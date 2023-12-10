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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Заводском районе Минска

Держатель полотенец вакуумный (хром. металл)

25 р.

Держатель полотенец вакуумный (хром. металл)

Минск, Заводской

Полка с зеркалом в ванную

75 р.

Полка с зеркалом в ванную

Минск, Заводской

Набор аксессуаров для ванной комнаты Smesiteli

150 р.

Набор аксессуаров для ванной комнаты Smesiteli

Минск, Заводской

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Аксессуары для ванной комнаты, коврик, полка.

Договорная

Аксессуары для ванной комнаты, коврик, полка.

Минск, Заводской

Шторка

900 р.

Шторка

Минск, Заводской

Душевой держатель GROHE Euphoria Cube

100 р.

Душевой держатель GROHE Euphoria Cube

Минск, Заводской

Полка для ванной

25 р.

Полка для ванной

Минск, Заводской

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Стеклянная полка

20 р.

Стеклянная полка

Минск, Заводской

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экран для ванны НОВЫЙ

38 р.

экран для ванны НОВЫЙ

Минск, Заводской

Экран под ванную

260 р.

Экран под ванную

Минск, Заводской

Водонагреватель проточный

80 р.

Водонагреватель проточный

Минск, Заводской

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ручка на присосках

20 р.

ручка на присосках

Минск, Заводской

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Крепление для душа

10 р.

Крепление для душа

Минск, Заводской

Угол для ванны 1,83 м (2 шт)

15 р.

Угол для ванны 1,83 м (2 шт)

Минск, Заводской

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Держатель туалетной бумаги Lemark Atlantiss LM3234

30 р.

Держатель туалетной бумаги Lemark Atlantiss LM3234

Минск, Заводской

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Решетка вентиляционная

4.90 р.

Решетка вентиляционная

Минск, Заводской

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Держатель лейки для душа

1 р.

Держатель лейки для душа

Минск, Заводской

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Держатель для душа

5 р.

Держатель для душа

Минск, Заводской

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Новый держатель душевой лейки

20 р.

Новый держатель душевой лейки

Минск, Заводской

Металлическая мыльница для ванной комнаты

15 р.

Металлическая мыльница для ванной комнаты

Минск, Заводской

Держатель для полотенец на 4

30 р.

Держатель для полотенец на 4

Минск, Заводской

Держатель для стаканов в ванную

10 р.

Держатель для стаканов в ванную

Минск, Заводской

Стакан для зубных щеток

5 р.

Стакан для зубных щеток

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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