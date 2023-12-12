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Производство и энергетика
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Производство и энергетика в Минске

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Электрик - Электромонтер

Договорная

Электрик - Электромонтер

Минск, Московский

Договорная

Обслуживание приборов учёта тепла

Минск, Центральный

Договорная

Работа по электрике

Минск, Московский

Сварщик-аргонщик

Договорная

Сварщик-аргонщик

Минск, Первомайский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Ленинский

Ищем электромонтера сутки через- 3 и.

Договорная

Ищем электромонтера сутки через- 3 и.

Минск, Советский

Монтаж РЭАиП (ИП)

Договорная

Монтаж РЭАиП (ИП)

Минск, Заводской

Электрик - Электромонтер

Договорная

Электрик - Электромонтер

Минск, Московский

Договорная

Ищу работу-подработку

Минск, Советский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Фрунзенский

Договорная

Инженер энергетик

Минск, Заводской

Договорная

Слесарь (наладчик)

Минск, Партизанский

Пайка микросхем и любых радиоэлементов, smd монтаж

Договорная

Пайка микросхем и любых радиоэлементов, smd монтаж

Минск, Центральный

Такелажные работы

Договорная

Такелажные работы

Минск, Центральный

Договорная

Расчёты.

Минск, Октябрьский

Электрик. Электроснабжение.

Договорная

Электрик. Электроснабжение.

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу

Минск, Ленинский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Фрунзенский

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Витебск

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