Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Заводском районе Минска
60 р.
Батарея Bosch 12v 2,5ah
Минск, Заводской
3 400 р.
Мойка для краскопульта WALCOM EASY/S
Минск, Заводской
55 р.
Автомобильные краски EASICOAT - YATU
Минск, Заводской
4.50 р.
Круг обдирочный Bosch
Минск, Заводской
70 р.
Метчики и плашки цена за все, что на фото 70 рубле
Минск, Заводской
120 р.
Алмазный отрезной диск Ø 230 мм Dronco
Минск, Заводской
15 р.
Диск алмазный по бетону, тротуарных плит
Минск, Заводской
130 р.
Заусовщик под 45 disdar
Минск, Заводской
290 р.
Коронки по керамограниту
Минск, Заводской
5 р.
Диск зачистной по металлу новый
Минск, Заводской
318 р.
Коронки для керамогранита
Минск, Заводской
65 р.
Круг заточной Орегон
Минск, Заводской
100 р.
Диск сегментный по асвальту, на бензорез
Минск, Заводской
40 р.
Держатель для молотка поясной
Минск, Заводской
1 р.
Круги абразивные для станков
Минск, Заводской
100 р.
Круг алмазный отрезной
Минск, Заводской
280 р.
Зарядное устройство + аккумулятор 1x4.0 Ah, Einhel 18V, Li-Ion
Минск, Заводской
70 р.
АКБ Метабо 12v
Минск, Заводской
22.23 р.
Пильные диски ЗУБР
Минск, Заводской
4 р.
Круг лепестковый зачистной
Минск, Заводской
15 р.
Аккумулятор для нивелира
Минск, Заводской
26 р.
Коронка биметаллическая 64мм Wurth 0632900064
Минск, Заводской
42 р.
Круги, отрезные, шлифовальные по металлу.
Минск, Заводской
20 р.
Коронка / Сверло для подрозетника 68мм
Минск, Заводской
20 р.
Круг лепестковый торцевой
Минск, Заводской
80 р.
Акб bosch
Минск, Заводской
5 р.
Набор бит TORX новый. Сталь марки S2.
Минск, Заводской
1 р.
Круги отрезные Луга, GEPARD
Минск, Заводской
Договорная
Набор сверл по металлу,по кирпичу,сверла по бетону
Минск, Заводской
15 р.
Пресованный круг 3M Xl-UD 2S
Минск, Заводской
15 р.
Шлифовальный гибкий круг(черепашка)
Минск, Заводской
320 р.
Пресс клещи Rems.
Минск, Заводской
10 р.
Круги отрезные 230 в упаковке 5шт. Круг отрезной
Минск, Заводской
230 р.
Hilti батарейка
Минск, Заводской
5 р.
Битадержатель
Минск, Заводской
10 р.
Камни для гравировки
Минск, Заводской
908.50 р.
Станки деревообрабатывающие
Минск, Заводской
90 р.
Стойка для дрели с тисками
Минск, Заводской
360 р.
Матрицы для ПГПО-60А
Минск, Заводской
70 р.
Патрон с мотором.
Минск, Заводской
75 р.
Диск для бензореза
Минск, Заводской
5 р.
Сверло, бур по бетону SDS +, 8,10,12,14
Минск, Заводской
105 р.
Аккумулятор для электроинструмента BOSCH GBA 18V 2
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный