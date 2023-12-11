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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Батареи, радиаторы в Заводском районе Минска

Отвод

15 р.

Отвод

Минск, Заводской

Радиаторы аллюминиевые

16 р.

Радиаторы аллюминиевые

Минск, Заводской

Радиатор

50 р.

Радиатор

Минск, Заводской

Масляный обогреватель

59.96 р.

Масляный обогреватель

Минск, Заводской

батареи чугунные МС140, плоские 260 ребер

Договорная

батареи чугунные МС140, плоские 260 ребер

Минск, Заводской

Батарея металл

40 р.

Батарея металл

Минск, Заводской

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Батарея чугунная

55 р.

Батарея чугунная

Минск, Заводской

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Батарея чугунная

60 р.

Батарея чугунная

Минск, Заводской

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Колосник

40 р.

Колосник

Минск, Заводской

Колосник

30 р.

Колосник

Минск, Заводской

Элемент термостатический (регулятор батареи)

40 р.

Элемент термостатический (регулятор батареи)

Минск, Заводской

Радиатор алюминиевый 500 на 80 10 секций

199 р.

Радиатор алюминиевый 500 на 80 10 секций

Минск, Заводской

Переходники (бинокли) для подключения радиаторов

15 р.

Переходники (бинокли) для подключения радиаторов

Минск, Заводской

Вентиль балансировочный 3/4

7 р.

Вентиль балансировочный 3/4

Минск, Заводской

Термоголовка

7 р.

Термоголовка

Минск, Заводской

Радиаторы Лидея

100 р.

Радиаторы Лидея

Минск, Заводской

Лот сантехника, фитинги и крепления, радиаторы

50 р.

Лот сантехника, фитинги и крепления, радиаторы

Минск, Заводской

Радиаторы отопления

Договорная

Радиаторы отопления

Минск, Заводской

Электроконвектор Ensto FinnHeat EPHBM15P

190 р.

Электроконвектор Ensto FinnHeat EPHBM15P

Минск, Заводской

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Электроконвектор Ensto FinnHeat EPHBM10P

170 р.

Электроконвектор Ensto FinnHeat EPHBM10P

Минск, Заводской

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Радиатор отопительный.

20 р.

Радиатор отопительный.

Минск, Заводской

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Радиатор . Полотенцасушитель.

160 р.

Радиатор . Полотенцасушитель.

Минск, Заводской

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Термостатический элемент Giacomini

10 р.

Термостатический элемент Giacomini

Минск, Заводской

Головка термостатическая Oventrop

10 р.

Головка термостатическая Oventrop

Минск, Заводской

Змеевик

65 р.

Змеевик

Минск, Заводской

Клапаны под радиатор

Договорная

Клапаны под радиатор

Минск, Заводской

Биметаллический радиатор BiLux Plus R500

Договорная

Биметаллический радиатор BiLux Plus R500

Минск, Заводской

Радиатор батареи 2к60п

100 р.

Радиатор батареи 2к60п

Минск, Заводской

Термоголова

10 р.

Термоголова

Минск, Заводской

Обогреватель

160 р.

Обогреватель

Минск, Заводской

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Американка угловое соединение для плотенцесушителя

20 р.

Американка угловое соединение для плотенцесушителя

Минск, Заводской

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Продам новый змеевик (полотенцесушитель)

29 р.

Продам новый змеевик (полотенцесушитель)

Минск, Заводской

Батарея отопления Kermi

300 р.

Батарея отопления Kermi

Минск, Заводской

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Термоголовка Danfoss новая

20 р.

Термоголовка Danfoss новая

Минск, Заводской

Термостатическая головка с краном и клапаном.

30 р.

Термостатическая головка с краном и клапаном.

Минск, Заводской

Радиатор

200 р.

Радиатор

Минск, Заводской

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Термостатические головки Heimeier 6000-09.500

24 р.

Термостатические головки Heimeier 6000-09.500

Минск, Заводской

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Радиаторы отопления Лемакс, Лидея

90 р.

Радиаторы отопления Лемакс, Лидея

Минск, Заводской

Прокладки паранитовые

0.13 р.

Прокладки паранитовые

Минск, Заводской

Водомер

15 р.

Водомер

Минск, Заводской

Сушилка для ванны

20 р.

Сушилка для ванны

Минск, Заводской

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Радиатор чугунный Луганский

280 р.

Радиатор чугунный Луганский

Минск, Заводской

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Радиатор отопления. Батарея

200 р.

Радиатор отопления. Батарея

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

341 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Онлайн-заказ

210.50 р.

Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Онлайн-заказ

347 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

345 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Онлайн-заказ

735.60 р.

Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

395 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

371 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Онлайн-заказ

381 р.

Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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