромонтера сутки через- 3 и.
Минск, Советский
Договорная
Монтаж РЭАиП (ИП)
Минск, Заводской
Договорная
Электрик - Электромонтер
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу-подработку
Минск, Советский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Инженер энергетик
Минск, Заводской
Договорная
Слесарь (наладчик)
Минск, Партизанский
Договорная
Пайка микросхем и любых радиоэлементов, smd монтаж
Минск, Центральный
Договорная
Такелажные работы
Минск, Центральный
Договорная
Расчёты.
Минск, Октябрьский
Договорная
Электрик. Электроснабжение.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Ленинский
Договорная
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Мужчина 40л ищу работу, подработку
Могилев
Договорная
Электрик Гомель. Замена проводки. Электромонтаж.
Гомель
Договорная
Ищу подработку
Брест
Договорная
Электрик, электромонтаж
Витебск
Договорная
ЭФИ. Ответственный за электрохозяйство.
Минская, Дзержинск
Договорная
Ищу работу водитель вилочного погрузчика
Гродненская, Лида
Договорная
Ищу работу швеей
Брест
Договорная
Ищу работу.
Гомельская, Мозырь
Договорная
Ищу работу
Могилев
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Ищу подработку
Гомельская, Речица
Договорная
Печатник флексографской печати , шелкограф
Гродно
Договорная
Ищу работу в г. Вилейка.
Минская, Вилейка
Договорная
Ищу работу по сборке НКУ
Гомель
Договорная
Ищу
Витебская, Барань
Договорная
Токарь
Витебск
Договорная
Швея/портной
Витебск
Договорная
Ищу работу официальное трудоустройство
Брест
Договорная
Ищу работу
Витебск
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Электрик, энергетик
Витебск
Договорная
Зоотехник преддипломная практика
Минская, Борисов
Договорная
Программы для станков
Минская, Молодечно
Договорная
Электромонтёр ( электрик)
Гродно
Договорная
Ищу работу
Гродно
Договорная
Водитель автопогрузчика 4 разряда
Могилев
Договорная
Рамщик
Витебск
Договорная
Ищу постоянную подработку
Брестская, Барановичи
Договорная
Тракторист
Брестская, Другие города