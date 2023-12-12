Охрана и безопасность в Минске
Договорная
Ищу работу с риском
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сторож,вахтер
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу сутки через трое, сторожем .
Минск, Заводской
Договорная
Работа
Минск, Заводской
Договорная
Сторож
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу сутки через трое
Минск, Заводской
Договорная
Поиск работы
Минск, Центральный
Договорная
Сторож ночной
Минск, Заводской
Договорная
Ищу подработку сторож, охранник водитель кат. B,C
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу
Минск, Центральный
Договорная
Инженер по охране труда
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Ищу работу сторожа, вахтера.
Могилев
Договорная
Ищу работу сторожем
Витебск
Договорная
ИЩУ РАБОТУ СТОРОЖА НОЧНОГО
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу подработку выходного дня
Брест
Договорная
Сторож
Могилев
Договорная
Ищу работу в ночь,есть авто
Могилев
Договорная
Ищу работу сторожем
Минская, Борисов
Договорная
Работа
Могилев
Договорная
Сторож
Гомель
Договорная
Поклейку обоев. Работа сторожем.
Минская, Молодечно
Договорная
Работа
Гродно
Договорная
Ищу работу сторожа, вахтёра
Гродно
Договорная
Работа
Витебск
Договорная
ищу работу сторожа
Могилев
Договорная
Охранник
Витебск
Договорная
работа
Минская, Борисов
Договорная
Ищю работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу сторожа
Витебская, Орша
Договорная
Охранник,сторож
Минская, Минский район
Договорная
ИЩУ РАБОТУ ВАХТЕРА, КОНСЬЕРЖА
Могилев
Договорная
Работа
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу сторожом охранником
Гродно
Договорная
Военный пенсионер 60 лет ищет работу сторожа
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу сторожем
Гродно
Договорная
Ищу работу
Витебск
Договорная
Ищу подработку (сторож)
Гродно
Договорная
Ищу работу сторож или вахтер
Витебск
Договорная
сторож
Витебск
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу сторожа, опыт работы имеется.
Гомель
Договорная
Сторож.
Гомель
Договорная
ищу работу сторожа
Брестская, Барановичи
Договорная
ОХРАНА
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Работа
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу сторожа.охранника
Минская, Борисов
Договорная
Ищу подработку
Могилев
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку
Гродно