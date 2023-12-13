Работа в строительстве, ремонте в Советском районе Минска
Договорная
Каменьщики .
Для совместного сотрудничества , прораб приглашает - каменьщиков. Строительство частного сектора - коттеджи , дачи , хоз.блоки , гаражи , заборы и т.п.. Работы много , оплата сдельная - предельно высо...
Минск, Советский
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Мастер/прораб СМР (ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ, НА СООБЩЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕМ) Зп 1500 Br оклад на руки + плюс бонусы за объект. В сезон, ориентир зп+ бонусы 3000-5000 рублей. Компания по устройству бетонных полов ...
Минск, Советский
40 р.
Разнорабочий
Требуются подсобные рабочие на строительный объект Минск-мир! Расчет в конце дня каждый день! Работа не сложная! Работать будем всю зиму!
Минск, Советский
Договорная
Требуются два человека (укладка кабеля)
Требуются два человека для укладки кабеля (сечение от 1,5 до 35 мм2)
Минск, Советский
Договорная
Кровельщики .
Прораб , для совместного сотрудничества , приглашает слаженную , хорошо-опытную бригаду кровельщиков . Занимаюсь строительством частных домов , дач , хоз.блоков , бань и т.д.. Оплата договорная - высо...
Минск, Советский
Договорная
Требуются сотрудники на мебельное производство
Срочно! На мебельное производство требуются сборщики мебели!
Минск, Советский
2 000 р.
Отделочник
Строительной организации на постоянную основу требуется отделочник-универсал( не подсобник,не делетант).Предлагаем своевременную оплату,уважительное отношение.
Минск, Ленинский
3 000 р.
Сборщик бытовок
На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется Столяр
Требуется столяр на производство по изготовлению мебели (торговой и офисной мебели, столы, комоды, тумбы, шпонирование). Опыт работы изготовления столярных конструкций - от 1 года, умение работать н...
Минск, Партизанский
2 500 р.
Маляр отделочник
Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...
Минск, Центральный
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 000 р.
вакансия
Требуется сантехник, электрик для слесарных работ по выполнению Заявок на дому по Вашему профилю. Служба ПРАЦАУНИК.БЕЛ у нас постоянно есть заказы в Вашем регионе Мы гарантируем Вам постоянные заявки,...
Минск, Центральный
2 500 р.
Рабочий на замену окон
Требуется монтажник, заменить 27 окон вместе с откосами ( откосы пластик )в г. Поставы, Витебская область, проживание оплачивается, выполнили работу расчет!
Минск, Центральный
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства
Требуется мастер дорожно-мостового строительства (аттестация). Наличие действующего аттестата обязательно.
Минск, Центральный
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Ищем разнорабочих на временную и постоянную основу, работа на строительных объектах в городе Минске, оплата труда 50,00 рублей в конце отработанного 8 часового рабочего дня!
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Строительная организация открывает набор на вакансию подсобный рабочий с ежедневной оплатой труда!
Минск, Центральный
Договорная
конструктор-сметчик
Конструктор-сметчик в частную организацию Обязанности: моделирование емкостей из полиэтилена. Составление готовых чертежей для отдела продаж и монтажного отдела. Полное взаимодействие с подразделениям...
Минск, Центральный
Договорная
Менеджер по работе с тендерами
Требования к кандидату: • Уверенный пользователь ПК • Самостоятельность в принятии решений • Высшее образование • Навыки работы в сфере очистных сооружений • Повышенный уровень внимательности и скруп...
Минск, Октябрьский
Договорная
сварщик изделий из пластмасс (Минская область)
на производство в Минскую область требуется сварщик изделий из пластмасс 1-6 разряда без вредных привычек смежный график возможно обучение жилье предоставляется
Минск, Фрунзенский
4 200 р.
Инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду инженеров-сметчиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
3 500 р.
Монолитчики
Крупной строительной компании срочно требуются: арматурщики, бетонщики, сварщики, разнорабочие, монолитчики, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально); На строительство п...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Монтажник металлоконструкций
Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Монтажники металлоконструкций в строительстве ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем...
Минск, Партизанский
Договорная
Монтажник натяжных потолков
Требуются на постоянную работу монтажники натяжных потолков! Обязанности: - установка натяжных потолков Требования: - ответственность, - пунктуальность, - опыт работы Условия: - своевременная оплата т...
Минск, Первомайский
3 500 р.
Плиточники облицовщики
Облицовщики Плиточники Крупной строительной компании срочно требуются: Отделочники маляры, штукатуры, столяры плотники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуал...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Сварщики на стройку
Крупной строительной компании срочно требуются: Сварщики, Электрогазосварщики, Монтажники строительных конструкций, Монтажники металлоконструкций, Разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (усл...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Требуются отделочники
Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Отделочники-универсалы ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем своевременную оплату и...
Минск, Партизанский
3 140 р.
Каменщик
Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду каменщиков! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение Каменщика не ниже 3 разряда. ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение каменны...
Минск, Московский
4 053 р.
Маляр
Приглашаем в свою команду маляров! Объект "ЖК Бусиновский парк (Северный терминал) ПИК ". Москва (м.Ховрино) Ижорская 6 к 6 ТРЕБОВАНИЯ: Опыт от 1ого года , подтвержденный по ТК от 6месяцев. Приветству...
Минск, Московский
6 166.08 р.
Разнорабочий на объекты в Латвии
Обязанности: Работа во дворах (плиты, керамзит); Демонтаж труб в подвале; Демонтажные работы Пожароопасные работы, резка металла. Требования: Знание технологии работ Владение инструментом по своему пр...
Минск, Центральный
6 000 р.
Монтажник оконных конструкций
Монтаж окон из ПВХ, балконных рам из ПВХ и алюминия
Минск, Заводской
3 500 р.
Штукатур
Требования к кандидату: Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанности: Установка маяков, штукатурка стен: гипсовым...
Минск, Центральный
2 000 р.
Столяр Плотник
Столяр Плотник Крупной строительной компании срочно требуются: Столяры плотники, штукатуры, облицовщики плиточники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально)...
Минск, Партизанский
1 000 р.
нужен конструктор по корпусной мебели
мы занимаемся ремонтом квартир есть заказы на корпусную мебель, на кухни, шкафы и тд нужен человек кто будет делать проект и его детализировать для распила оплата сдельная
Минск, Центральный
2 000 р.
Электрики требуются
Требуется электрики для выполнения электро и электромонтажных работ. Более подробная информация по телефону или при личной беседе
Минск, Первомайский
1 600 р.
Работа для строителей
Работа в городе Минск ВАХТОВЫМ методом Требования к кандидату: наличие профессиональных навыков готовность работать в команде Должностные обязанности: в соответствии с рабочей инструкцией по указан...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Монтажник-арматурщик/Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу в г. Минск Вахтовым методом. Обязанности: Вязка и монтаж арматурного каркаса, заливка монолитных каркасов, колонн, фундаментов, плит перекрытия. Монтаж и демонтаж опалубки и иные...
Минск, Фрунзенский
4 340 р.
Токарь-фрезеровщик
Приглашаем в свою команду токарей-фрезеровщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышлен...
Минск, Московский
3 140 р.
Штукатур
Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду штукатуров! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение штукатура не ниже 3 разряда ОБЯЗАННОСТИ: Промаячивание пове...
Минск, Московский
5 600 р.
Монтажник РВС
Приглашаем в свою команду монтажников резервуаров. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промыш...
Минск, Московский
2 500 р.
Подсобный рабочий
Приглашаем в свою команду подсобных рабочих на склад . ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, про...
Минск, Московский
3 500 р.
Фасадчик
Крупной строительной компании срочно требуются: Монтажники строительных конструкций,штукатуры, Маляры, Отделочники, Изолировщики, Альпинисты, Разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия о...
Минск, Партизанский
2 800 р.
Строители
Требуются бетонщики, каменщики, кровельщики, штукатуры (бригады приветствуются) Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ! Условия: Полная занятость, работа есть всегда , во...
Минск, Центральный
4 400 р.
Специалист по охране труда
Приглашаем в свою команду специалистов по охране труда. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пр...
Минск, Московский
3 000 р.
Требуются отделочники
Трубуются отделочники, работа в Минске, отделочные работы в складской помещении, штукатурка стен, окраска стен, шлифовка полов с последующей окраской, вырезка проёмов, зашивка потолков профилированным...
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Каменщик
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, Вахтовый метод Обязанности: Определение и обозначение точек кладки, установка опорных маяков и рукавиц. Кладка силикатного кирпича с использованием ра...
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Монтажник наружных трубопроводов
Обязанности: Строительство мостов, путепроводов, тоннелей и подпорных стен Укладка наружных труб водопровода, канализации, ливневые системы Требования: Готовность к длительным командировкам в Латвию (...
Минск, Центральный
Договорная
Водитель автобетоносмесителя (миксера)
Компания ШмельБетон ищет водителя на автобетоносмеситель (миксер) Условия работы: - Официальное трудоустройство; - Работа в стабильной и надёжной компании; - Полная занятость; - Конкурентоспособная за...
Минск, Фрунзенский
4 000 р.
Ищу стяжечников
Ищу стяжечников для работы в Минске и районе. Зп высокая. Оплата ежедневная.
Минск, Заводской
3 100 р.
Кладовщик
Приглашаем в свою команду кладовщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гр...
Минск, Московский
3 600 р.
Газорезчики
ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...
Минск, Октябрьский
6 000 р.
Сварщик
ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...
Минск, Центральный
4 000 р.
Строитель-универсал
Требования к кандидату: обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности (все или некоторые): Фундаменты Кладка стен, фронтонов (газоблок, кирпич, облиц...
Минск, Центральный
4 600 р.
Производитель работ (металлоконструкции)
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ, КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в устан...
Минск, Московский
5 652.24 р.
Машинист экскаватора, погрузчика
По вопросам работы звонить с 09.00 до 13.00 в рабочие дни Специальное образование (в/у соответствующей категории). Готовность к длительным командировкам в Латвию. Желание работать и зарабатывать. Офор...
Минск, Центральный
4 700 р.
Производитель работ (Вахта)
Приглашаем в свою команду производителей работ (общестрой) ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса,...
Минск, Московский
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино