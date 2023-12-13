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Все для дома

Предметы интерьера, зеркала в Заводском районе Минска

Фартух для кухни

40 р.

Фартух для кухни

Минск, Заводской

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Подставка для цветов

150 р.

Подставка для цветов

Минск, Заводской

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Ваза для цветов

20 р.

Ваза для цветов

Минск, Заводской

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Свечи цифры б/у 1 раз

0.50 р.

Свечи цифры б/у 1 раз

Минск, Заводской

Свеча sinsay

7 р.

Свеча sinsay

Минск, Заводской

Кашпо гипсовые

15 р.

Кашпо гипсовые

Минск, Заводской

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Картины из металла 3шт.

70 р.

Картины из металла 3шт.

Минск, Заводской

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Рамка для фото. Новая

10 р.

Рамка для фото. Новая

Минск, Заводской

Зеркало гримерное с подсветкой

250 р.

Зеркало гримерное с подсветкой

Минск, Заводской

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Букет цветов декаривный

40 р.

Букет цветов декаривный

Минск, Заводской

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Колонны из пенополиуретана

3 000 р.

Колонны из пенополиуретана

Минск, Заводской

Вазы хрустальные из СССР

30 р.

Вазы хрустальные из СССР

Минск, Заводской

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Аромалампа или подсвечник

10 р.

Аромалампа или подсвечник

Минск, Заводской

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Диффузор для дома

28 р.

Диффузор для дома

Минск, Заводской

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Вазы.

10 р.

Вазы.

Минск, Заводской

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Сувенирная лошадка из соломы

250 р.

Сувенирная лошадка из соломы

Минск, Заводской

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Венки хвойные 40 см

23 р.

Венки хвойные 40 см

Минск, Заводской

Икона

3 р.

Икона

Минск, Заводской

Лейка маленькая декоративная

7 р.

Лейка маленькая декоративная

Минск, Заводской

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Сухоцветы

5 р.

Сухоцветы

Минск, Заводской

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Рога оленя на медальоне

400 р.

Рога оленя на медальоне

Минск, Заводской

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Подставки под кухонные аксессуары, сахарница.

Договорная

Подставки под кухонные аксессуары, сахарница.

Минск, Заводской

Картина красками

Договорная

Картина красками

Минск, Заводской

Ветки от старой ели

Договорная

Ветки от старой ели

Минск, Заводской

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ЗЕРКАЛО НАПОЛЬНОЕ СКИДКА 20 ПРОЦЕНТОВ

140 р.

ЗЕРКАЛО НАПОЛЬНОЕ СКИДКА 20 ПРОЦЕНТОВ

Минск, Заводской

Часы с натуральными камнями

100 р.

Часы с натуральными камнями

Минск, Заводской

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Часы Romica настольные

100 р.

Часы Romica настольные

Минск, Заводской

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Фоторамки

5 р.

Фоторамки

Минск, Заводской

Статуэтка Гуцул Коростень в идеале

65 р.

Статуэтка Гуцул Коростень в идеале

Минск, Заводской

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Статуэтка рыба 32 см цветное гутное стекло ручная

20 р.

Статуэтка рыба 32 см цветное гутное стекло ручная

Минск, Заводской

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Зеркало

100 р.

Зеркало

Минск, Заводской

ракушки

Бесплатно

ракушки

Минск, Заводской

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Трельяж б/у

20 р.

Трельяж б/у

Минск, Заводской

В коробке новая шкатулка с натуральным шёлком

14.99 р.

В коробке новая шкатулка с натуральным шёлком

Минск, Заводской

Часы настенные с сбоем (времен СССР) на запчасти

70 р.

Часы настенные с сбоем (времен СССР) на запчасти

Минск, Заводской

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Медальон для трофеев охота/рыбалка

50 р.

Медальон для трофеев охота/рыбалка

Минск, Заводской

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Картина «Давид»

135 р.

Картина «Давид»

Минск, Заводской

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Хенд мейд

Договорная

Хенд мейд

Минск, Заводской

Статуэтка ''Кот''

10 р.

Статуэтка ''Кот''

Минск, Заводской

Статуэтка. Бюст женский. 3д печать.

49 р.

Статуэтка. Бюст женский. 3д печать.

Минск, Заводской

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Часы настенные деревянные

25 р.

Часы настенные деревянные

Минск, Заводской

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Статуэтки

Договорная

Статуэтки

Минск, Заводской

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Часы Янтарь, СССР, настенные

80 р.

Часы Янтарь, СССР, настенные

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Зеркало Алмаз-Люкс 8с-С/032

Онлайн-заказ

95.96 р.

Зеркало Алмаз-Люкс 8с-С/032

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Riho F41306008031

Онлайн-заказ

479.37 р.

Зеркало Riho F41306008031

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Greta 50x80 / greta-50x80dcl

Онлайн-заказ

442 р.

Зеркало Пекам Greta 50x80 / greta-50x80dcl

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Greta 80x80 / greta-80x80d

Онлайн-заказ

454 р.

Зеркало Пекам Greta 80x80 / greta-80x80d

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам GretaFly 60x90 / GretaFly-60x90dp

Онлайн-заказ

498 р.

Зеркало Пекам GretaFly 60x90 / GretaFly-60x90dp

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Ring 1 70x70 / Ring1-70x70dcl

Онлайн-заказ

468 р.

Зеркало Пекам Ring 1 70x70 / Ring1-70x70dcl

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Aralia Led Black 90x70

Онлайн-заказ

534 р.

Зеркало Континент Aralia Led Black 90x70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Aquanet Палермо 12085 Led / 196647

Онлайн-заказ

745 р.

Зеркало Aquanet Палермо 12085 Led / 196647

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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