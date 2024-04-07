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Новые товары с доставкой в Советском районе Минска

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Люстра светодиодная INNOVATION STYLE 3528
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105 р.

Люстра светодиодная INNOVATION STYLE 3528

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
New Светодиодная люстра Escada UMBRELLA, 10218/6LED 85W Площадь освещения 25 кв.м
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149 р.

New Светодиодная люстра Escada UMBRELLA, 10218/6LED 85W Площадь освещения 25 кв.м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Люстра Natali Kovaltseva 81033/3C Площадь освещения 35 кв.м

199 р.

Люстра Natali Kovaltseva 81033/3C Площадь освещения 35 кв.м

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Светильник Blitz 13090-34

50 р.

Светильник Blitz 13090-34

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Люстра Blitz 8545-45

150 р.

Люстра Blitz 8545-45

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Светильник Lumier S996-4

100 р.

Светильник Lumier S996-4

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Люстра Natali Kovaltseva INNOVATION STYLE 83002 BLACK Площадь освещения 22 кв.м

165 р.

Люстра Natali Kovaltseva INNOVATION STYLE 83002 BLACK Площадь освещения 22 кв.м

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Астронавт лазерный ночник-проектор звёздного неба (космонавт) сидящий маленький и большой, со звездо

45 р.

Астронавт лазерный ночник-проектор звёздного неба (космонавт) сидящий маленький и большой, со звездо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Люстра светодиодная INNOVATION STYLE 3528
vip

105 р.

Люстра светодиодная INNOVATION STYLE 3528

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
New Светодиодная люстра Escada UMBRELLA, 10218/6LED 85W Площадь освещения 25 кв.м
vip

149 р.

New Светодиодная люстра Escada UMBRELLA, 10218/6LED 85W Площадь освещения 25 кв.м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
NEW Светодиодная люстра Esсada Ella 10212/6LED 84w Площадь освещения 24 кв.м

145 р.

NEW Светодиодная люстра Esсada Ella 10212/6LED 84w Площадь освещения 24 кв.м

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Лампа светильник нм Н&м напольная настенная

60 р.

Лампа светильник нм Н&м напольная настенная

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Светодиодная лента, 5В, IP65, 30 LED/m Комплект MOOD LIGHT пульт+bluetooth RGB 5050, 3м, 10м

25 р.

Светодиодная лента, 5В, IP65, 30 LED/m Комплект MOOD LIGHT пульт+bluetooth RGB 5050, 3м, 10м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Светильник - ночник силиконовый Сонный Гусь Duck Sleep Lamp (USB, 3 режима, таймер 30 мин)

Онлайн-заказ

47 р.

Светильник - ночник силиконовый Сонный Гусь Duck Sleep Lamp (USB, 3 режима, таймер 30 мин)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцевая лампа MJ 33 см RGB (цветная) + штатив

50 р.

Кольцевая лампа MJ 33 см RGB (цветная) + штатив

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Прожектор светодиодный Led-Slim-7041 300Вт 6500К IP66

87 р.

Прожектор светодиодный Led-Slim-7041 300Вт 6500К IP66

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Прожектор светодиодный Led-Slim-7041 200Вт 6500К IP66

57 р.

Прожектор светодиодный Led-Slim-7041 200Вт 6500К IP66

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Прожектор светодиодный Led-Slim-7041 150Вт 6500К IP66

45 р.

Прожектор светодиодный Led-Slim-7041 150Вт 6500К IP66

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Ночник - Проектор Робот Black Hole Galaxy projector (пульт ДУ, таймер)

Онлайн-заказ

93 р.

Ночник - Проектор Робот Black Hole Galaxy projector (пульт ДУ, таймер)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Музыкальный проектор ночник Сияние с bluetooth колонкой XY-899 LED (8 световых режимов, 3 уровня я

Онлайн-заказ

65 р.

Музыкальный проектор ночник Сияние с bluetooth колонкой XY-899 LED (8 световых режимов, 3 уровня я

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Музыкальный проектор ночник Сияние с bluetooth колонкой XY-899 LED (8 световых режимов, 3 уровня я

Онлайн-заказ

65 р.

Музыкальный проектор ночник Сияние с bluetooth колонкой XY-899 LED (8 световых режимов, 3 уровня я

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светильник - ночник Улитка силиконовый / Детский сенсорный ночник 6 цветов, 9 режимов

Онлайн-заказ

63 р.

Светильник - ночник Улитка силиконовый / Детский сенсорный ночник 6 цветов, 9 режимов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ночник 3D Мишка Bearbrick / Светильник детский 8 цветов

Онлайн-заказ

83 р.

Ночник 3D Мишка Bearbrick / Светильник детский 8 цветов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ночник - Проектор Робот Black Hole Galaxy projector (пульт ДУ, таймер)

Онлайн-заказ

93 р.

Ночник - Проектор Робот Black Hole Galaxy projector (пульт ДУ, таймер)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
New Светодиодная люстра Escada 10210/3 LED*78W Площадь освещения 22 кв.м

149 р.

New Светодиодная люстра Escada 10210/3 LED*78W Площадь освещения 22 кв.м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уличный светильник (пульт), муляж камеры

32 р.

Уличный светильник (пульт), муляж камеры

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Светодиодный диско-шар Led mini Star Ligh

16 р.

Светодиодный диско-шар Led mini Star Ligh

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Светодиодный прожектор СДО 70Вт 5000K IP65 5950Лм

27 р.

Светодиодный прожектор СДО 70Вт 5000K IP65 5950Лм

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Прожектор светодиодный СДО 50Вт 4000Лм 6500K IP65

20 р.

Прожектор светодиодный СДО 50Вт 4000Лм 6500K IP65

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Светильник под светодиодную лампу T8 G13 2х1200мм IP65

20.50 р.

Светильник под светодиодную лампу T8 G13 2х1200мм IP65

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Светодиодный светильник General G5LF-P2-1200мм-40BT-IP40-6500К

11.90 р.

Светодиодный светильник General G5LF-P2-1200мм-40BT-IP40-6500К

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Светодиодный светильник RSV-SPO-02-40W-4000К, IP40

11.90 р.

Светодиодный светильник RSV-SPO-02-40W-4000К, IP40

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Светильник светодиодный 36W 1200мм IP40 6500K

9.20 р.

Светильник светодиодный 36W 1200мм IP40 6500K

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Прожектор светодиодный СДО 30Вт 2400Лм 6500K IP65

14 р.

Прожектор светодиодный СДО 30Вт 2400Лм 6500K IP65

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Светодиодный (LED) светильник 1200мм 36W 4000K

10.50 р.

Светодиодный (LED) светильник 1200мм 36W 4000K

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Светильник светодиодный 36W 6500K (595х595мм)

22 р.

Светильник светодиодный 36W 6500K (595х595мм)

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Музыкальный проектор ночник Сияние с bluetooth колонкой XY-899 LED (8 световых режимов, 3 уровня я

Онлайн-заказ

65 р.

Музыкальный проектор ночник Сияние с bluetooth колонкой XY-899 LED (8 световых режимов, 3 уровня я

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ночник 3D Мишка Bearbrick / Светильник детский 8 цветов

Онлайн-заказ

83 р.

Ночник 3D Мишка Bearbrick / Светильник детский 8 цветов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Музыкальный проектор ночник Сияние с bluetooth колонкой XY-899 LED (8 световых режимов, 3 уровня я

Онлайн-заказ

65 р.

Музыкальный проектор ночник Сияние с bluetooth колонкой XY-899 LED (8 световых режимов, 3 уровня я

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Потолочная люстра Natali Kovaltseva LED LAMPS 81205 80W

139 р.

Потолочная люстра Natali Kovaltseva LED LAMPS 81205 80W

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Люстра с RGB подсветкой LED LAMPS LED LAMPS 81234

129 р.

Люстра с RGB подсветкой LED LAMPS LED LAMPS 81234

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Светодиодная потолочная люстра Natali Kovaltseva LED LAMPS 81108

105 р.

Светодиодная потолочная люстра Natali Kovaltseva LED LAMPS 81108

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Светодиодная потолочная люстра Natali Kovaltseva INNOVATION STYLE 83002 100W Площадь 28 кв.м

165 р.

Светодиодная потолочная люстра Natali Kovaltseva INNOVATION STYLE 83002 100W Площадь 28 кв.м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Люстрa Natali Kovaltseva HIGH-TECH LED LAMPS 82034 c RGB подсветкой

165 р.

Люстрa Natali Kovaltseva HIGH-TECH LED LAMPS 82034 c RGB подсветкой

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Светильник - ночник Улитка силиконовый / Детский сенсорный ночник 6 цветов, 9 режимов

Онлайн-заказ

63 р.

Светильник - ночник Улитка силиконовый / Детский сенсорный ночник 6 цветов, 9 режимов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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