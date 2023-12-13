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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Заводском районе Минска

Ботинки времён СССР

80 р.

Ботинки времён СССР

Минск, Заводской

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Бекеша СССР

20 р.

Бекеша СССР

Минск, Заводской

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Веретена старинные

8 р.

Веретена старинные

Минск, Заводской

Серьги винтажные

10 р.

Серьги винтажные

Минск, Заводской

ИГРУШКИ СССР, стекло

7 р.

ИГРУШКИ СССР, стекло

Минск, Заводской

ИГРУШКИ СССР

15 р.

ИГРУШКИ СССР

Минск, Заводской

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Елочные украшения времен СССР

10 р.

Елочные украшения времен СССР

Минск, Заводской

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Продам баты 1680

80 р.

Продам баты 1680

Минск, Заводской

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Открытки

Договорная

Открытки

Минск, Заводской

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Фильмоскоп ''Радуга'' ретро из ссср

24 р.

Фильмоскоп ''Радуга'' ретро из ссср

Минск, Заводской

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Кукла

18 р.

Кукла

Минск, Заводской

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Ваза хрустальная

23 р.

Ваза хрустальная

Минск, Заводской

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Ваза хрусталь

23 р.

Ваза хрусталь

Минск, Заводской

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Шкатулка

10 р.

Шкатулка

Минск, Заводской

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Бра (светильник) из СССР

15 р.

Бра (светильник) из СССР

Минск, Заводской

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Подстаканник и стакан СССР

10 р.

Подстаканник и стакан СССР

Минск, Заводской

брошь винтажная

25 р.

брошь винтажная

Минск, Заводской

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набор елочных шаров

25 р.

набор елочных шаров

Минск, Заводской

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Пластинки

40 р.

Пластинки

Минск, Заводской

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Пластинка

15 р.

Пластинка

Минск, Заводской

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Часы луч

20 р.

Часы луч

Минск, Заводской

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Санки СССР, складные

30 р.

Санки СССР, складные

Минск, Заводской

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Вафельница из СССР

20 р.

Вафельница из СССР

Минск, Заводской

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Антиквариат

50 р.

Антиквариат

Минск, Заводской

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Бокалы Чехословакия (СССР)

70 р.

Бокалы Чехословакия (СССР)

Минск, Заводской

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Ступка латунь хромированная

35 р.

Ступка латунь хромированная

Минск, Заводской

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Антиквариат

200 р.

Антиквариат

Минск, Заводской

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Подвесы для елочных игрушек 90 шт.

0.40 р.

Подвесы для елочных игрушек 90 шт.

Минск, Заводской

Рамка под выключатель СССР

Договорная

Рамка под выключатель СССР

Минск, Заводской

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БОКАЛЫ, Богемское стекло (СССР)

70 р.

БОКАЛЫ, Богемское стекло (СССР)

Минск, Заводской

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Антиквариат

60 р.

Антиквариат

Минск, Заводской

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Ложки мельхиоровые из СССР

4 р.

Ложки мельхиоровые из СССР

Минск, Заводской

Бритва Спутник СССР работает ручная

50 р.

Бритва Спутник СССР работает ручная

Минск, Заводской

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Электробритва СССР работает

50 р.

Электробритва СССР работает

Минск, Заводской

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Фильмоскоп БССР Радуга работает

50 р.

Фильмоскоп БССР Радуга работает

Минск, Заводской

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Сервизы СССР

Договорная

Сервизы СССР

Минск, Заводской

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Поднос СССР

15 р.

Поднос СССР

Минск, Заводской

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Столик

1 200 р.

Столик

Минск, Заводской

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Ваза. Конфетница.

35 р.

Ваза. Конфетница.

Минск, Заводской

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Стереоскоп

Договорная

Стереоскоп

Минск, Заводской

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Сумка СССР

Договорная

Сумка СССР

Минск, Заводской

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Молочник

30 р.

Молочник

Минск, Заводской

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Винтажный журнальный столик

80 р.

Винтажный журнальный столик

Минск, Заводской

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