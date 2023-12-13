Прочее в Минске
Договорная
Разнорабочий
Минск, Советский
Договорная
Ищу работу (подработку)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Студенты ищут подработку в течение дня
Минск, Московский
Договорная
разнорабочий ищу работу
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу подработку после 18.00
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу
Минск, Центральный
Договорная
Жестянщик
Минск, Центральный
Договорная
Сиделка, компаньонка
Минск, Первомайский
Договорная
Расчёты по настройке зубофрезерных станков .
Минск, Октябрьский
Договорная
Курьер
Минск, Заводской
Договорная
Уборка
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу подработку 2_3 раза в неделю кроме выходных.
Минск, Заводской
Договорная
Расклейка листовок
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу
Минск, Центральный
Договорная
Продавец, организатор, администратор подработка
Минск, Первомайский
Договорная
Грузчик/подсобник
Минск, Октябрьский
Договорная
Швея на дому.
Минск, Центральный
Договорная
Ищу подработку
Минск, Центральный
Договорная
Разнорабочий
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу любую работу с ежедневной/еженедельной оплатой
Минск, Заводской
Договорная
Генеральная уборка квартир
Минск, Московский
Договорная
Ищу практику автомехаником
Минск, Партизанский
Договорная
Ищу работу личным водителем
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищем работу по демонтажу.
Минск, Центральный
Договорная
Приведу в порядок личные дела
Минск, Центральный
Договорная
Работа
Минск, Московский
Договорная
ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу на дому
Минск, Центральный
Договорная
Студент (17лет) ищю подработку по вечерам
Минск, Октябрьский
Договорная
Помощник повара
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Ищу подработку работу
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу подработку
Минск, Центральный
Договорная
ищу работу
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу стажировку флористом
Минск, Московский
Договорная
ищу работу
Минск, Советский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Первомайский
Договорная
Подработка
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский