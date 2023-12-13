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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Заводском районе Минска

Металл рамы железные швеллер уголок духтавор

Договорная

Металл рамы железные швеллер уголок духтавор

Минск, Заводской

Метчики,плашки,зенкер,цековка, зенковк,втулки пер.

Договорная

Метчики,плашки,зенкер,цековка, зенковк,втулки пер.

Минск, Заводской

Подшипник 607 z

2 р.

Подшипник 607 z

Минск, Заводской

Гвоздодёр из арматуры

10 р.

Гвоздодёр из арматуры

Минск, Заводской

Дюбель пластиковый

Договорная

Дюбель пластиковый

Минск, Заводской

Гравер

250 р.

Гравер

Минск, Заводской

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Зарядное устройство

7 р.

Зарядное устройство

Минск, Заводской

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Шлифмашина ленточная

180 р.

Шлифмашина ленточная

Минск, Заводской

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Реноватор DeWALT DCS356NT dcs356e1t dcs356n dcs356

730 р.

Реноватор DeWALT DCS356NT dcs356e1t dcs356n dcs356

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Ударный безщеточный гайковерт Ryobi RIW18X-0 на 900Hm

600 р.

Ударный безщеточный гайковерт Ryobi RIW18X-0 на 900Hm

Минск, Заводской

Зубило

10 р.

Зубило

Минск, Заводской

Металл рамы железные швеллер уголок духтавор

Договорная

Металл рамы железные швеллер уголок духтавор

Минск, Заводской

Круги шлифовальные

10 р.

Круги шлифовальные

Минск, Заводской

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Круги отрезные

5 р.

Круги отрезные

Минск, Заводской

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Круг точильный

3 р.

Круг точильный

Минск, Заводской

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Аккумулятор и зарядное Worx WA3601,

250 р.

Аккумулятор и зарядное Worx WA3601,

Минск, Заводской

Детектор электропроводки КС-098-YB.

30 р.

Детектор электропроводки КС-098-YB.

Минск, Заводской

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Стусло

60 р.

Стусло

Минск, Заводской

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Аккумулятор DeWALT DCBP034 POWERSTACK 1.7 Ah

240 р.

Аккумулятор DeWALT DCBP034 POWERSTACK 1.7 Ah

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Щиток защитный

15 р.

Щиток защитный

Минск, Заводской

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Молоток плотницкий

10 р.

Молоток плотницкий

Минск, Заводской

Захват клещи для бордюрного камня

100 р.

Захват клещи для бордюрного камня

Минск, Заводской

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Фреза алмазная Distar

85 р.

Фреза алмазная Distar

Минск, Заводской

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DeWALT DCB118 зарядное устройство flexvolt

270 р.

DeWALT DCB118 зарядное устройство flexvolt

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Набор болгарка Гайковерт dewalt

380 р.

Набор болгарка Гайковерт dewalt

Минск, Заводской

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Кейс , чемодан , серого цвета , пластиковый

20 р.

Кейс , чемодан , серого цвета , пластиковый

Минск, Заводской

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Зарядное устройство от шуруповерта Makita 10,8v

30 р.

Зарядное устройство от шуруповерта Makita 10,8v

Минск, Заводской

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Электроплиткорез Husqvarna 730 .

1 500 р.

Электроплиткорез Husqvarna 730 .

Минск, Заводской

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Краскопуль СССР

10 р.

Краскопуль СССР

Минск, Заводской

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Линейка для обрезки обоев 600 мм

17.96 р.

Линейка для обрезки обоев 600 мм

Минск, Заводской

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Стусло 2 шт.

8 р.

Стусло 2 шт.

Минск, Заводской

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Валик игольчатый для гипсокартонна

15.97 р.

Валик игольчатый для гипсокартонна

Минск, Заводской

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Лопата для уборки снега .Пишите или звоните чтоб з

40 р.

Лопата для уборки снега .Пишите или звоните чтоб з

Минск, Заводской

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Зарядное устройство Husqvarna

200 р.

Зарядное устройство Husqvarna

Минск, Заводской

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Пояс монтажника DeWalt

205 р.

Пояс монтажника DeWalt

Минск, Заводской

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Аккумулятор Makita BL1860 (18в/6ah)

280 р.

Аккумулятор Makita BL1860 (18в/6ah)

Минск, Заводской

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Строй инструмент.

5 р.

Строй инструмент.

Минск, Заводской

Буры по бетону 3 шт

10 р.

Буры по бетону 3 шт

Минск, Заводской

Инструменты

Договорная

Инструменты

Минск, Заводской

Круг отрезной

Договорная

Круг отрезной

Минск, Заводской

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Пистолет пороховой монтажный HILTI DX E72

200 р.

Пистолет пороховой монтажный HILTI DX E72

Минск, Заводской

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Головки

1 р.

Головки

Минск, Заводской

Ручная дрель. Молоточки.

25 р.

Ручная дрель. Молоточки.

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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