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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Заводском районе Минска

Заглушки

Договорная

Заглушки

Минск, Заводской

Труборез

Договорная

Труборез

Минск, Заводской

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Эксцентрики на смеситель

5 р.

Эксцентрики на смеситель

Минск, Заводской

Шланги. Гибкая подводка воды.

10 р.

Шланги. Гибкая подводка воды.

Минск, Заводской

Обогрев дома

Договорная

Обогрев дома

Минск, Заводской

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Канализационная установка

700 р.

Канализационная установка

Минск, Заводской

Система инсталляции для унитаза GROHE Rapid SL

494 р.

Система инсталляции для унитаза GROHE Rapid SL

Минск, Заводской

печка буржуйка в гараж

150 р.

печка буржуйка в гараж

Минск, Заводской

Держатель для душа

5 р.

Держатель для душа

Минск, Заводской

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Шаровый кран

20 р.

Шаровый кран

Минск, Заводской

Шаровый кран

60 р.

Шаровый кран

Минск, Заводской

Шаровый кран диаметр 25

15 р.

Шаровый кран диаметр 25

Минск, Заводской

к печке плита чугунная, вьюшка, двери,колосники

Договорная

к печке плита чугунная, вьюшка, двери,колосники

Минск, Заводской

Сантехническая уплотнительная нить SPRINT

10 р.

Сантехническая уплотнительная нить SPRINT

Минск, Заводской

Люк сантехнический, распашной 75×80

20 р.

Люк сантехнический, распашной 75×80

Минск, Заводской

Электропривод задвижки воды, или вентиляции.

220 р.

Электропривод задвижки воды, или вентиляции.

Минск, Заводской

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Термостат Danfoss

Договорная

Термостат Danfoss

Минск, Заводской

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Wilo DrainLift KH 32

Договорная

Wilo DrainLift KH 32

Минск, Заводской

Отработка , масло отработанное для отопление

250 р.

Отработка , масло отработанное для отопление

Минск, Заводской

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Маховик (барашек) для крана, вентеля

0.50 р.

Маховик (барашек) для крана, вентеля

Минск, Заводской

Насадка для воды

5 р.

Насадка для воды

Минск, Заводской

Регулятор (электропривод)горячей воды.

300 р.

Регулятор (электропривод)горячей воды.

Минск, Заводской

Труба нержавейка. Диаметр 125.дымоход

330 р.

Труба нержавейка. Диаметр 125.дымоход

Минск, Заводской

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Расширительный бачок

20 р.

Расширительный бачок

Минск, Заводской

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Краны маевского

25 р.

Краны маевского

Минск, Заводской

Змеевик хром

20 р.

Змеевик хром

Минск, Заводской

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Прибор для труб

Договорная

Прибор для труб

Минск, Заводской

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Для сантехнических работ

7 р.

Для сантехнических работ

Минск, Заводской

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Водонагреватель 50 л

160 р.

Водонагреватель 50 л

Минск, Заводской

Душевой поддон

200 р.

Душевой поддон

Минск, Заводской

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Теплосчетчик Sensonic ll

299 р.

Теплосчетчик Sensonic ll

Минск, Заводской

Дверца люка 32×42 см. Открываемая дверка 29×39

10 р.

Дверца люка 32×42 см. Открываемая дверка 29×39

Минск, Заводской

170 р.

Тройник НПВХ 315х315х87,5

Минск, Заводской

Шланг наливной

5 р.

Шланг наливной

Минск, Заводской

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Шланг наливной

5 р.

Шланг наливной

Минск, Заводской

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Крепеж хомут для труб

Договорная

Крепеж хомут для труб

Минск, Заводской

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Решетка вентиляции

3 р.

Решетка вентиляции

Минск, Заводской

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Барашки к смесителю

10 р.

Барашки к смесителю

Минск, Заводской

Впускной клапан для унитаза ALCAPLAST

15 р.

Впускной клапан для унитаза ALCAPLAST

Минск, Заводской

Шаровый кран (смотреть фото)цена за всё

30 р.

Шаровый кран (смотреть фото)цена за всё

Минск, Заводской

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Волокно льняное сантехническон

1 р.

Волокно льняное сантехническон

Минск, Заводской

Змеевик из нержавейки

150 р.

Змеевик из нержавейки

Минск, Заводской

Струбцина держатель для труб

190 р.

Струбцина держатель для труб

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Онлайн-заказ

553 р.

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
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400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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