Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Заводском районе Минска
80 р.
Ботинки времён СССР
Минск, Заводской
20 р.
Бекеша СССР
Минск, Заводской
8 р.
Веретена старинные
Минск, Заводской
10 р.
Серьги винтажные
Минск, Заводской
7 р.
ИГРУШКИ СССР, стекло
Минск, Заводской
15 р.
ИГРУШКИ СССР
Минск, Заводской
10 р.
Елочные украшения времен СССР
Минск, Заводской
80 р.
Продам баты 1680
Минск, Заводской
Договорная
Открытки
Минск, Заводской
24 р.
Фильмоскоп ''Радуга'' ретро из ссср
Минск, Заводской
18 р.
Кукла
Минск, Заводской
23 р.
Ваза хрустальная
Минск, Заводской
23 р.
Ваза хрусталь
Минск, Заводской
10 р.
Шкатулка
Минск, Заводской
15 р.
Бра (светильник) из СССР
Минск, Заводской
10 р.
Подстаканник и стакан СССР
Минск, Заводской
25 р.
брошь винтажная
Минск, Заводской
25 р.
набор елочных шаров
Минск, Заводской
40 р.
Пластинки
Минск, Заводской
15 р.
Пластинка
Минск, Заводской
20 р.
Часы луч
Минск, Заводской
30 р.
Санки СССР, складные
Минск, Заводской
20 р.
Вафельница из СССР
Минск, Заводской
50 р.
Антиквариат
Минск, Заводской
70 р.
Бокалы Чехословакия (СССР)
Минск, Заводской
35 р.
Ступка латунь хромированная
Минск, Заводской
200 р.
Антиквариат
Минск, Заводской
0.40 р.
Подвесы для елочных игрушек 90 шт.
Минск, Заводской
Договорная
Рамка под выключатель СССР
Минск, Заводской
70 р.
БОКАЛЫ, Богемское стекло (СССР)
Минск, Заводской
60 р.
Антиквариат
Минск, Заводской
4 р.
Ложки мельхиоровые из СССР
Минск, Заводской
50 р.
Бритва Спутник СССР работает ручная
Минск, Заводской
50 р.
Электробритва СССР работает
Минск, Заводской
50 р.
Фильмоскоп БССР Радуга работает
Минск, Заводской
Договорная
Сервизы СССР
Минск, Заводской
15 р.
Поднос СССР
Минск, Заводской
1 200 р.
Столик
Минск, Заводской
35 р.
Ваза. Конфетница.
Минск, Заводской
Договорная
Стереоскоп
Минск, Заводской
Договорная
Сумка СССР
Минск, Заводской
30 р.
Молочник
Минск, Заводской
80 р.
Винтажный журнальный столик
Минск, Заводской