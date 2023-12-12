Товары от Куфар Маркета
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Прочая сантехника в Заводском районе Минска
Договорная
Заглушки
Минск, Заводской
Договорная
Труборез
Минск, Заводской
5 р.
Эксцентрики на смеситель
Минск, Заводской
10 р.
Шланги. Гибкая подводка воды.
Минск, Заводской
Договорная
Обогрев дома
Минск, Заводской
700 р.
Канализационная установка
Минск, Заводской
494 р.
Система инсталляции для унитаза GROHE Rapid SL
Минск, Заводской
150 р.
печка буржуйка в гараж
Минск, Заводской
5 р.
Держатель для душа
Минск, Заводской
20 р.
Шаровый кран
Минск, Заводской
60 р.
Шаровый кран
Минск, Заводской
15 р.
Шаровый кран диаметр 25
Минск, Заводской
Договорная
к печке плита чугунная, вьюшка, двери,колосники
Минск, Заводской
10 р.
Сантехническая уплотнительная нить SPRINT
Минск, Заводской
20 р.
Люк сантехнический, распашной 75×80
Минск, Заводской
220 р.
Электропривод задвижки воды, или вентиляции.
Минск, Заводской
Договорная
Термостат Danfoss
Минск, Заводской
Договорная
Wilo DrainLift KH 32
Минск, Заводской
250 р.
Отработка , масло отработанное для отопление
Минск, Заводской
0.50 р.
Маховик (барашек) для крана, вентеля
Минск, Заводской
5 р.
Насадка для воды
Минск, Заводской
300 р.
Регулятор (электропривод)горячей воды.
Минск, Заводской
330 р.
Труба нержавейка. Диаметр 125.дымоход
Минск, Заводской
20 р.
Расширительный бачок
Минск, Заводской
25 р.
Краны маевского
Минск, Заводской
20 р.
Змеевик хром
Минск, Заводской
Договорная
Прибор для труб
Минск, Заводской
7 р.
Для сантехнических работ
Минск, Заводской
160 р.
Водонагреватель 50 л
Минск, Заводской
200 р.
Душевой поддон
Минск, Заводской
299 р.
Теплосчетчик Sensonic ll
Минск, Заводской
10 р.
Дверца люка 32×42 см. Открываемая дверка 29×39
Минск, Заводской
170 р.
Тройник НПВХ 315х315х87,5
Минск, Заводской
5 р.
Шланг наливной
Минск, Заводской
5 р.
Шланг наливной
Минск, Заводской
Договорная
Крепеж хомут для труб
Минск, Заводской
3 р.
Решетка вентиляции
Минск, Заводской
10 р.
Барашки к смесителю
Минск, Заводской
15 р.
Впускной клапан для унитаза ALCAPLAST
Минск, Заводской
30 р.
Шаровый кран (смотреть фото)цена за всё
Минск, Заводской
1 р.
Волокно льняное сантехническон
Минск, Заводской
150 р.
Змеевик из нержавейки
Минск, Заводской
190 р.
Струбцина держатель для труб
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
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553 р.
Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша
Могилевская, Бобруйск
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1 043.20 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399
Минск, Центральный
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1 043.19 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406
Минск, Центральный
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230.88 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП
Минск, Центральный
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235.62 р.
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026
Минск, Центральный
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
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977.10 р.
Гидроаккумулятор Wester WAV 300
Могилевская, Бобруйск
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395.82 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100
Минск, Центральный