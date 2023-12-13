Работа, бизнес, учёба в Советском районе Минска
Договорная
Каменьщики .
Минск, Советский
1 500 р.
Вакансия
Минск, Советский
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Минск, Советский
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Минск, Советский
2 000 р.
Агент по недвижимости / риэлтер
Минск, Советский
Договорная
Разнорабочий
Минск, Советский
40 р.
Разнорабочий
Минск, Советский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.
Минск, Советский
Договорная
ДИЗАЙН карточек/ИНФОГРАФИКА
Минск, Советский
1 950 р.
Кассир подработка
Минск, Советский
Договорная
Каменьщик - бетонщик .
Минск, Советский
Договорная
Требуется курьер на личном авто
Минск, Советский
Договорная
Ищу работу
Минск, Советский
Договорная
Каменщик. Ищу подработку
Минск, Советский
3 000 р.
Вакансия работника в центр кузовного ремонта
Минск, Советский
1 100 р.
продавец непродовольственных товаров
Минск, Советский
Договорная
Требуются два человека (укладка кабеля)
Минск, Советский
Договорная
Водитель с собственным авто
Минск, Советский
924 р.
Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ
Минск, Советский
1 362 р.
Маркетолог
Минск, Советский
Договорная
Курьера работу ищу на своём авто на НГ
Минск, Советский
Договорная
Ищу подработку медсестра, водитель.
Минск, Советский
Договорная
Проточка тормозных дисков
Минск, Советский
2 100 р.
Водитель
Минск, Советский
Договорная
Ищу работу
Минск, Советский
Договорная
ищу работу
Минск, Советский
1 200 р.
Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск
Минск, Советский
1 100 р.
Требуется приемщик-оценщик в ломбард
Минск, Советский
Договорная
Швея на дому
Минск, Советский
Договорная
На своем грузовом авто
Минск, Советский
Договорная
СТО требуется автослесарь и мастер приёмщик.
Минск, Советский
Договорная
Вакансия в агентстве недвижимости
Минск, Советский
Договорная
Кровельщики .
Минск, Советский
Договорная
Продавец,кассир,товаровед,кладовщик
Минск, Советский
Договорная
Работа
Минск, Советский
Договорная
Работа/подработка
Минск, Советский
Договорная
Электромонтер обмотчик 5 разряд
Минск, Советский
850 р.
Уборщица
Минск, Советский
Договорная
Плиточник
Минск, Советский
Договорная
Курьер
Минск, Советский
1 000 р.
Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ
Минск, Советский
1 000 р.
Специалист ломбарда
Минск, Советский
Договорная
Ищем помощницу работа с документами удаленно
Минск, Советский
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин