Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Заводском районе Минска
10 р.
Коллекционные миньоны из Мака.
Минск, Заводской
Договорная
Домино времен ссср
Минск, Заводской
3 299 р.
Царские 15 рублей
Минск, Заводской
190 р.
Ковёр утро в сосновом лесу
Минск, Заводской
8 р.
Натуральный перламутр новые серьги, кулон подвеска
Минск, Заводской
30 р.
Магнитофон легенда 404
Минск, Заводской
6 р.
Столовые приборы мельхиор нмц
Минск, Заводской
Договорная
Греция. 2 евро. Археологический комплекс Филиппы
Минск, Заводской
10 р.
Набор из часов, разные марки, на восстановление
Минск, Заводской
100 р.
Книга 1914 года том 13 Аксаков
Минск, Заводской
Договорная
Елочная игрушка в реставрацию
Минск, Заводской
30 р.
Самовар электрический
Минск, Заводской
100 р.
Ваза
Минск, Заводской
200 р.
Люстра Чехословакия стекло винтаж
Минск, Заводской
6 р.
1959 СКУЛЬПТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СССР
Минск, Заводской
150 р.
Елочные игрушки
Минск, Заводской
7 р.
Антиквариат
Минск, Заводской
150 р.
Елочные игрушки гдр ссср
Минск, Заводской
Договорная
Открытки советских спортсменов с автографами
Минск, Заводской
1 р.
Значки,медаль.
Минск, Заводской
8 р.
Новогодние игрушки
Минск, Заводской
5 р.
Две маленькие куколки
Минск, Заводской
35 р.
Винтажная пудреница
Минск, Заводской
40 р.
Малахитовая шкатулка и малахитовые бусы
Минск, Заводской
Договорная
Логарифмические линейки из далекого прошлого
Минск, Заводской
15 р.
Фарфоровый сервиз чайный
Минск, Заводской
1 200 р.
Столик
Минск, Заводской
5 р.
Чашка с блюдцем салатник Полонное
Минск, Заводской
45 р.
Открытки с конвертами,
Минск, Заводской
50 р.
Диапроектор этюд
Минск, Заводской
65 р.
Деревянные шахматы БССР
Минск, Заводской
20 р.
Набор СССР. ПРОДАН
Минск, Заводской
70 р.
Большие деревянные шахматы
Минск, Заводской
Договорная
Магнит-Открывашка
Минск, Заводской
Договорная
Плакаты Metal Групп
Минск, Заводской
50 р.
Новогодние бусы для ёлки 50- х
Минск, Заводской
Договорная
Граммофон
Минск, Заводской
45 р.
часы Восток
Минск, Заводской
45 р.
часы ''Ракета''
Минск, Заводской
1 р.
СССР. Монеты 50 копеек.
Минск, Заводской
8 р.
Юбилейные монеты 2 евро. UNC
Минск, Заводской
80 р.
Ботинки времён СССР
Минск, Заводской
20 р.
Колокольчики коллекционные
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский