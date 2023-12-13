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Вакансии в Советском районе Минска

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси. Яндекс доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на ...

Минск, Советский

1 100 р.

продавец непродовольственных товаров

Требуется продавец товаров для дома(пленка,пакеты и другие хозяйственные мелочи) на Комаровский рынок в отдельный павильон.Время работы 3-4 дня:вторник-пятница с 9.00 до 18.30.Оклад +%от выручки.Умени...

Минск, Советский

Требуется приемщик-оценщик в ломбард

1 100 р.

Требуется приемщик-оценщик в ломбард

Ломбард приглашает на работу в дружный коллектив кассира-оценщика (желательно мужчину) до 45 лет со знанием техники и немного компьютера. От Вас желание работать, от нас соц. пакет и комфортное рабоче...

Минск, Советский

Каменьщики .

Договорная

Каменьщики .

Для совместного сотрудничества , прораб приглашает - каменьщиков. Строительство частного сектора - коттеджи , дачи , хоз.блоки , гаражи , заборы и т.п.. Работы много , оплата сдельная - предельно высо...

Минск, Советский

Вакансия

1 500 р.

Вакансия

В фотоцентр требуется ДЕВУШКА фотограф (18-40 лет), график гибкий. Всему обучаем с нуля! з/п +-1300 за 15 рабочих дней. Официальное трудоустройство. Адрес места работы на выбор: ул. Мястровская д.3 и...

Минск, Советский

Вакансия Мастер/прораб СМР

4 000 р.

Вакансия Мастер/прораб СМР

Мастер/прораб СМР (ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ, НА СООБЩЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕМ) Зп 1500 Br оклад на руки + плюс бонусы за объект. В сезон, ориентир зп+ бонусы 3000-5000 рублей. Компания по устройству бетонных полов ...

Минск, Советский

Договорная

Требуются литейщики и прессовщики

Приглашаем рабочих на производство в ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ» (ул. Кнорина, 50) Проводим обучение! Обязанности: работа связана с упаковкой и производством изделий из пластмасс. Условия: график ...

Минск, Советский

Агент по недвижимости / риэлтер

2 000 р.

Агент по недвижимости / риэлтер

Агентство недвижимости ООО "7 этажей" приглашает на работу агентов по недвижимости/риэлтеров! Вакансия: агент по недвижимости Описание вакансии: Мы ищем амбициозного и целеустремленного агента по нед...

Минск, Советский

40 р.

Разнорабочий

Требуются подсобные рабочие на строительный объект Минск-мир! Расчет в конце дня каждый день! Работа не сложная! Работать будем всю зиму!

Минск, Советский

Кассир подработка

1 950 р.

Кассир подработка

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Д...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Требуется курьер на личном авто

Договорная

Требуется курьер на личном авто

Требуется курьер с личным автомобилем (минивэн, универсал). Опыт работы обязателен. Зарплата сдельная. Время работы - ежедневно с14:00-23:00

Минск, Советский

Вакансия работника в центр кузовного ремонта

3 000 р.

Вакансия работника в центр кузовного ремонта

В центр кузовного ремонта требуются маляр подготовщик и рихтовщик автомобилей (кузовщик на стапель). Хорошие условия труда и оплата. Располагаемся почти в центре. Требования: пунктуальность и умение р...

Минск, Советский

Требуются два человека (укладка кабеля)

Договорная

Требуются два человека (укладка кабеля)

Требуются два человека для укладки кабеля (сечение от 1,5 до 35 мм2)

Минск, Советский

Договорная

Водитель с собственным авто

Ищем водителя на собственном авто ! Грузовой минроавтобус Для развоза фабричной мебели по клиентам Работа ежедневная Развозы вечерние Оплата ежедневно

Минск, Советский

Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ

924 р.

Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ

Обязанности: Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мойка вручную и с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон и т.д. Сбор и транспортировка мусора и отходов в установ...

Минск, Советский

Маркетолог

1 362 р.

Маркетолог

Обязанности: Продвижение торгового центра и привлечение посетителей Проведение маркетинговых исследований, изучение целевой аудитории торгового центра, выявление новых тенденций и изменений рынка конк...

Минск, Советский

2 100 р.

Водитель

водителя на бус развоз товара на пункты Валбирис график 2/2 возраста до 33 лет

Минск, Советский

Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск

1 200 р.

Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск

Условия: - своевременная отплата труда. Возможность зарабатывать 1 200 BYN в месяц (чистыми на руки); - бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - оформление по ...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
СТО требуется автослесарь и мастер приёмщик.

Договорная

СТО требуется автослесарь и мастер приёмщик.

В команду сети СТО «АвтоСиндикат» требуются опытные автомеханики,а также автослесарь (можно без опыта),мастер приёмщик и работник в шиномонтаж!!!!!!Мы молодая команда экспертов в автомобильном бизнесе...

Минск, Советский

Вакансия в агентстве недвижимости

Договорная

Вакансия в агентстве недвижимости

Приглашаем специалистов по недвижимости. Особые условия для команд специалистов! Рассмотрим вопросы вхождения в состав учредителей и партнёрские соглашения с коллегами. ПРИАМ-М: 25 лет на рынке недвиж...

Минск, Советский

Кровельщики .

Договорная

Кровельщики .

Прораб , для совместного сотрудничества , приглашает слаженную , хорошо-опытную бригаду кровельщиков . Занимаюсь строительством частных домов , дач , хоз.блоков , бань и т.д.. Оплата договорная - высо...

Минск, Советский

850 р.

Уборщица

В магазин Юнистор по адресу д. Боровая, д.1 (возле ТЦ Экспобел, Зеленый луг) на работу требуется уборщица. График работы сменный 2/2 с 10-00 до 22-00 или с 7 до 19.

Минск, Советский

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

1 000 р.

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Специалист ломбарда

1 000 р.

Специалист ломбарда

Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Ищем помощницу работа с документами удаленно

Ищем помощника для работы с документами, оказываем юридические услуги Работа удаленная, в режиме "на связи с 9 до 18", Возможна работа в офисе (Чернышевского) Обработка документов, работа с гугл табл...

Минск, Советский

ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР ПО УБОРКЕ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР ПО УБОРКЕ

На постоянную работу требуется мойщица бытовой техники. Предпродажная подготовка и мойка Б/У стиральных машин и холодильников. Опыт работы в сфере уборки или клининга приветствуется, но не обязателен....

Минск, Советский

Спицовка вело-колёс, веломастер

1 800 р.

Спицовка вело-колёс, веломастер

МИНСК. Зеленый Луг. Работа, подработка. З/п сдельная. Работа у нас в мастерской (удалённо не рассматриваем). Опыт приветствуется.

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Разнорабочий (работа на высоте)

Ведущая компания по комплексному обслуживанию объектов недвижимости на белорусском рынке "ТехКлинингПроект" ищет в свою команду РАБОЧЕГО В ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ! Если вы цените возможность развития,...

Минск, Советский

3 000 р.

На СТО требуется опытный автослесарь.

На СТО требуется автослесарь . Ремонт и замена ДВС , цепи и ремни ГРМ , подвеска , тормозная система , сцепления, АКПП, DSG, МКПП., и т. д. Условия хорошие , полный соцпакет , зарплата без задержек и ...

Минск, Советский

Автомойщик

1 000 р.

Автомойщик

Требуются автомойщики. Требования: - без вредных привычек; - ответственность; - желание зарабатывать; - энергичность. Преимуществом будет наличие опыта. Район: Зелёный Луг. Зарплата: сдельная (от 1000...

Минск, Советский

Шиномонтажник

1 000 р.

Шиномонтажник

Требуются шиномонтажники. Требования: - без вредных привычек; - ответственность; - желание зарабатывать; - энергичность. Преимуществом будет наличие опыта. Район: Зелёный Луг. Зарплата: сдельная (от 1...

Минск, Советский

Договорная

Требуются сотрудники на мебельное производство

Срочно! На мебельное производство требуются сборщики мебели!

Минск, Советский

Уборщик помещений

1 500 р.

Уборщик помещений

Компания УП "ТехКлинингПроект" приглашает на работу в г. Минске: УБОРЩИКА(разъездной характер работы) - График: 5/2 с 8.00 до 17.00 - ЗП от 1500 бел.руб. - Выдаётся проездной на все виды транспорта - ...

Минск, Советский

Требуется автомойщик

Договорная

Требуется автомойщик

На автомойку "ВОСКАН" ул. Я.Коласа, 73 требуется автомойщик. Официальное трудоустройство, достойная оплата труда. Студентов и иностранных граждан не берем. На все вопросы отвечаем по телефону.

Минск, Советский

Договорная

Аналитик, бухгалтер, менеджер

Требуется человек разбирающийся в учете «Мой склад». Так же умеющий настраивать Битрикс 24 Функции: - Товарный остаток привести в порядок - Красиво подбить товар - Разобрать в инвентаризации и учете ...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Менеджер по продажам

2 000 р.

Менеджер по продажам

Команда «Санаториум» в поиске менеджера по продажам. Мы вложим в тебя время и знания, и ты станешь экспертом по продаже санаторно-курортных услуг. Преимущества работы в нашей компании: - Собственно ...

Минск, Советский

Уборщица/Хозяюшка

1 000 р.

Уборщица/Хозяюшка

Зеленый луг 4-й пер. Кольцова 6А Обязанности: - Уборка теннисного клуба - Следить за чистотой и порядком во время проведения занятий для комфортного пребывания посетителей Что предлагаем взамен: - С...

Минск, Советский

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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