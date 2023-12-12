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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Заводском районе Минска

Батарея Bosch 12v 2,5ah

60 р.

Батарея Bosch 12v 2,5ah

Минск, Заводской

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Мойка для краскопульта WALCOM EASY/S

3 400 р.

Мойка для краскопульта WALCOM EASY/S

Минск, Заводской

Доставка
Автомобильные краски EASICOAT - YATU

55 р.

Автомобильные краски EASICOAT - YATU

Минск, Заводской

Круг обдирочный Bosch

4.50 р.

Круг обдирочный Bosch

Минск, Заводской

Метчики и плашки цена за все, что на фото 70 рубле

70 р.

Метчики и плашки цена за все, что на фото 70 рубле

Минск, Заводской

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Алмазный отрезной диск Ø 230 мм Dronco

120 р.

Алмазный отрезной диск Ø 230 мм Dronco

Минск, Заводской

Диск алмазный по бетону, тротуарных плит

15 р.

Диск алмазный по бетону, тротуарных плит

Минск, Заводской

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Заусовщик под 45 disdar

130 р.

Заусовщик под 45 disdar

Минск, Заводской

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Коронки по керамограниту

290 р.

Коронки по керамограниту

Минск, Заводской

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Диск зачистной по металлу новый

5 р.

Диск зачистной по металлу новый

Минск, Заводской

Коронки для керамогранита

318 р.

Коронки для керамогранита

Минск, Заводской

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Круг заточной Орегон

65 р.

Круг заточной Орегон

Минск, Заводской

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Диск сегментный по асвальту, на бензорез

100 р.

Диск сегментный по асвальту, на бензорез

Минск, Заводской

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Держатель для молотка поясной

40 р.

Держатель для молотка поясной

Минск, Заводской

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Круги абразивные для станков

1 р.

Круги абразивные для станков

Минск, Заводской

Круг алмазный отрезной

100 р.

Круг алмазный отрезной

Минск, Заводской

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Зарядное устройство + аккумулятор 1x4.0 Ah, Einhel 18V, Li-Ion

280 р.

Зарядное устройство + аккумулятор 1x4.0 Ah, Einhel 18V, Li-Ion

Минск, Заводской

АКБ Метабо 12v

70 р.

АКБ Метабо 12v

Минск, Заводской

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Пильные диски ЗУБР

22.23 р.

Пильные диски ЗУБР

Минск, Заводской

Круг лепестковый зачистной

4 р.

Круг лепестковый зачистной

Минск, Заводской

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Аккумулятор для нивелира

15 р.

Аккумулятор для нивелира

Минск, Заводской

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Коронка биметаллическая 64мм Wurth 0632900064

26 р.

Коронка биметаллическая 64мм Wurth 0632900064

Минск, Заводской

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Круги, отрезные, шлифовальные по металлу.

42 р.

Круги, отрезные, шлифовальные по металлу.

Минск, Заводской

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Коронка / Сверло для подрозетника 68мм

20 р.

Коронка / Сверло для подрозетника 68мм

Минск, Заводской

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Круг лепестковый торцевой

20 р.

Круг лепестковый торцевой

Минск, Заводской

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Акб bosch

80 р.

Акб bosch

Минск, Заводской

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Набор бит TORX новый. Сталь марки S2.

5 р.

Набор бит TORX новый. Сталь марки S2.

Минск, Заводской

Круги отрезные Луга, GEPARD

1 р.

Круги отрезные Луга, GEPARD

Минск, Заводской

Набор сверл по металлу,по кирпичу,сверла по бетону

Договорная

Набор сверл по металлу,по кирпичу,сверла по бетону

Минск, Заводской

Пресованный круг 3M Xl-UD 2S

15 р.

Пресованный круг 3M Xl-UD 2S

Минск, Заводской

Шлифовальный гибкий круг(черепашка)

15 р.

Шлифовальный гибкий круг(черепашка)

Минск, Заводской

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Пресс клещи Rems.

320 р.

Пресс клещи Rems.

Минск, Заводской

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Круги отрезные 230 в упаковке 5шт. Круг отрезной

10 р.

Круги отрезные 230 в упаковке 5шт. Круг отрезной

Минск, Заводской

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Hilti батарейка

230 р.

Hilti батарейка

Минск, Заводской

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Битадержатель

5 р.

Битадержатель

Минск, Заводской

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Камни для гравировки

10 р.

Камни для гравировки

Минск, Заводской

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Станки деревообрабатывающие

908.50 р.

Станки деревообрабатывающие

Минск, Заводской

Стойка для дрели с тисками

90 р.

Стойка для дрели с тисками

Минск, Заводской

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Матрицы для ПГПО-60А

360 р.

Матрицы для ПГПО-60А

Минск, Заводской

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Патрон с мотором.

70 р.

Патрон с мотором.

Минск, Заводской

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Диск для бензореза

75 р.

Диск для бензореза

Минск, Заводской

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Сверло, бур по бетону SDS +, 8,10,12,14

5 р.

Сверло, бур по бетону SDS +, 8,10,12,14

Минск, Заводской

Аккумулятор для электроинструмента BOSCH GBA 18V 2

105 р.

Аккумулятор для электроинструмента BOSCH GBA 18V 2

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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