logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Спорттовары
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Новые товары с доставкой в Советском районе Минска

Все объявления
ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

80 р.

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

50 р.

ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Утягивающий корсет Sculpting Clothes

19.99 р.

Утягивающий корсет Sculpting Clothes

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тренажер роликовый для мышц живота и спины Automatic Rebound Healthy Abdomen Wheel / Колесо для брюш

Онлайн-заказ

78 р.

Тренажер роликовый для мышц живота и спины Automatic Rebound Healthy Abdomen Wheel / Колесо для брюш

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тренажер роликовый для мышц живота и спины Automatic Rebound Healthy Abdomen Wheel / Колесо для брюш

Онлайн-заказ

78 р.

Тренажер роликовый для мышц живота и спины Automatic Rebound Healthy Abdomen Wheel / Колесо для брюш

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подшипник для самоката ABEC-7(1 шт). арт.SCB-01

2.50 р.

Подшипник для самоката ABEC-7(1 шт). арт.SCB-01

Могилев

Доставка по Беларуси
Утягивающий корсет Hot Shapers ''Zumba'' Neotex

17.20 р.

Утягивающий корсет Hot Shapers ''Zumba'' Neotex

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наколенники

50 р.

Наколенники

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баскетбольная стойка Alpin Streetball BSS-44

679 р.

Баскетбольная стойка Alpin Streetball BSS-44

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Баскетбольный щит Alpin Triple BBT-54

659 р.

Баскетбольный щит Alpin Triple BBT-54

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Баскетбольный щит Alpin Streetball BBS-44

309 р.

Баскетбольный щит Alpin Streetball BBS-44

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Баскетбольная стойка Alpin Junior BSJ-30

199 р.

Баскетбольная стойка Alpin Junior BSJ-30

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Баскетбольная стойка Alpin Bambino BSB-20

125 р.

Баскетбольная стойка Alpin Bambino BSB-20

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Горка-скалодром домашняя к комплексу Пиклер

120 р.

Горка-скалодром домашняя к комплексу Пиклер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажный пистолет MDHL новый

250 р.

Массажный пистолет MDHL новый

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пульсометр Beurer Sigma Garmin

135 р.

Пульсометр Beurer Sigma Garmin

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажный акупунктурный коврик-аппликатор Кузнецова с подголовником

40 р.

Массажный акупунктурный коврик-аппликатор Кузнецова с подголовником

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Платформа (тренажер) для отжиманий 12 позиций Training System / Спортивная доска с упорами

Онлайн-заказ

78 р.
51 р.-35%

Платформа (тренажер) для отжиманий 12 позиций Training System / Спортивная доска с упорами

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Платформа (тренажер) для отжиманий 12 позиций Training System / Спортивная доска с упорами

Онлайн-заказ

78 р.
51 р.-35%

Платформа (тренажер) для отжиманий 12 позиций Training System / Спортивная доска с упорами

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сумка спортивная ,сумка для спорта

45 р.

Сумка спортивная ,сумка для спорта

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кроссовки беговые Scott T2C-9

90 р.

Кроссовки беговые Scott T2C-9

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Yo-Yo йо-йо Factory G5 алюминий.

Договорная

Yo-Yo йо-йо Factory G5 алюминий.

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Тренажер ''Гребной'' ТСУ-10.000.000

609.90 р.

Тренажер ''Гребной'' ТСУ-10.000.000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Матрасик для санок «МК»

10.92 р.

Матрасик для санок «МК»

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Тренажер эллиптический ТСУ-1.000.000

930.30 р.

Тренажер эллиптический ТСУ-1.000.000

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рукоход СК-30.001.000

2 354.20 р.

Рукоход СК-30.001.000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для акупунктурного массажа 2 в 1 в чехле: коврик акупунктурные подушка акупунктурная (Acupres

Онлайн-заказ

80 р.
69 р.-14%

Набор для акупунктурного массажа 2 в 1 в чехле: коврик акупунктурные подушка акупунктурная (Acupres

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гамак подвесной двухместный Hammock Swing Ультралёгкий и сверхпрочный (Крепления в комплекте) 270х14

Онлайн-заказ

75 р.

Гамак подвесной двухместный Hammock Swing Ультралёгкий и сверхпрочный (Крепления в комплекте) 270х14

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Голеностоп (Бандаж голеностопного сустава) LuTing неопреновый с фиксирующим ремнем (1шт.)

Онлайн-заказ

30 р.
25 р.-17%

Голеностоп (Бандаж голеностопного сустава) LuTing неопреновый с фиксирующим ремнем (1шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Майка для похудения Hot Shapers Neotex, Хот Шейперс Голубая S

Онлайн-заказ

38 р.
21 р.-45%

Майка для похудения Hot Shapers Neotex, Хот Шейперс Голубая S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект фитнесс ремней (тросов), с регулировкой нагрузки для всех групп мышц, набор 11 предметов (

Онлайн-заказ

45.60 р.
45 р.-1%

Комплект фитнесс ремней (тросов), с регулировкой нагрузки для всех групп мышц, набор 11 предметов (

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Онлайн-заказ

57 р.

ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки для фитнеса Training gloves 1 пара / Профессиональные тренировочные перчатки для тяжелой ат

Онлайн-заказ

29 р.

Перчатки для фитнеса Training gloves 1 пара / Профессиональные тренировочные перчатки для тяжелой ат

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гамак подвесной двухместный Hammock Swing Ультралёгкий и сверхпрочный (Крепления в комплекте) 270х14

Онлайн-заказ

75 р.

Гамак подвесной двухместный Hammock Swing Ультралёгкий и сверхпрочный (Крепления в комплекте) 270х14

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компрессионный бандаж для коленного сустава Pain Relieving Knee Stabilizer (наколенник) Размер M

Онлайн-заказ

35 р.
27 р.-23%

Компрессионный бандаж для коленного сустава Pain Relieving Knee Stabilizer (наколенник) Размер M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураТехническая литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиТуристические, тактические рюкзакиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБадминтонБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм