logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаПредметы интерьера, зеркала

Прочее в Заводском районе Минска

Увлажнитель воздуха

70 р.

Увлажнитель воздуха

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Птички декоративные на стену

40 р.

Птички декоративные на стену

Минск, Заводской

badge-icon
Фартух для кухни

40 р.

Фартух для кухни

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Колонны из пенополиуретана

3 000 р.

Колонны из пенополиуретана

Минск, Заводской

Диффузор для дома

28 р.

Диффузор для дома

Минск, Заводской

badge-icon
Икона

3 р.

Икона

Минск, Заводской

Лейка маленькая декоративная

7 р.

Лейка маленькая декоративная

Минск, Заводской

badge-icon
Сухоцветы

5 р.

Сухоцветы

Минск, Заводской

badge-icon
Рога оленя на медальоне

400 р.

Рога оленя на медальоне

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Подставки под кухонные аксессуары, сахарница.

Договорная

Подставки под кухонные аксессуары, сахарница.

Минск, Заводской

Ветки от старой ели

Договорная

Ветки от старой ели

Минск, Заводской

badge-icon
ракушки

Бесплатно

ракушки

Минск, Заводской

badge-icon
Медальон для трофеев охота/рыбалка

50 р.

Медальон для трофеев охота/рыбалка

Минск, Заводской

badge-icon
Хенд мейд

Договорная

Хенд мейд

Минск, Заводской

Дверь камина

220 р.

Дверь камина

Минск, Заводской

badge-icon
Пепельница из древесины

15 р.

Пепельница из древесины

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Новогодний венок

100 р.

Новогодний венок

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Бронь (Жанна) Венецианская маска

45 р.

Бронь (Жанна) Венецианская маска

Минск, Заводской

badge-icon
Маска

40 р.

Маска

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Рога

100 р.

Рога

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Кристалл

15 р.

Кристалл

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Ловец снов

80 р.

Ловец снов

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Ель искусственная

50 р.

Ель искусственная

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Интерьерная ёлочка

40 р.

Интерьерная ёлочка

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Интерьерная ёлочка

20 р.

Интерьерная ёлочка

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Бра

65 р.

Бра

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Бра

40 р.

Бра

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Доска планер для заметок

40 р.

Доска планер для заметок

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Чучело косули

170 р.

Чучело косули

Минск, Заводской

badge-icon
Чучело косули

160 р.

Чучело косули

Минск, Заводской

badge-icon
Рога лося

90 р.

Рога лося

Минск, Заводской

badge-icon
Рыба-шар

25 р.

Рыба-шар

Минск, Заводской

badge-icon
Табличка ''не беспокоить''

5 р.

Табличка ''не беспокоить''

Минск, Заводской

Необычные винтажные доми, из пульпекартона

Договорная

Необычные винтажные доми, из пульпекартона

Минск, Заводской

Пепельница Хрустальная,1980

25 р.

Пепельница Хрустальная,1980

Минск, Заводской

badge-icon
Пепельница хрусталь, диаметр 14см

10 р.

Пепельница хрусталь, диаметр 14см

Минск, Заводской

Паутина

50 р.

Паутина

Минск, Заводской

badge-icon
Хвойные гирлянды

12 р.

Хвойные гирлянды

Минск, Заводской

Новогодний носок

6 р.

Новогодний носок

Минск, Заводской

Пепельница ''Арарат''

7 р.

Пепельница ''Арарат''

Минск, Заводской

Пепельница хрустальная

25 р.

Пепельница хрустальная

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Рога

650 р.

Рога

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Дерево из бисера

145 р.

Дерево из бисера

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Многофункциональная передвижная полка-вешалка для хранения и сушки одежды Spray painting clothes han

Онлайн-заказ

85 р.
79 р.-7%

Многофункциональная передвижная полка-вешалка для хранения и сушки одежды Spray painting clothes han

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аромадиффузор светодиодный (увлажнитель воздуха ароматический) Humidfier Розовый

Онлайн-заказ

38.50 р.
34.65 р.-10%

Аромадиффузор светодиодный (увлажнитель воздуха ароматический) Humidfier Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аромадиффузор - ночникс эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Онлайн-заказ

89 р.

Аромадиффузор - ночникс эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аромадиффузор - ночник с эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Онлайн-заказ

59 р.

Аромадиффузор - ночник с эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель (аромадиффузор) воздухаUSB MOON LAMP Humidifier 3D с функцией ночника880ml

Онлайн-заказ

34 р.

Увлажнитель (аромадиффузор) воздухаUSB MOON LAMP Humidifier 3D с функцией ночника880ml

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

15 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома
vip

23 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные зеркальные LED-часы YQ-719 (часы, будильник, термометр, календарь)

Онлайн-заказ

55.25 р.

Настольные зеркальные LED-часы YQ-719 (часы, будильник, термометр, календарь)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели