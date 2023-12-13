logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Заводском районе Минска

Коллекционные миньоны из Мака.

10 р.

Коллекционные миньоны из Мака.

Минск, Заводской

Домино времен ссср

Договорная

Домино времен ссср

Минск, Заводской

badge-icon
Царские 15 рублей

3 299 р.

Царские 15 рублей

Минск, Заводской

badge-icon
Ковёр утро в сосновом лесу

190 р.

Ковёр утро в сосновом лесу

Минск, Заводской

badge-icon
Натуральный перламутр новые серьги, кулон подвеска

8 р.

Натуральный перламутр новые серьги, кулон подвеска

Минск, Заводской

Магнитофон легенда 404

30 р.

Магнитофон легенда 404

Минск, Заводской

badge-icon
Столовые приборы мельхиор нмц

6 р.

Столовые приборы мельхиор нмц

Минск, Заводской

Греция. 2 евро. Археологический комплекс Филиппы

Договорная

Греция. 2 евро. Археологический комплекс Филиппы

Минск, Заводской

Набор из часов, разные марки, на восстановление

10 р.

Набор из часов, разные марки, на восстановление

Минск, Заводской

badge-icon
Книга 1914 года том 13 Аксаков

100 р.

Книга 1914 года том 13 Аксаков

Минск, Заводской

badge-icon
Елочная игрушка в реставрацию

Договорная

Елочная игрушка в реставрацию

Минск, Заводской

badge-icon
Самовар электрический

30 р.

Самовар электрический

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Ваза

100 р.

Ваза

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Люстра Чехословакия стекло винтаж

200 р.

Люстра Чехословакия стекло винтаж

Минск, Заводской

badge-icon
1959 СКУЛЬПТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СССР

6 р.

1959 СКУЛЬПТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СССР

Минск, Заводской

Елочные игрушки

150 р.

Елочные игрушки

Минск, Заводской

badge-icon
Антиквариат

7 р.

Антиквариат

Минск, Заводской

Елочные игрушки гдр ссср

150 р.

Елочные игрушки гдр ссср

Минск, Заводской

badge-icon
Открытки советских спортсменов с автографами

Договорная

Открытки советских спортсменов с автографами

Минск, Заводской

Значки,медаль.

1 р.

Значки,медаль.

Минск, Заводской

Новогодние игрушки

8 р.

Новогодние игрушки

Минск, Заводской

Две маленькие куколки

5 р.

Две маленькие куколки

Минск, Заводской

badge-icon
Винтажная пудреница

35 р.

Винтажная пудреница

Минск, Заводской

badge-icon
Малахитовая шкатулка и малахитовые бусы

40 р.

Малахитовая шкатулка и малахитовые бусы

Минск, Заводской

badge-icon
Логарифмические линейки из далекого прошлого

Договорная

Логарифмические линейки из далекого прошлого

Минск, Заводской

Фарфоровый сервиз чайный

15 р.

Фарфоровый сервиз чайный

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Столик

1 200 р.

Столик

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Чашка с блюдцем салатник Полонное

5 р.

Чашка с блюдцем салатник Полонное

Минск, Заводской

badge-icon
Открытки с конвертами,

45 р.

Открытки с конвертами,

Минск, Заводской

badge-icon
Диапроектор этюд

50 р.

Диапроектор этюд

Минск, Заводской

badge-icon
Деревянные шахматы БССР

65 р.

Деревянные шахматы БССР

Минск, Заводской

badge-icon
Набор СССР. ПРОДАН

20 р.

Набор СССР. ПРОДАН

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Большие деревянные шахматы

70 р.

Большие деревянные шахматы

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Магнит-Открывашка

Договорная

Магнит-Открывашка

Минск, Заводской

badge-icon
Плакаты Metal Групп

Договорная

Плакаты Metal Групп

Минск, Заводской

badge-icon
Новогодние бусы для ёлки 50- х

50 р.

Новогодние бусы для ёлки 50- х

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Граммофон

Договорная

Граммофон

Минск, Заводской

badge-icon
часы Восток

45 р.

часы Восток

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
часы ''Ракета''

45 р.

часы ''Ракета''

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
СССР. Монеты 50 копеек.

1 р.

СССР. Монеты 50 копеек.

Минск, Заводской

Юбилейные монеты 2 евро. UNC

8 р.

Юбилейные монеты 2 евро. UNC

Минск, Заводской

Ботинки времён СССР

80 р.

Ботинки времён СССР

Минск, Заводской

badge-icon
Колокольчики коллекционные

20 р.

Колокольчики коллекционные

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм