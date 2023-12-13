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Работа, бизнес, учёба в Советском районе Минска

Каменьщики .

Договорная

Каменьщики .

Минск, Советский

Вакансия

1 500 р.

Вакансия

Минск, Советский

Вакансия Мастер/прораб СМР

4 000 р.

Вакансия Мастер/прораб СМР

Минск, Советский

Договорная

Требуются литейщики и прессовщики

Минск, Советский

Агент по недвижимости / риэлтер

2 000 р.

Агент по недвижимости / риэлтер

Минск, Советский

Разнорабочий

Договорная

Разнорабочий

Минск, Советский

40 р.

Разнорабочий

Минск, Советский

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.

Минск, Советский

ДИЗАЙН карточек/ИНФОГРАФИКА

Договорная

ДИЗАЙН карточек/ИНФОГРАФИКА

Минск, Советский

Кассир подработка

1 950 р.

Кассир подработка

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Каменьщик - бетонщик .

Договорная

Каменьщик - бетонщик .

Минск, Советский

Требуется курьер на личном авто

Договорная

Требуется курьер на личном авто

Минск, Советский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Советский

Каменщик. Ищу подработку

Договорная

Каменщик. Ищу подработку

Минск, Советский

Вакансия работника в центр кузовного ремонта

3 000 р.

Вакансия работника в центр кузовного ремонта

Минск, Советский

1 100 р.

продавец непродовольственных товаров

Минск, Советский

Требуются два человека (укладка кабеля)

Договорная

Требуются два человека (укладка кабеля)

Минск, Советский

Договорная

Водитель с собственным авто

Минск, Советский

Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ

924 р.

Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ

Минск, Советский

Маркетолог

1 362 р.

Маркетолог

Минск, Советский

Договорная

Курьера работу ищу на своём авто на НГ

Минск, Советский

Договорная

Ищу подработку медсестра, водитель.

Минск, Советский

Проточка тормозных дисков

Договорная

Проточка тормозных дисков

Минск, Советский

2 100 р.

Водитель

Минск, Советский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Советский

ищу работу

Договорная

ищу работу

Минск, Советский

Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск

1 200 р.

Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Требуется приемщик-оценщик в ломбард

1 100 р.

Требуется приемщик-оценщик в ломбард

Минск, Советский

Договорная

Швея на дому

Минск, Советский

На своем грузовом авто

Договорная

На своем грузовом авто

Минск, Советский

СТО требуется автослесарь и мастер приёмщик.

Договорная

СТО требуется автослесарь и мастер приёмщик.

Минск, Советский

Вакансия в агентстве недвижимости

Договорная

Вакансия в агентстве недвижимости

Минск, Советский

Кровельщики .

Договорная

Кровельщики .

Минск, Советский

Договорная

Продавец,кассир,товаровед,кладовщик

Минск, Советский

Договорная

Работа

Минск, Советский

Договорная

Работа/подработка

Минск, Советский

Электромонтер обмотчик 5 разряд

Договорная

Электромонтер обмотчик 5 разряд

Минск, Советский

850 р.

Уборщица

Минск, Советский

Договорная

Плиточник

Минск, Советский

Договорная

Курьер

Минск, Советский

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

1 000 р.

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Специалист ломбарда

1 000 р.

Специалист ломбарда

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Ищем помощницу работа с документами удаленно

Минск, Советский

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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