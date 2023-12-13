Наука и образование в Минске
Договорная
сочинение для школьников
Минск, Центральный
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Репетитор по музыке:сольфеджио, фортепиа, вокал
Минск, Фрунзенский
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Обучение китайскому языку
Минск, Фрунзенский
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Репетитор английского и испанского языка
Минск, Московский
Договорная
Репетитор педагог английский,игровой английский дл
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку (черчение в AutoCAD)
Минск, Центральный
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Ищу подработку нейрокоррекция
Минск, Центральный
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Репетитор
Минск, Фрунзенский
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Французский язык
Минск, Центральный
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репетитор по английскому языку
Минск, Ленинский
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репетитор
Минск, Фрунзенский
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Репетитор
Минск, Заводской
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Педагог- няня, репетитор
Минск, Центральный
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Репетитор английского языка для детей
Минск, Партизанский
Договорная
Курс обучения по риторике
Минск, Заводской
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Репетитор английского языка
Минск, Московский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Составлю натальную карту
Минск, Первомайский
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Репетитор Учитель начальных классов гимназии 1-7
Минск, Центральный
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Репетитор по химии Зеленый Луг
Минск, Советский
Договорная
Наборщик текста или перепишу конспект
Минская, Смолевичи
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Подработка
Витебск
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няня подработка
Витебская, Полоцк
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Учитель начальных классов
Витебская, Орша
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Ищу работу
Гомель
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Репетитор математики
Брест
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Делаю презентации в PowerPoint, выполняю лаборатор
Гомель
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Репетиторство
Брест
Договорная
Репетитор по математике
Могилевская, Горки
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Ищу работу
Могилев
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Репетитор по химии и биологии
Брестская, Пружаны
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Ищу работу
Могилев
Договорная
Репетитор английского языка.Online/offline.
Брест
Договорная
подготовлю к ЦТ по английскому языку
Брестская, Барановичи
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Репетитор по белорусскому языку и литературе
Витебск
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няня
Витебск
Договорная
репетиторство
Витебск
Договорная
Няня на час, день, вечер
Минская, Слуцк
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Набор текста
Брест
Договорная
Ищу работу няни
Гомель