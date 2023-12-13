Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Заводском районе Минска
Договорная
Металл рамы железные швеллер уголок духтавор
Минск, Заводской
Договорная
Метчики,плашки,зенкер,цековка, зенковк,втулки пер.
Минск, Заводской
2 р.
Подшипник 607 z
Минск, Заводской
10 р.
Гвоздодёр из арматуры
Минск, Заводской
Договорная
Дюбель пластиковый
Минск, Заводской
250 р.
Гравер
Минск, Заводской
7 р.
Зарядное устройство
Минск, Заводской
180 р.
Шлифмашина ленточная
Минск, Заводской
730 р.
Реноватор DeWALT DCS356NT dcs356e1t dcs356n dcs356
Минск, Заводской
600 р.
Ударный безщеточный гайковерт Ryobi RIW18X-0 на 900Hm
Минск, Заводской
10 р.
Зубило
Минск, Заводской
Договорная
Металл рамы железные швеллер уголок духтавор
Минск, Заводской
10 р.
Круги шлифовальные
Минск, Заводской
5 р.
Круги отрезные
Минск, Заводской
3 р.
Круг точильный
Минск, Заводской
250 р.
Аккумулятор и зарядное Worx WA3601,
Минск, Заводской
30 р.
Детектор электропроводки КС-098-YB.
Минск, Заводской
60 р.
Стусло
Минск, Заводской
240 р.
Аккумулятор DeWALT DCBP034 POWERSTACK 1.7 Ah
Минск, Заводской
15 р.
Щиток защитный
Минск, Заводской
10 р.
Молоток плотницкий
Минск, Заводской
100 р.
Захват клещи для бордюрного камня
Минск, Заводской
85 р.
Фреза алмазная Distar
Минск, Заводской
270 р.
DeWALT DCB118 зарядное устройство flexvolt
Минск, Заводской
380 р.
Набор болгарка Гайковерт dewalt
Минск, Заводской
20 р.
Кейс , чемодан , серого цвета , пластиковый
Минск, Заводской
30 р.
Зарядное устройство от шуруповерта Makita 10,8v
Минск, Заводской
1 500 р.
Электроплиткорез Husqvarna 730 .
Минск, Заводской
10 р.
Краскопуль СССР
Минск, Заводской
17.96 р.
Линейка для обрезки обоев 600 мм
Минск, Заводской
8 р.
Стусло 2 шт.
Минск, Заводской
15.97 р.
Валик игольчатый для гипсокартонна
Минск, Заводской
40 р.
Лопата для уборки снега .Пишите или звоните чтоб з
Минск, Заводской
200 р.
Зарядное устройство Husqvarna
Минск, Заводской
205 р.
Пояс монтажника DeWalt
Минск, Заводской
280 р.
Аккумулятор Makita BL1860 (18в/6ah)
Минск, Заводской
5 р.
Строй инструмент.
Минск, Заводской
10 р.
Буры по бетону 3 шт
Минск, Заводской
Договорная
Инструменты
Минск, Заводской
Договорная
Круг отрезной
Минск, Заводской
200 р.
Пистолет пороховой монтажный HILTI DX E72
Минск, Заводской
1 р.
Головки
Минск, Заводской
25 р.
Ручная дрель. Молоточки.
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
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129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
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58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
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24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
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65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный
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614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
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36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
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35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
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34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный