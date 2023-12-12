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Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Защитные пленки и стекла для телефонов в Заводском районе Минска

Защитные стекла для Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro

4.99 р.

Защитные стекла для Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro

Минск, Заводской

XIAOMI 6.7.7A. И другие

8 р.

XIAOMI 6.7.7A. И другие

Минск, Заводской

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защита на камеру iphone 13

15 р.

защита на камеру iphone 13

Минск, Заводской

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Гидрогелевая пленка на экран для Honor70

6 р.

Гидрогелевая пленка на экран для Honor70

Минск, Заводской

Пленка для телефона

10 р.

Пленка для телефона

Минск, Заводской

Защитное стекло на 7/8 айфон

5 р.

Защитное стекло на 7/8 айфон

Минск, Заводской

Защитное стекло на iPhone 13 Pro Max

10 р.

Защитное стекло на iPhone 13 Pro Max

Минск, Заводской

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Защитные стекла Digitalpart Full Glue IPhone 15, 15 pro, Xr, 11, 12, 12 Pro, 14, 14 Pro, 14 Pro Max

5 р.

Защитные стекла Digitalpart Full Glue IPhone 15, 15 pro, Xr, 11, 12, 12 Pro, 14, 14 Pro, 14 Pro Max

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPhone 15, 15 pro, 15 pro max, 14, 13, 12 pro

5 р.

Защитное стекло iPhone 15, 15 pro, 15 pro max, 14, 13, 12 pro

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Защитные стекла Atomic для смартфонов

3 р.

Защитные стекла Atomic для смартфонов

Минск, Заводской

Защит.матовое стекло

10 р.

Защит.матовое стекло

Минск, Заводской

Защитное стекло Xiaomi redmi note 10/10s/11/11s/12

6 р.

Защитное стекло Xiaomi redmi note 10/10s/11/11s/12

Минск, Заводской

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Чехол и стекло ZTE Bladе V30 Vita

5 р.

Чехол и стекло ZTE Bladе V30 Vita

Минск, Заводской

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Защитные линзы для iPhone 14 pro и pro max(стекло)

6 р.

Защитные линзы для iPhone 14 pro и pro max(стекло)

Минск, Заводской

Защитное стекло для телефона

10 р.

Защитное стекло для телефона

Минск, Заводской

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Защитное стекло на Redmi note 8 pro

5 р.

Защитное стекло на Redmi note 8 pro

Минск, Заводской

Универсальная защитная плёнка (в комплекте 2 шт)

5 р.

Универсальная защитная плёнка (в комплекте 2 шт)

Минск, Заводской

Защитное стекло ESD Anti-Static IPhone 12/12 pro, 13, 13 pro, 14, 14 pro

9.99 р.

Защитное стекло ESD Anti-Static IPhone 12/12 pro, 13, 13 pro, 14, 14 pro

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Защитное стекло на iPhone SE 2020

5 р.

Защитное стекло на iPhone SE 2020

Минск, Заводской

Стёкла айфон 6s -2 за 5 руб

5 р.

Стёкла айфон 6s -2 за 5 руб

Минск, Заводской

Защитное стекло huawei y5

5 р.

Защитное стекло huawei y5

Минск, Заводской

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Новое защитное стекло для xiaomi redmi note 9

10 р.

Новое защитное стекло для xiaomi redmi note 9

Минск, Заводской

защитное стекло

15 р.

защитное стекло

Минск, Заводской

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Защитное стекло на Apple

16 р.

Защитное стекло на Apple

Минск, Заводской

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Чехол Clear case iPhone 13 Pro / Pro Max

35 р.

Чехол Clear case iPhone 13 Pro / Pro Max

Минск, Заводской

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Стекло защитное для Redmi Note 8

1 р.

Стекло защитное для Redmi Note 8

Минск, Заводской

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Защитное стекло Huawei honor view

5 р.

Защитное стекло Huawei honor view

Минск, Заводской

Защитное стекло iPhone 14 pro

10 р.

Защитное стекло iPhone 14 pro

Минск, Заводской

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Redmi Note 10/Pro/10pro чехол стекла защитн Xiaomi

4.99 р.

Redmi Note 10/Pro/10pro чехол стекла защитн Xiaomi

Минск, Заводской

13mini iPhone стекло защита камеры

5 р.

13mini iPhone стекло защита камеры

Минск, Заводской

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Защитное стекло iPhone 13 pro max 14 +

5 р.

Защитное стекло iPhone 13 pro max 14 +

Минск, Заводской

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Защитное стекло iPhone 13 Pro

10 р.

Защитное стекло iPhone 13 Pro

Минск, Заводской

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Защитные пленки для Айфона 5. Высылаю

1 р.

Защитные пленки для Айфона 5. Высылаю

Минск, Заводской

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Гидрогелевая пленка для телефона Xiaomi Mi A3

10 р.

Гидрогелевая пленка для телефона Xiaomi Mi A3

Минск, Заводской

Стекло защитное Digitalpart FG для Xiaomi 11T/11T Pro, Redmi 10A, A1/A1+, Note 10 Pro, Note 12S

8 р.

Стекло защитное Digitalpart FG для Xiaomi 11T/11T Pro, Redmi 10A, A1/A1+, Note 10 Pro, Note 12S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Защитное стекло редми 7(в т.ч.ноут) 3 шт.

16 р.

Защитное стекло редми 7(в т.ч.ноут) 3 шт.

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

6 р.

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

Гродно

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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