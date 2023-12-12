logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
Часы и будильники
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаПредметы интерьера, зеркала

Часы и будильники в Заводском районе Минска

Часы с натуральными камнями

100 р.

Часы с натуральными камнями

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Часы Romica настольные

100 р.

Часы Romica настольные

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Часы настенные с сбоем (времен СССР) на запчасти

70 р.

Часы настенные с сбоем (времен СССР) на запчасти

Минск, Заводской

badge-icon
Часы Янтарь, СССР, настенные

80 р.

Часы Янтарь, СССР, настенные

Минск, Заводской

badge-icon
Часы из эпоксидной смолы

90 р.

Часы из эпоксидной смолы

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Часы будильники

20 р.

Часы будильники

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Настенные часы

5 р.

Настенные часы

Минск, Заводской

badge-icon
Часы настенные с птицей

30 р.

Часы настенные с птицей

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Настольные часы

10 р.

Настольные часы

Минск, Заводской

Часы будильник Луч

Договорная

Часы будильник Луч

Минск, Заводской

badge-icon
Часы-будильник

10 р.

Часы-будильник

Минск, Заводской

3D Часы-будильник настольные Новые

30 р.

3D Часы-будильник настольные Новые

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Часы

15 р.

Часы

Минск, Заводской

badge-icon
Настенные часы

15 р.

Настенные часы

Минск, Заводской

badge-icon
Часы каютные

250 р.

Часы каютные

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Sharp spc446 Часы будильник термометр

20 р.

Sharp spc446 Часы будильник термометр

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Часы настенные

15 р.

Часы настенные

Минск, Заводской

badge-icon
Часы настенные

15 р.

Часы настенные

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Часы настенные

10 р.

Часы настенные

Минск, Заводской

badge-icon
Часы

30 р.

Часы

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы настенные

10 р.

Часы настенные

Минск, Заводской

часы настенные

15 р.

часы настенные

Минск, Заводской

badge-icon
Часы металлические настенные

20 р.

Часы металлические настенные

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы настенные.

35 р.

Часы настенные.

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Часы интерьерные ручной работы

300 р.

Часы интерьерные ручной работы

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Настенные часы

30 р.

Настенные часы

Минск, Заводской

badge-icon
Часы будильник ''Слава'' из СССР

Договорная

Часы будильник ''Слава'' из СССР

Минск, Заводской

badge-icon
Часы настенные Янтарь

30 р.

Часы настенные Янтарь

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы

90 р.

Часы

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Часы-мотоцикл

10 р.

Часы-мотоцикл

Минск, Заводской

Часы настенные

15 р.

Часы настенные

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Часы Интеграл - 025

20 р.

Часы Интеграл - 025

Минск, Заводской

badge-icon
Часы настенные

20 р.

Часы настенные

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Часы настенные с боем

95 р.

Часы настенные с боем

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы настенные

10 р.

Часы настенные

Минск, Заводской

badge-icon
Часы из эпаксидной смолы ''Малахит'' ручная работа

125 р.

Часы из эпаксидной смолы ''Малахит'' ручная работа

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы будильник СССР Луч работают

40 р.

Часы будильник СССР Луч работают

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Защита для часов

10 р.

Защита для часов

Минск, Заводской

Часы '' Рубин ''

10 р.

Часы '' Рубин ''

Минск, Заводской

Часы настенные с боем

30 р.

Часы настенные с боем

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы настольные на газоразрядных лампах

220 р.

Часы настольные на газоразрядных лампах

Минск, Заводской

badge-icon
часы в исправном состоянии

13 р.

часы в исправном состоянии

Минск, Заводской

badge-icon
Часы Юск

20 р.

Часы Юск

Минск, Заводской

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Часы - будильник с подсветкой Color ChangeGlowing LED (время, календарь, будильник, термометр) Розов

Онлайн-заказ

34 р.

Часы - будильник с подсветкой Color ChangeGlowing LED (время, календарь, будильник, термометр) Розов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 14, POERSI черный циферблат, песочный браслет

Онлайн-заказ

29 р.

Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 14, POERSI черный циферблат, песочный браслет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Будильник - мишень, часы Gun Alarm Clock 3 в 1 Черный

Онлайн-заказ

65 р.

Будильник - мишень, часы Gun Alarm Clock 3 в 1 Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 11, POERSI синий циферблат, хаки браслет

Онлайн-заказ

29 р.

Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 11, POERSI синий циферблат, хаки браслет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 14, POERSI черный циферблат, песочный браслет

Онлайн-заказ

29 р.

Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 14, POERSI черный циферблат, песочный браслет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные часы VST-730, будильник

39 р.

Настольные часы VST-730, будильник

Витебск

Доставка по Беларуси
Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 11, POERSI синий циферблат, хаки браслет

Онлайн-заказ

29 р.

Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 11, POERSI синий циферблат, хаки браслет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Часы наручные молодежные China (красный, черный, голубой) Голубой

Онлайн-заказ

15 р.

Часы наручные молодежные China (красный, черный, голубой) Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели