logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для телефонов
Bluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Заводском районе Минска

Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2
vip

89.99 р.

Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2

Минск, Заводской

badge-icon
чехол на iphone 11

10 р.

чехол на iphone 11

Минск, Заводской

чехол на iphone X

10 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

чехол на iphone X

20 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

badge-icon
чехол на iphone X

10 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

Чехол IP 11

5 р.

Чехол IP 11

Минск, Заводской

Карта памяти MicroSD SAMSUNG EVO PLUS 512 GB

130 р.

Карта памяти MicroSD SAMSUNG EVO PLUS 512 GB

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Чехол на 11 айфон

Бесплатно

Чехол на 11 айфон

Минск, Заводской

Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум

10 р.

Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Наушники HUAWEI free buds 5i

160 р.

Наушники HUAWEI free buds 5i

Минск, Заводской

badge-icon
Чехлы для телефона.

5 р.

Чехлы для телефона.

Минск, Заводской

Турбо - зарядное устройство Xiaomi 33w

35 р.

Турбо - зарядное устройство Xiaomi 33w

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Зарядное устройство для apple / iPhone / айфона

35 р.

Зарядное устройство для apple / iPhone / айфона

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Блок для быстрой зарядки Apple iPhone 20W USB-C

28 р.

Блок для быстрой зарядки Apple iPhone 20W USB-C

Минск, Заводской

badge-icon
Защитные стекла для Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro

4.99 р.

Защитные стекла для Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro

Минск, Заводской

Чехол iPhone X XS Max XR 11 Pro Чехлы Бампер Case

9.99 р.

Чехол iPhone X XS Max XR 11 Pro Чехлы Бампер Case

Минск, Заводской

Доставка
Комплект Apple кабель + кубик (Копия хорошего кач

20 р.

Комплект Apple кабель + кубик (Копия хорошего кач

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Huawei Honor SuperCharge 22,5 watt

25 р.

Huawei Honor SuperCharge 22,5 watt

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Быстрая зарядка Huawei SuperCharge 66w с кабелем 6

65 р.

Быстрая зарядка Huawei SuperCharge 66w с кабелем 6

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Чехол iphone 12 pro max

7 р.

Чехол iphone 12 pro max

Минск, Заводской

badge-icon
Наушники AirPods 3 (Копия Luxe) + чехол в подарок

42 р.

Наушники AirPods 3 (Копия Luxe) + чехол в подарок

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Карта памяти MicroSD SAMSUNG EVO PLUS 512 GB

Договорная

Карта памяти MicroSD SAMSUNG EVO PLUS 512 GB

Минск, Заводской

badge-icon
Зарядка на iphone

30 р.

Зарядка на iphone

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Чехол samsung a54

9 р.

Чехол samsung a54

Минск, Заводской

badge-icon
Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2
vip

89.99 р.

Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2

Минск, Заводской

badge-icon
Наушники для смартфона HAMA CS-499

5 р.

Наушники для смартфона HAMA CS-499

Минск, Заводской

Оригинальный блок для iphone

35 р.

Оригинальный блок для iphone

Минск, Заводской

badge-icon
Чехлы для iPhone 13

Бесплатно

Чехлы для iPhone 13

Минск, Заводской

Зарядное Ugreen 100W 2in1 GaN Desktop MagSafe

300 р.

Зарядное Ugreen 100W 2in1 GaN Desktop MagSafe

Минск, Заводской

badge-icon
Оригинальный блок 20вт для айфона

45 р.

Оригинальный блок 20вт для айфона

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Чехол

25 р.

Чехол

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C

80 р.

Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Чехол на Iphone 11

10 р.

Чехол на Iphone 11

Минск, Заводской

badge-icon
Чехол для iPhone 11

7 р.

Чехол для iPhone 11

Минск, Заводской

badge-icon
Чехол для iPhone 14 pro

8 р.

Чехол для iPhone 14 pro

Минск, Заводской

badge-icon
Чехол Samsung Galaxy Fold 3 + стилус S pen

129 р.

Чехол Samsung Galaxy Fold 3 + стилус S pen

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
XIAOMI 6.7.7A. И другие

8 р.

XIAOMI 6.7.7A. И другие

Минск, Заводской

badge-icon
Бронированный чехол Iphone 11 (Новый)

5 р.

Бронированный чехол Iphone 11 (Новый)

Минск, Заводской

Кабель для зарядки 1,5 метра type-c/lightning

15 р.

Кабель для зарядки 1,5 метра type-c/lightning

Минск, Заводской

badge-icon
Блютуз наушники

38 р.

Блютуз наушники

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Чехол на iPhone 13 Pro

15 р.

Чехол на iPhone 13 Pro

Минск, Заводской

badge-icon
Чехол xundd на Xiaomi 12T

30 р.

Чехол xundd на Xiaomi 12T

Минск, Заводской

badge-icon
Абсолютно новый адаптер питания под быструю зарядк

20 р.

Абсолютно новый адаптер питания под быструю зарядк

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Чехол Guess (iPhone 13 Pro)

50 р.

Чехол Guess (iPhone 13 Pro)

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

40.70 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники