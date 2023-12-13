Вакансии в Советском районе Минска
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси. Яндекс доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на ...
Минск, Советский
1 100 р.
продавец непродовольственных товаров
Требуется продавец товаров для дома(пленка,пакеты и другие хозяйственные мелочи) на Комаровский рынок в отдельный павильон.Время работы 3-4 дня:вторник-пятница с 9.00 до 18.30.Оклад +%от выручки.Умени...
Минск, Советский
1 100 р.
Требуется приемщик-оценщик в ломбард
Ломбард приглашает на работу в дружный коллектив кассира-оценщика (желательно мужчину) до 45 лет со знанием техники и немного компьютера. От Вас желание работать, от нас соц. пакет и комфортное рабоче...
Минск, Советский
Договорная
Каменьщики .
Для совместного сотрудничества , прораб приглашает - каменьщиков. Строительство частного сектора - коттеджи , дачи , хоз.блоки , гаражи , заборы и т.п.. Работы много , оплата сдельная - предельно высо...
Минск, Советский
1 500 р.
Вакансия
В фотоцентр требуется ДЕВУШКА фотограф (18-40 лет), график гибкий. Всему обучаем с нуля! з/п +-1300 за 15 рабочих дней. Официальное трудоустройство. Адрес места работы на выбор: ул. Мястровская д.3 и...
Минск, Советский
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Мастер/прораб СМР (ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ, НА СООБЩЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕМ) Зп 1500 Br оклад на руки + плюс бонусы за объект. В сезон, ориентир зп+ бонусы 3000-5000 рублей. Компания по устройству бетонных полов ...
Минск, Советский
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Приглашаем рабочих на производство в ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ» (ул. Кнорина, 50) Проводим обучение! Обязанности: работа связана с упаковкой и производством изделий из пластмасс. Условия: график ...
Минск, Советский
2 000 р.
Агент по недвижимости / риэлтер
Агентство недвижимости ООО "7 этажей" приглашает на работу агентов по недвижимости/риэлтеров! Вакансия: агент по недвижимости Описание вакансии: Мы ищем амбициозного и целеустремленного агента по нед...
Минск, Советский
40 р.
Разнорабочий
Требуются подсобные рабочие на строительный объект Минск-мир! Расчет в конце дня каждый день! Работа не сложная! Работать будем всю зиму!
Минск, Советский
1 950 р.
Кассир подработка
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Д...
Минск, Советский
Договорная
Требуется курьер на личном авто
Требуется курьер с личным автомобилем (минивэн, универсал). Опыт работы обязателен. Зарплата сдельная. Время работы - ежедневно с14:00-23:00
Минск, Советский
3 000 р.
Вакансия работника в центр кузовного ремонта
В центр кузовного ремонта требуются маляр подготовщик и рихтовщик автомобилей (кузовщик на стапель). Хорошие условия труда и оплата. Располагаемся почти в центре. Требования: пунктуальность и умение р...
Минск, Советский
Договорная
Требуются два человека (укладка кабеля)
Требуются два человека для укладки кабеля (сечение от 1,5 до 35 мм2)
Минск, Советский
Договорная
Водитель с собственным авто
Ищем водителя на собственном авто ! Грузовой минроавтобус Для развоза фабричной мебели по клиентам Работа ежедневная Развозы вечерние Оплата ежедневно
Минск, Советский
924 р.
Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ
Обязанности: Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мойка вручную и с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон и т.д. Сбор и транспортировка мусора и отходов в установ...
Минск, Советский
1 362 р.
Маркетолог
Обязанности: Продвижение торгового центра и привлечение посетителей Проведение маркетинговых исследований, изучение целевой аудитории торгового центра, выявление новых тенденций и изменений рынка конк...
Минск, Советский
2 100 р.
Водитель
водителя на бус развоз товара на пункты Валбирис график 2/2 возраста до 33 лет
Минск, Советский
1 200 р.
Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск
Условия: - своевременная отплата труда. Возможность зарабатывать 1 200 BYN в месяц (чистыми на руки); - бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - оформление по ...
Минск, Советский
Договорная
СТО требуется автослесарь и мастер приёмщик.
В команду сети СТО «АвтоСиндикат» требуются опытные автомеханики,а также автослесарь (можно без опыта),мастер приёмщик и работник в шиномонтаж!!!!!!Мы молодая команда экспертов в автомобильном бизнесе...
Минск, Советский
Договорная
Вакансия в агентстве недвижимости
Приглашаем специалистов по недвижимости. Особые условия для команд специалистов! Рассмотрим вопросы вхождения в состав учредителей и партнёрские соглашения с коллегами. ПРИАМ-М: 25 лет на рынке недвиж...
Минск, Советский
Договорная
Кровельщики .
Прораб , для совместного сотрудничества , приглашает слаженную , хорошо-опытную бригаду кровельщиков . Занимаюсь строительством частных домов , дач , хоз.блоков , бань и т.д.. Оплата договорная - высо...
Минск, Советский
850 р.
Уборщица
В магазин Юнистор по адресу д. Боровая, д.1 (возле ТЦ Экспобел, Зеленый луг) на работу требуется уборщица. График работы сменный 2/2 с 10-00 до 22-00 или с 7 до 19.
Минск, Советский
1 000 р.
Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...
Минск, Советский
1 000 р.
Специалист ломбарда
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...
Минск, Советский
Договорная
Ищем помощницу работа с документами удаленно
Ищем помощника для работы с документами, оказываем юридические услуги Работа удаленная, в режиме "на связи с 9 до 18", Возможна работа в офисе (Чернышевского) Обработка документов, работа с гугл табл...
Минск, Советский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР ПО УБОРКЕ
На постоянную работу требуется мойщица бытовой техники. Предпродажная подготовка и мойка Б/У стиральных машин и холодильников. Опыт работы в сфере уборки или клининга приветствуется, но не обязателен....
Минск, Советский
1 800 р.
Спицовка вело-колёс, веломастер
МИНСК. Зеленый Луг. Работа, подработка. З/п сдельная. Работа у нас в мастерской (удалённо не рассматриваем). Опыт приветствуется.
Минск, Советский
1 500 р.
Разнорабочий (работа на высоте)
Ведущая компания по комплексному обслуживанию объектов недвижимости на белорусском рынке "ТехКлинингПроект" ищет в свою команду РАБОЧЕГО В ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ! Если вы цените возможность развития,...
Минск, Советский
3 000 р.
На СТО требуется опытный автослесарь.
На СТО требуется автослесарь . Ремонт и замена ДВС , цепи и ремни ГРМ , подвеска , тормозная система , сцепления, АКПП, DSG, МКПП., и т. д. Условия хорошие , полный соцпакет , зарплата без задержек и ...
Минск, Советский
1 000 р.
Автомойщик
Требуются автомойщики. Требования: - без вредных привычек; - ответственность; - желание зарабатывать; - энергичность. Преимуществом будет наличие опыта. Район: Зелёный Луг. Зарплата: сдельная (от 1000...
Минск, Советский
1 000 р.
Шиномонтажник
Требуются шиномонтажники. Требования: - без вредных привычек; - ответственность; - желание зарабатывать; - энергичность. Преимуществом будет наличие опыта. Район: Зелёный Луг. Зарплата: сдельная (от 1...
Минск, Советский
Договорная
Требуются сотрудники на мебельное производство
Срочно! На мебельное производство требуются сборщики мебели!
Минск, Советский
1 500 р.
Уборщик помещений
Компания УП "ТехКлинингПроект" приглашает на работу в г. Минске: УБОРЩИКА(разъездной характер работы) - График: 5/2 с 8.00 до 17.00 - ЗП от 1500 бел.руб. - Выдаётся проездной на все виды транспорта - ...
Минск, Советский
Договорная
Требуется автомойщик
На автомойку "ВОСКАН" ул. Я.Коласа, 73 требуется автомойщик. Официальное трудоустройство, достойная оплата труда. Студентов и иностранных граждан не берем. На все вопросы отвечаем по телефону.
Минск, Советский
Договорная
Аналитик, бухгалтер, менеджер
Требуется человек разбирающийся в учете «Мой склад». Так же умеющий настраивать Битрикс 24 Функции: - Товарный остаток привести в порядок - Красиво подбить товар - Разобрать в инвентаризации и учете ...
Минск, Советский
2 000 р.
Менеджер по продажам
Команда «Санаториум» в поиске менеджера по продажам. Мы вложим в тебя время и знания, и ты станешь экспертом по продаже санаторно-курортных услуг. Преимущества работы в нашей компании: - Собственно ...
Минск, Советский
1 000 р.
Уборщица/Хозяюшка
Зеленый луг 4-й пер. Кольцова 6А Обязанности: - Уборка теннисного клуба - Следить за чистотой и порядком во время проведения занятий для комфортного пребывания посетителей Что предлагаем взамен: - С...
Минск, Советский
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь